Защита от субсидиарной ответственности: что делать, если иск уже в суде

Каковы сроки назначения судебного разбирательства после подачи иска

Арбитражный суд решает принять иск или нет в течение 5 дней (ст. 127 АПК), на следующий день направляя сторонам определение о возбуждении дела с указанием действий и сроков. Готовиться к субсидиарке лучше заранее, еще до начала процедуры банкротства.

После принятия иска у КДЛ есть около месяца для подготовки плана защиты, до первого предварительного заседания. Основное заседание назначается примерно через месяц.

Срок рассмотрения дела: по ст. 152 АПК до 6 месяцев, а при привлечении группы лиц (ст. 225.16 АПК) до 8 месяцев. На практике процесс может занять от одного до нескольких десятков заседаний, в зависимости от сложности. В нашей компании средний срок 2–6 заседаний.

Суд подготавливает полный текст решения в течение 5 дней после последнего заседания. На подачу апелляции отводится месяц (раньше был 1 день).