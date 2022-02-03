Минтруд хочет кардинально изменить взносы и отчеты по работникам

В последнее время министерство труда и социальной защиты развело активную деятельность, в том числе законотворческую. А вот и топ-5 предложений за последнее время.

Выплата больничных занятым по ГПД

Сейчас, напомню, перечисление страховых взносов в ФСС по договорам ГПХ (то есть не трудовым) осуществляется в добровольном порядке, то есть в случае, если в договоре прямо указано, что такая обязанность возложена на заказчика.

А значит, работодатель (заказчик) экономит 2.9% на взносах, привлекая к реализации своих проектов граждан на основе договоров подряда, оказания услуг, выполнения работ и т. п.

Предложение: выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам.

Единый тариф и единая предельная база по ОПС и ВНиМ

Сейчас начисление страховых взносов на ОПС прекращается при достижении дохода нарастающим итогом с начала года в 1.565 млн руб., а на ФСС платим до 1.032 млн рублей. Ставка по пенсионным взносам 22%, по соцстрахованию — 2.9%.

Увеличение предельной базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с заработных плат от 86 тыс. рублей в месяц и выше, что составляет 9% сотрудников. При этом предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на сотрудника в год, но позволит в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного социального страхования.

Предложение: ввести единый тариф и единую предельную базу для начисления, при этом льготные категории плательщиков взносов сохранить.

Социальный фонд

Сейчас в России два фонда: пенсионный и соцстрахования. После объединения количество сотрудников объединенного фонда планируется оставить таким же.

Принципиальная новация — создание нового органа управления — наблюдательного совета, состоящего из 7 человек:

представитель; представитель работодателей; представитель Государственной Думы; представитель Совета Федерации; представитель Правительства; координатор РТК; председатель фонда.

Новый фонд, в отличие от двух своих предшественников — ПФР и ФСС (при том, что сотрудники останутся те же) — позволит повысить доступность услуг, обеспечит единый стандарт сервиса на базе единых клиентских служб, повысит прозрачность управления, ускорит цифровую трансформацию, за счет отказа от поддержания разрозненной IT-структуры и оптимизации имущественного комплекса, сократит расходы на содержание внебюджетных фондов.

Предложение: создать новый фонд — Социальный.

Единый платеж для взносов и НДФЛ

Сейчас мы платим отдельно четырьмя платежками плюс еще одна на перечисление НДФЛ.

Предлагается объединить все платежи в один путем направления его в федеральное казначейство, а оно уже будет раскидывать сумму на ОПС, ОМС, соцстрах.

Предложение: сделать единый платеж.

Объединение СЗВ-М, РСВ, 6-НДФЛ и 4-ФСС

Сейчас мы сдаем 1 отчет ежемесячно, 3 отчета ежеквартально.

Предложение: одна форма для отчетности, отчитываться раз в квартал до 15 числа.

Выгода от этих предложений

Чего, по мнению Минтруда, мы добьемся, благодаря этим нововведениям к 2025 году:

максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тыс. рублей (сейчас это 37,9 тыс. рублей);

максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 660,9 тыс. рублей (сейчас 435,9 тыс. рублей);

максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет вырастет на 34%.

Такой подход позволит:

обеспечить равный доступ к социальному страхованию гражданам, занятым по трудовым и гражданско-правовым договорам;

в 1,5 раза увеличить максимальный размер выплат по больничному без увеличения тарифов страховых взносов;

обеспечить режим «одного окна» для предприятий и уплачивать страховые взносы одним платежом.

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