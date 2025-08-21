Защита от субсидиарной ответственности: что делать, если иск уже в суде

Тема сегодня как никогда актуальна. По данным Федресурса, за первое полугодие 2024 года кредиторы подали свыше 3100 заявлений против контролирующих должника лиц и выиграли 47% споров. Шансы ответчиков примерно 50 на 50, и это при грамотной юридической поддержке.
Что делать? Без паники, мы подскажем, как действовать и доказать невиновность.
Что делать если подали заявление о привлечении к субсидиарной ответственности
Во-первых, время на стороне истца
Успешная защита от субсидиарной ответственности в суде зависит от скорости реакции и качества подготовки. Игнорировать претензии и надеяться, что все «рассосется» недопустимо.
Запомните 5 правил:
Привлечь к субсидиарной ответственности можно только по решению суда.
Номинальный статус руководителя/учредителя не освобождает от ответственности.
Схемы с номиналами больше не работают.
Банкротство ответчика не означает автоматическое привлечение к субсидиарке.
Привлечь могут не только за злостные действия, но и за ошибочные управленческие решения.
Во-вторых, защита от субсидиарной ответственности должна осуществляться квалифицированным юристом узкого профиля
Защиту следует доверять адвокату или юристу с опытом именно в таких делах, так как юристы общего профиля здесь не помогут. Важно понимать специфику процесса: готовых сценариев нет, на первом этапе нужно проанализировать правовую ситуацию и проверить обоснованность иска.
Ответчик обязан подготовить отзыв и направить его в суд и истцу до назначения разбирательства (ст. 61.15 закона о банкротстве), аргументировав позицию по каждому требованию.
Каковы сроки назначения судебного разбирательства после подачи иска
Арбитражный суд решает принять иск или нет в течение 5 дней (ст. 127 АПК), на следующий день направляя сторонам определение о возбуждении дела с указанием действий и сроков. Готовиться к субсидиарке лучше заранее, еще до начала процедуры банкротства.
После принятия иска у КДЛ есть около месяца для подготовки плана защиты, до первого предварительного заседания. Основное заседание назначается примерно через месяц.
Срок рассмотрения дела: по ст. 152 АПК до 6 месяцев, а при привлечении группы лиц (ст. 225.16 АПК) до 8 месяцев. На практике процесс может занять от одного до нескольких десятков заседаний, в зависимости от сложности. В нашей компании средний срок 2–6 заседаний.
Суд подготавливает полный текст решения в течение 5 дней после последнего заседания. На подачу апелляции отводится месяц (раньше был 1 день).
На ком лежит бремя доказывания невиновности
В ч. 2 ст. 61.11 закона о банкротстве указано, что КДЛ считается виновным в невозможности полного погашения требований кредиторов, пока не докажет обратное. Здесь действует презумпция виновности, а не невиновности, как в уголовном процессе.
Она распространяется на:
совершение сделок;
долги по налогам;
отсутствие бухгалтерской или иной документации;
неподачу либо несвоевременную подачу заявления о банкротстве;
причинение существенного вреда кредиторам (перечень открыт).
Стратегия защиты зависит от конкретных обвинений и обстоятельств. Быть невиновным недостаточно — это еще нужно доказать.
Защита от субсидиарной ответственности должна строиться на основании доказательной базы
Доказательства — это база, на которой выстраивается защита от субсидиарной ответственности. Подготовка правовой позиции зависит от сути требований истца. Естественно, каждый алгоритм защиты индивидуален, но есть общие моменты.
Защита от субсидиарной ответственности может выглядеть следующим образом:
Шаг 1. Определить статус КДЛ. Опровергнуть довод, что ответчик — контролирующее должника лицо. Если это удастся, у суда не будет оснований рассматривать требования истца. Например, указать, что учредитель не является лицом, которое одобряло сделки (данное полномочие в силу устава возложено на генерального директора).
Шаг 2. Проверить срок исковой давности. Субъективный срок равен 3 годам (срок для подачи со стороны арбитражного управляющего), объективный — 10 годам с момента совершения действий, которые привели к банкротству. Истечение срока исковой давности — самостоятельное основание для отказа в иске (Пленум ВС № 43/2015).
Шаг 3. Опровергнуть презумпцию виновности. Защита от субсидиарной ответственности строится на контраргументах как доказательствах, что нет реального убытка, вины ответчика и причинно-следственной связи между его действиями и последствиями.
Шаг 4. Представить уважительные причины неподачи заявления о банкротстве компании. Это доказательства наличия плана выхода из кризиса и подтверждения, что с момента объективного банкротства КДЛ не совершали вредоносных действий.
Как уменьшить задолженность по субсидиарке
Есть законные инструменты для снижения долга по субсидиарной ответственности:
Выявить требования аффилированных лиц среди кредиторов. Закон запрещает включать такие долги (например, займы учредителей) в субсидиарку.
Найти настоящих КДЛ. Номинальный директор может снизить взыскание, указав на реальных бенефициаров и доказав свою номинальность.
Перевести субсидиарку в убытки, тогда придется покрыть не весь реестр, а лишь убытки, например, по вредоносной сделке.
Почему стоит нанять юристов для защиты от привлечения к субсидиарной ответственности
Даже если вы неукоснительно соблюдаете законы, это не гарантия того, что контролирующие органы не обнаружат нарушение или кредиторы не инициируют банкротство. Профессиональная правовая защита от субсидиарной ответственности минимизирует финансовые, репутационные риски компании и ее КДЛ.
С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке: https://dolgiplus.ru/blog/zashhita-ot-subsidiarnoj-otvetstvennosti-v-sude.
Вам точно нужны узкопрофильные юристы, потому что:
они нишуются в вопросах банкротства и субсидиарной ответственности и «собаку съели» на таких делах;
они постоянно практикуются, знают много нюансов и «фишек», так как имеют опыт представительства в арбитражных судах;
понимают специфику и знают, как обойти подводные камни законов, судебной практики по субсидиарке;
способны предоставить весь спектр юридических услуг по системе «все включено» — от консультаций и разработки плана до обжалования судебных решений и общения с приставами.
если вы поклонники выражения «сами с усами», то тут оно не сработает. Самостоятельная защита от субсидиарной ответственности без привлечения специалистов опасна для должника в силу действия презумпции вины. В уголовных делах бремя доказывания лежит на обвинителе, а в арбитражном процессе ответчик должен доказать свою непричастность к банкротству и долгам. На кону — деньги и/или свобода.
Комплексную защиту вы можете получить в юридической компании «Кочеулов и партнеры».
Что делать если суд о привлечении к субсидиарной ответственности проигран
Во-первых, не опускайте рук, разбирательство по субсидиарке не заканчивается судом первой инстанции. Защита включает обжалование в апелляции, кассации и Верховном Суде.
Во-вторых, апелляционная жалоба подается в Арбитражный апелляционный суд в течение месяца после вступления решения в силу, такой же срок на кассацию. Финальную точку ставит Судебная коллегия по экономическим спорам ВС.
В-третьих, при материальных или процессуальных нарушениях целесообразно обжаловать любое решение. Например, определение ВС № 305-ЭС22-7760(2) по делу № А40-191321/2019 от 29.01.2024, где Верховный Суд исключил неизбежность ответственности последнего руководителя и указал на рисковый характер бизнеса.
Подытожим
Защита от субсидиарной ответственности обязательна для опровержения презумпции виновности.
Бремя доказывания лежит на ответчике.
Стратегия зависит от статуса КДЛ, сути требований и связи между действиями и последствиями.
Статус банкрота КДЛ не означает автоматического привлечения.
Участие опытных юристов — ключ к успешной защите.
