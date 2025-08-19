Субсидиарная ответственность в банкротстве и защита руководителя от ответственности на 10 миллионов рублей

Казалось бы, отказ директора Михаила участвовать в проекте с ошибочным техзаданием был продиктован здравым смыслом. Но отсутствие письменного уведомления заказчика о расторжении договора обернулось иском на 10 млн, банкротством и попыткой привлечь к субсидиарке сразу трех человек — экс-директора, нового руководителя и главбуха.

Дальше сюжет в духе детектива: взысканные убытки, «рисованный» трудовой договор, исчезнувшие бухгалтерские архивы и настойчивый конкурсный управляющий, видящий умысел в каждом шаге. Мы по кирпичику разобрали обвинения, доказали отсутствие связи между действиями руководителей и ущербом кредиторов и полностью «отбили» субсидиарку на 10 млн.

История о том, как благие намерения могут закончиться судебным процессом и почему уходить из проекта нужно не «по-английски».