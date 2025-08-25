ЦОК ОК МП 25.08 Мобильная
Субсидиарная ответственность
Основания субсидиарной ответственности при банкротстве на примере дела клиента

Когда бизнес попадает в финансовый шторм, первым под удар попадает руководитель, так как на него пытаются возложить все убытки.

Так случилось и с нашей клиенткой, директором и участником ООО «ТД Купи-Строй», фигурирующей в деле № А40-129667/20-165-231Б. После признания компании банкротом арбитражный управляющий попытался привлечь ее к субсидиарной ответственности, ссылаясь на весь набор законных оснований — от неподачи заявления о банкротстве до «вывода» средств через аффилированную сделку.

Нам предстояло разобрать каждое обвинение, найти слабые места в аргументах управляющего и доказать, что формальные претензии не равны доказанной вине. Мы изучили бухгалтерию, восстановили хронологию сделок и показали отсутствие ключевых обстоятельств, необходимых для применения субсидиарной ответственности.

Итог — суд отказал управляющему, а руководитель избежала многомиллионного иска. Ниже — пошаговый разбор этого показательного кейса.

Предыстория

Мы познакомились с Аленой, когда она пришла с вопросом по налогам. Спустя время она обратилась снова уже с более привычной для нас темой — субсидиарной ответственностью.

Под удар Алена попала не случайно: она была и директором, и участником ООО «ТД Купи-Строй», которое признали банкротом. По мнению арбитражного управляющего, финансовая яма компании была результатом ее действий.

ООО «ТД Купи-Строй» работало с 2018 года, занималось оптовой торговлей лесоматериалами, стройматериалами и сантехникой. Поскольку товар был крупногабаритным, а собственных машин у молодой фирмы не было, Алена заключила договор транспортной экспедиции с ООО «Геткарго». Перевозчик доставлял грузы по заявкам, а «ТД Купи-Строй» должен был платить. Но бизнес не пошел…

Дальше события развивались стремительно: «Геткарго» взыскал долг через суд, затем пытался получить деньги через приставов, но безуспешно, так как у компании не оказалось средств и имущества. В итоге кредитор добился признания «ТД Купи-Строй» банкротом.

Понимая, что взыскать долг с самой компании невозможно, кредитор и управляющий решили пойти по другому пути — привлечь Алену к субсидиарной ответственности как руководителя должника.

«Алена — руководитель, пусть отвечает по всей строгости закона»

Позиция управляющего строилась на трех серьезных обвинениях.

  1. Неподача заявления о банкротстве — по его версии, Алена должна была сделать это еще 08.06.2020 после решения суда о взыскании долга в пользу ООО «Геткарго», но бездействовала и скрывала финансовые проблемы.

  2. Непередача документов — якобы Алена не предоставила управляющему документацию, из-за чего тот не смог полноценно вести процедуру банкротства.

  3. Вывод средств — после подачи заявления о банкротстве она, по его словам, перевела деньги по займу в аффилированную компанию.

Управляющий задействовал все возможные аргументы, прибавив нам немало работы.

В чем состояла сложность дела

Задача 1. Проигранные суды

Апелляция и кассация зафиксировали факт непередачи документов арбитражному управляющему. Это явно играло против нас, ведь непередача документации — одно из оснований для субсидиарной ответственности.

Задача 2. Сделка с аффилированным лицом

Уже после принятия заявления о банкротстве Алена заключила сделку, которую суд признал недействительной. По закону контрагент в такой ситуации должен понимать, что у компании признаки неплатежеспособности, и не принимать платежи в обход других кредиторов. Сделка все же состоялась, была оспорена, деньги возвращены, а у суда появились сомнения в добросовестности руководства — риск, который мог повлиять на решение по субсидиарке.

Задача 3. Цепкий арбитражник

Управляющий оказался опытным и придирчивым: фиксировал каждую нашу процессуальную мелочь, подкрепляя доводы судебной практикой. Факт непередачи документов и спорная сделка стали его ключевыми аргументами.

Задача 4. Повышенная сложность дела

Дела о субсидиарной ответственности изначально непросты, а наш случай получил коэффициент «2»максимальный уровень сложности. Это означало долгую и скрупулезную работу с объемом документов и противоречивой практикой. Но нас не пугают ни трудоемкость, ни «цепкие» управляющие, у нас есть клиент, и мы обязаны его защитить. Ниже — пошагово, как мы это сделали.

Защита от субсидиарной ответственности

«Алена — руководитель, но субсидиарной ответственности не несет»

Шаг 1. Алена + неподача ≠ субсидиарка

Начнем с неподачи заявления. Чтобы защитить Алену по этому основанию, важно понять, что именно должен доказать управляющий:

  • Момент объективного банкротства — фактическая точка, после которой восстановить платежеспособность уже невозможно.

  • Факт неподачи заявления в суд в течение месяца после наступления этого момента.

  • Корректный расчет размера ответственности в установленный законом период.

Если хотя бы один из этих пунктов не доказан — субсидиарка невозможна.

Мы детально изучили бухгалтерию и поставили под сомнение момент банкротства, предложенный управляющим, который он связал с датой вступления в силу решения о взыскании долга в пользу единственного кредитора. В суде мы доказали, что на 08.06.2020 компания вела стабильную деятельность и имела положительную балансовую стоимость активов, а значит, говорить об объективном банкротстве нельзя.

Кроме того, мы выяснили, что у компании был лишь один кредиторООО «Геткарго». Это значит, что расчет субсидиарной ответственности управляющий провел неверно: в нее могут входить только долги, возникшие спустя месяц после момента банкротства и до даты принятия заявления о банкротстве. Новых обязательств в этот период не появилось, а размер субсидиарки оказался равен 0 рублей.

Одно основание отбили — двигаемся дальше.

Шаг 2. Недействительную сделку в топку

Погрузимся в суть. 14.12.2020 г. ООО «ТД Купи-Строй» (займодавец) и ООО «Купи-Строй» (заемщик) заключили договор займа на 350 000 руб. Затем оформили соглашение о зачете взаимных требований: вместо прямого возврата денег ООО «Купи-Строй» погасило за займодавца долг перед ООО «Металлик и Ко» на 342 995,72 руб. Все удобно и суммы сходятся, но впоследствии сделку признали недействительной как совершенную с предпочтением одному кредитору.

Нарушение было одно — должник рассчитался с одними кредиторами раньше других, что в банкротстве запрещено. Да, сделки с предпочтением признают недействительными, но это еще не основание для субсидиарной ответственности. Случай Алены именно такой.

Что говорил управляющий: сделка нанесла вред должнику и кредиторам, Алену надо привлечь к ответственности.

Что возразили мы: вреда нет и быть не могло, так как займ имел встречное исполнение и закрывал долг «ТД Купи-Строй» перед «Металлик и Ко». Нарушение очередности расчетов — основание для оспаривания, но не для субсидиарки. Экономическая ситуация должника не ухудшилась, долг не вырос, негативных последствий не было. Наоборот, «Металлик и Ко» не вошло в реестр кредиторов.

Судебная практика подтверждает: предпочтение ≠ вред кредиторам. К тому же 350 000 руб. нельзя считать существенной сделкой, а банкротство должника не было вызвано действиями Алены.

Вывод очевиден — оснований для привлечения к ответственности нет. Переходим к следующему пункту.

Шаг 3: «Расправляемся» с непередачей документации

Как и в случае с неподачей заявления о банкротстве, мы начали с предмета доказывания. Чтобы привлечь Алену к субсидиарной ответственности, управляющий должен был доказать:

  • А — что она не передала документы или их часть;

  • Б — что это существенно затруднило процедуру банкротства.

Мы разобрали хронологию. Алена утверждала, что направляла документы, и это подтвердилось, но не все. Часть передала по почте (квитанции в наличии), остальное уже в процессе, лично принеся в суд коробки с бумагами.

Документы мы разложили, сшили, описали и передали управляющему по акту с описью, как наглядное подтверждение, что все у него в руках. Суд видел, как мы заносили груды коробок, так что «не заметить» передачу было невозможно.

Управляющий пытался возразить, мол, комплект неполный и важные бумаги отсутствуют. Но мы знали каждый документ и вежливо указывали, где лежит нужное.

В отзыве мы отметили: даже если бы часть документации не была передана, для субсидиарки этого недостаточно, так как нужно доказать, что из-за этого возникли серьезные препятствия в банкротстве. Управляющий этого не сделал, значит, оснований для привлечения Алены нет.

Ждем вердикта суда.

Суд принял правильную сторону: основания субсидиарной ответственности при банкротстве доказаны не были

Вердикт суда нас порадовал: требования управляющего отклонены, основания для привлечения Алены к субсидиарной ответственности не доказаны. А значит, субсидиарка ей не грозит.

Чтение — сила, а чтение судебной практики — суперсила!

Именно она помогла нам показать суду, что сделка с предпочтением сама по себе не означает наличия вреда. Даже вступивший в силу акт о признании сделки недействительной еще не гарантирует привлечение к ответственности контролирующих лиц.

Вот так из, казалось бы, безнадежной ситуации можно выйти победителем, если дело ведет грамотный юрист.

