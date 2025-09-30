Субсидиарная ответственность без банкротства: миф или реальность

Что такое субсидиарка и почему субсидиарная ответственность без банкротства вполне законна и возможна

Представьте, что ваш бизнес накопил долги, с которыми не может расплатиться. Так вот, субсидиарка — это когда эти долги «переезжают» с баланса компании прямиком в ваш личный карман. Фактически вы становитесь поручителем по обязательствам своего бизнеса, причем часто даже не подозревая об этом. Если компания тонет, платить за ее ошибки придется тем, кто стоял у руля — владельцам и директорам. Особенно если именно их решения (или полное бездействие) привели к печальному финалу.

Но банкротство — не единственный путь к субсидиарке. Вашу компанию могут уже исключить из реестра, полностью «поставив на ней крест», а долги-то останутся. И предъявлять их будут не призраку фирмы, а вам — живому и настоящему. И этот «сюрприз» может настигнуть вас спустя годы.

Вы давно забыли про старый бизнес, а потом раз — и получаете иск на огромную сумму. Причем компанию уже не восстановить, и защищаться приходится лично вам, доказывая, что вы действовали добросовестно. Так что думать «раз компании нет, то и спроса нет» — опаснейшее заблуждение. Кредиторы научились взыскивать долги и по такой схеме. И, что самое неприятное, закон полностью на их стороне, а судебная практика это только подтверждает.