Самозанятость отменят в 2026 году? Разбираемся в новой инициативе Совфеда

Пока это лишь рекомендация правительству, а не окончательное решение. Более того, министр экономического развития Максим Решетников уже заявлял, что до 2028 года менять ничего не собираются — это принципиальная позиция кабмина. Но зерно сомнения уже посеяно.
Революция 2019 года: что изменил налоговый режим для самозанятых
До 2019 года репетиторам, дизайнерам, программистам и всем остальным, кто работает самостоятельно или берет заказы на фрилансе, было сложно оформить деятельность. Чтобы работать легально, нужно было либо становиться индивидуальным предпринимателем со всей сопутствующей бумажной волокитой, либо работать «в тени», постоянно оглядываясь на налоговую. Государство при этом недополучало налоги, а у предпринимателя-одиночки не было никакой социальной защищенности.
Именно для решения этой проблемы в 2019 году и запустили эксперимент — специальный налоговый режим для самозанятых. Но сейчас, спустя несколько лет, в его судьбе наметилась неопределенность. Изначально власти преследовали несколько позитивных целей:
Вывести частный бизнес из тени. Легализовать миллионы людей, которые работают неофициально, и начать получать с их доходов хоть какие-то налоги. Лучше 4–6%, чем ничего.
Стимулировать малый бизнес. Сделать старт своего дела максимально простым, без необходимости сразу изучать бухгалтерию и сдавать сложные отчеты.
Дать людям свободу. Позволить людям легально подрабатывать, не разрывая трудовой договор на основной работе.
Режим получился действительно удобным: регистрация за 5 минут в приложении «Мой налог», никакой отчетности, просто платишь налог с каждого полученного дохода (4% — с платежей от физлиц, 6% — от юрлиц и ИП) и все. Годовой лимит на доход вполне достаточный — 2,4 млн. рублей. Работать по этой схеме очень просто. Самозанятый заключает с заказчиком гражданско-правовой договор или вообще может работать без него, по устной договоренности. В договоре прописывается, например: «Исполнитель обязуется разработать логотип, а заказчик — оплатить его». Все. Никаких записей в трудовую, но при этом и никаких больничных или отпускных. Люди делают свою работу и получают деньги на карту, а приложение ФНС формирует чеки и начисляет налог.
Идея и реальность: что пошло не так с самозанятостью
У популярного режима есть и обратная сторона. Идея была в том, чтобы регистрировались реальные люди, которые работают на себя, но бизнес быстро сообразил, как сэкономить. Некоторые компании вместо официального трудоустройства стали переводить своих сотрудников в статус «самозанятых». В результате у кампании существенно сокращалась долговая нагрузка. Но для бизнеса такие переводы бизнеса рискованы:
Юридическая уязвимость. Перевод штатных сотрудников в статус самозанятых создает фиктивные гражданско-правовые отношения. При налоговой проверке такие схемы могуть быть признаны нелегитимными, что ведет к доначислению страховых взносов за весь период, штрафам и судебным разбирательствам.
Финансовые потери. В случае спора с самозанятым сотрудником суд может обязать компанию не только выплатить все неотчисленные взносы, но и компенсировать отпускные, больничные и другие положенные по закону выплаты.
В первую очередь именно эта «серая» схема и стала главной головной болью для властей. Но есть нарушения и среди самих самозанятых. Некоторые из них превышают допустимый лимит дохода (2,4 млн. рублей в год), нелегально нанимают сотрудников или занимаются видами деятельности, которые для этого режима запрещены.
Налоговые юристы: защита интересов в налоговых спорах
Наши налоговые юристы обеспечат комплексную защиту в налоговых спорах
На самом деле проблема гораздо масштабнее
Когда говорят о возможных изменениях для самозанятых, многие забывают, что эта история — лишь часть большой головоломки под названием «как справедливо обложить налогом тот или иной труд». Министр экономического развития Максим Решетников прямо указывает на это, заявляя, что вопрос будущего нельзя решать точечно, только для самозанятых. Нужно смотреть шире, и здесь центре этого обсуждения оказываются также индивидуальные предприниматели.
Проблема, по словам Решетникова, очень похожа на ту, что есть с самозанятыми, но масштабы совсем другие. Режим для ИП тоже могут использовать не по назначению.
Самозанятый может за год легально заработать до 2,4 миллиона рублей, платя налог 4–6%.
Индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения имеет лимит дохода в 30 раз выше — до 60 миллионов рублей в год.
И вот здесь министр видит системную проблему. Некоторые компании могут оформлять постоянных работников не как штатных сотрудников, а как ИП. Человек выполняет ту же самую работу — «продает свой труд», но формально он не наемный работник, а «бизнес-партнер». Здесь все также упирается в ставки налогов. Решетников приводит красноречивый пример:
За «оформленного» самозанятого компания платит по сути 6% (это налог, который исполнитель платит с дохода, полученного от юрлица).
А за «оформленного» ИП ставка может быть и того ниже — всего 1% от дохода, потому что многие регионы устанавливают такие льготные тарифы для поддержки малого бизнеса.
Получается, что для бизнеса это еще более выгодная схема ухода от налогов и социальных взносов, чем использование самозанятых. А работник при этом лишается всех трудовых прав и гарантий, как и в случае с псевдо-самозанятостью.
Но Максим Решетников не выступает за резкие запреты или точечные «заплатки». Его позиция — это комплексный и постепенный подход:
Нужна единая система. Нельзя «латать дыру» в режиме самозанятых, пока рядом остается огромная «лазейка» в виде ИП. Необходимо выстроить такую налоговую систему, которая будет справедливой для всех форм занятости и закроет возможности для махинаций.
Развивать, а не ломать. Министр подчеркивает, что систему нужно не рушить, а развивать. Резкие изменения только навредят и добавят хаоса.
На адаптацию потребуется время. Никто не будет менять законы прямо завтра, но обсуждение будущих правил нужно начинать уже сейчас, чтобы у людей и бизнеса было время спокойно и без паники привыкнуть к новым условиям. Все изменения будут вводиться поэтапно.
Таким образом, разговор о самозанятых — это лишь первый звоночек. Впереди — большая реформа, которая затронет всех, кто работает не по классическому трудовому договору. Хочется верить, что ее целью будет создание честных и прозрачных правил для всех.
Что ждет самозанятых в будущем
Полностью отменять этот режим после 2028 года вряд ли станут — уж очень он популярен (сейчас в нашей стране около 14,3 млн. самозанятых). Скорее, его будут менять и улучшать. Вместо отмены самозанятости предлагаются следующие идеи:
Создать «гибрид» между ИП и самозанятым. Это самая интересная и вероятная идея: создать новый статус, который возьмет все преимущества самозанятости и добавит к ним плюсы от официальной работы. Новый формат предлагает депутат Ярослав Нилов. Он должен быть таким же простым, как у самозанятых (легкая регистрация, уплата налога через приложение), но при этом автоматически включать в себя пенсионные отчисления и социальную защиту, как у наемных работников.
Скорректировать ставки. Эксперты полагают, что нынешние ставки в 4–6% могут пересмотреть. Налог могут сделать прогрессивным: чем выше доход, тем выше процент, или ставка будет зависеть от сферы деятельности. Налоговая служба даже проводила опрос среди самозанятых, спрашивая, какую ставку они считают «справедливой». Варианты были от 0% до более 20%.
Пересмотреть лимиты. Годовой лимит в 2,4 миллиона могут повысить для растущего бизнеса, и понизить для тех, чья деятельность сильно похожа на трудовые отношения.
Сделать льготы для отдельных групп. Для молодежи, женщин в декрете или ветеранов могут предусмотреть дополнительные стимулы для начала своего дела. Для них могут ввести «налоговые каникулы» (работать без налога первый год) или еще более низкие ставки.
Скорее всего, нас ждет не один из этих сценариев, а их комбинация. Идеальная система будущего будет разной для разных людей. Для репетитора, который зарабатывает 30 тысяч в месяц, она останется максимально простой. Для фрилансера с доходом более 200 тысяч — предложит больше возможностей за счет чуть более высоких платежей и социальных гарантий.
Налоговые юристы: защита интересов в налоговых спорах
Наши налоговые юристы обеспечат комплексную защиту в налоговых спорах
Так что же делать сейчас
До 2028 года режим официально действует в обещанном виде. Но готовиться к изменениям уже стоит сегодня. Давайте разберемся, что все это значит лично для вас, и какие шаги стоит предпринять уже сегодня.
Самое главное — не спешите все бросать. Правительство дало четкое обещание — режим для самозанятых не тронут до конца 2028 года. Ваш статус, налоги в 4% или 6% и лимит в 2,4 млн. рублей в год остаются в силе. Никто не придет завтра и не заставит вас платить больше или закрыть дело. У вас есть как минимум несколько лет спокойной работы. Что именно стоит предпринять сейчас, зависит от вашей ситуации.
Ситуация 1: вы — честный самозанятый, который работает на себя
Вы — именно тот, для кого и создавался этот режим. Репетитор, дизайнер, программист-фрилансер, мастер по ремонту или няня. У вас нет одного «начальника», вы сами ищете заказчиков, сами устанавливаете цены и график.
Ваша позиция самая стабильная, бояться вам практически нечего. Государство видит, что режим востребован именно такими, как вы. Скорее всего, ваш статус не отменят, а усовершенствуют. Власти как раз думают над тем, как сделать систему лучше для вас — например, добавить возможность формировать пенсию или получать оплачиваемые больничные в рамках этого режима. В будущем вас может ждать не ухудшение, а, наоборот, появление полезного «соцпакета».
Продолжайте спокойно работать. Единственная рекомендация — следите за новостями. Не нужно делать это каждый день, но иногда заглядывайте в официальные источники или доверенные СМИ, чтобы быть в курсе, в каком направлении движется реформа.
Ситуация 2: компания, которая работает с самозанятыми вместо штатных сотрудников
Если вы строите бизнес на самозанятых, но при этом они работают у вас как обычные сотрудники (с графиком, задачами из дня в день и начальником), вы играете с огнем. Налоговая это прекрасно видит и считает такие схемы серыми. Последствия — штрафы и доначисления налогов и взносов за все время. Не ждите проверки, а действуйте.
1. Проведите «ревизию». Оцените, кто из ваших самозанятых на самом деле работает как штатный сотрудник. Задайте себе вопросы:
Он выполняет те же функции, что и другие сотрудники в штате?
Он сидит в вашем офисе с 9 до 6?
Он подчиняется внутренним правилам и указаниям вашего менеджера?
Это его единственный источник дохода
В какой период и с какой систематичностью самозанятый получает заработную плату?
Если ответы — «да», пора срочно менять схему работы.
2. Разделите: кто внештатник, а кто — нет. Не всех нужно срочно переводить в штат. Если человек действительно независимый специалист, работает на проектной основе и сам организует свой труд — оставьте все как есть. Но тем, кто интегрирован в ваш постоянный процесс, предложите официальное трудоустройство.
Реклама: ИП Кочеулов Юрий Юрьевич, ИНН 771597251746, erid: 2W5zFHAEDp
Начать дискуссию