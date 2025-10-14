Самозанятость отменят в 2026 году? Разбираемся в новой инициативе Совфеда

На самом деле проблема гораздо масштабнее

Когда говорят о возможных изменениях для самозанятых, многие забывают, что эта история — лишь часть большой головоломки под названием «как справедливо обложить налогом тот или иной труд». Министр экономического развития Максим Решетников прямо указывает на это, заявляя, что вопрос будущего нельзя решать точечно, только для самозанятых. Нужно смотреть шире, и здесь центре этого обсуждения оказываются также индивидуальные предприниматели.

Проблема, по словам Решетникова, очень похожа на ту, что есть с самозанятыми, но масштабы совсем другие. Режим для ИП тоже могут использовать не по назначению.

Самозанятый может за год легально заработать до 2,4 миллиона рублей, платя налог 4–6%.

Индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения имеет лимит дохода в 30 раз выше — до 60 миллионов рублей в год.

И вот здесь министр видит системную проблему. Некоторые компании могут оформлять постоянных работников не как штатных сотрудников, а как ИП. Человек выполняет ту же самую работу — «продает свой труд», но формально он не наемный работник, а «бизнес-партнер». Здесь все также упирается в ставки налогов. Решетников приводит красноречивый пример:

За «оформленного» самозанятого компания платит по сути 6% (это налог, который исполнитель платит с дохода, полученного от юрлица).

А за «оформленного» ИП ставка может быть и того ниже — всего 1% от дохода, потому что многие регионы устанавливают такие льготные тарифы для поддержки малого бизнеса.

Получается, что для бизнеса это еще более выгодная схема ухода от налогов и социальных взносов, чем использование самозанятых. А работник при этом лишается всех трудовых прав и гарантий, как и в случае с псевдо-самозанятостью.

Но Максим Решетников не выступает за резкие запреты или точечные «заплатки». Его позиция — это комплексный и постепенный подход:

Нужна единая система . Нельзя «латать дыру» в режиме самозанятых, пока рядом остается огромная «лазейка» в виде ИП. Необходимо выстроить такую налоговую систему, которая будет справедливой для всех форм занятости и закроет возможности для махинаций.

Развивать, а не ломать . Министр подчеркивает, что систему нужно не рушить, а развивать. Резкие изменения только навредят и добавят хаоса.

На адаптацию потребуется время. Никто не будет менять законы прямо завтра, но обсуждение будущих правил нужно начинать уже сейчас, чтобы у людей и бизнеса было время спокойно и без паники привыкнуть к новым условиям. Все изменения будут вводиться поэтапно.

Таким образом, разговор о самозанятых — это лишь первый звоночек. Впереди — большая реформа, которая затронет всех, кто работает не по классическому трудовому договору. Хочется верить, что ее целью будет создание честных и прозрачных правил для всех.