Основания субсидиарной ответственности при банкротстве на примере дела клиента

Так случилось и с нашей клиенткой, директором и участником ООО «ТД Купи-Строй», фигурирующей в деле № А40-129667/20-165-231Б. После признания компании банкротом арбитражный управляющий попытался привлечь ее к субсидиарной ответственности, ссылаясь на весь набор законных оснований — от неподачи заявления о банкротстве до «вывода» средств через аффилированную сделку.

Нам предстояло разобрать каждое обвинение, найти слабые места в аргументах управляющего и доказать, что формальные претензии не равны доказанной вине. Мы изучили бухгалтерию, восстановили хронологию сделок и показали отсутствие ключевых обстоятельств, необходимых для применения субсидиарной ответственности.

Итог — суд отказал управляющему, а руководитель избежала многомиллионного иска. Ниже — пошаговый разбор этого показательного кейса.