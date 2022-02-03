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Минтруд хочет кардинально изменить взносы и отчеты по работникам

Для рубрики Трудовые отношения
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В последнее время министерство труда и социальной защиты развело активную деятельность, в том числе законотворческую. А вот и топ-5 предложений за последнее время.

Выплата больничных занятым по ГПД

Сейчас, напомню, перечисление страховых взносов в ФСС по договорам ГПХ (то есть не трудовым) осуществляется в добровольном порядке, то есть в случае, если в договоре прямо указано, что такая обязанность возложена на заказчика.

А значит, работодатель (заказчик) экономит 2.9% на взносах, привлекая к реализации своих проектов граждан на основе договоров подряда, оказания услуг, выполнения работ и т. п.

Предложение: выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам.

Единый тариф и единая предельная база по ОПС и ВНиМ

Сейчас начисление страховых взносов на ОПС прекращается при достижении дохода нарастающим итогом с начала года в 1.565 млн руб., а на ФСС платим до 1.032 млн рублей. Ставка по пенсионным взносам 22%, по соцстрахованию — 2.9%.

Увеличение предельной базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с заработных плат от 86 тыс. рублей в месяц и выше, что составляет 9% сотрудников. При этом предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на сотрудника в год, но позволит в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного социального страхования.

Предложение: ввести единый тариф и единую предельную базу для начисления, при этом льготные категории плательщиков взносов сохранить.

Социальный фонд

Сейчас в России два фонда: пенсионный и соцстрахования. После объединения количество сотрудников объединенного фонда планируется оставить таким же.

Принципиальная новация — создание нового органа управления — наблюдательного совета, состоящего из 7 человек:

  1. представитель;
  2. представитель работодателей;
  3. представитель Государственной Думы;
  4. представитель Совета Федерации;
  5. представитель Правительства;
  6. координатор РТК;
  7. председатель фонда.

Новый фонд, в отличие от двух своих предшественников — ПФР и ФСС (при том, что сотрудники останутся те же) — позволит повысить доступность услуг, обеспечит единый стандарт сервиса на базе единых клиентских служб, повысит прозрачность управления, ускорит цифровую трансформацию, за счет отказа от поддержания разрозненной IT-структуры и оптимизации имущественного комплекса, сократит расходы на содержание внебюджетных фондов.

Предложение: создать новый фонд  Социальный.

Единый платеж для взносов и НДФЛ

Сейчас мы платим отдельно четырьмя платежками плюс еще одна на перечисление НДФЛ.

Предлагается объединить все платежи в один путем направления его в федеральное казначейство, а оно уже будет раскидывать сумму на ОПС, ОМС, соцстрах.

Предложение: сделать единый платеж.

Объединение СЗВ-М, РСВ, 6-НДФЛ и 4-ФСС

Сейчас мы сдаем 1 отчет ежемесячно, 3 отчета ежеквартально.

Предложение: одна форма для отчетности, отчитываться раз в квартал до 15 числа.

Выгода от этих предложений

Чего, по мнению Минтруда, мы добьемся, благодаря этим нововведениям к 2025 году:

  • максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тыс. рублей (сейчас это 37,9 тыс. рублей);
  • максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 660,9 тыс. рублей (сейчас 435,9 тыс. рублей);
  • максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет вырастет на 34%.

Такой подход позволит:

  • обеспечить равный доступ к социальному страхованию гражданам, занятым по трудовым и гражданско-правовым договорам;
  • в 1,5 раза увеличить максимальный размер выплат по больничному без увеличения тарифов страховых взносов;
  • обеспечить режим «одного окна» для предприятий и уплачивать страховые взносы одним платежом.

Для любителей почитать первоисточник.

По вашему мнению, как повлияет такая инициатива на рынок труда, на собираемость взносов, на ваш бизнес?

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Наталья Горячая
Наталья Горячая
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