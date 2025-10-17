Налоговая реформа 2026: как бизнесу подготовиться к глобальным изменениям

Скоро российский бизнес ждет самая значительная налоговая перестройка за последнее десятилетие. Новые правила коснутся практически всех — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Пока чиновники завершают работу над законопроектами, умные бизнесмены уже изучают грядущие изменения и просчитывают их последствия. Это абсолютно правильная стратегия, ведь изменения затронут ключевые аспекты налогообложения: НДС, упрощенную и патентную системы, страховые взносы.

Изменения в НДС — системный вызов для всего бизнеса. Начинать готовиться к ним нужно не в январе 2026 года, а сегодня. Компании, которые проведут детальный анализ рисков и возможностей, смогут не только минимизировать потери, но и найти новые точки для роста в изменившихся условиях.

До конца текущего года постарайтесь заключить долгосрочные договоры с фиксированной стоимостью, в которых обязанность уплаты НДС будет четко прописана.

Начните моделировать финансовые последствия уже сейчас. Рассчитайте, как рост ставки до 22% повлияет на маржинальность. Обязательно проведите инвентаризацию товаров и услуг. Убедитесь, что применяете правильные ставки НДС. Помните : ошибка в применении ставки налога ведет к доначислению налогов, пени и штрафам.

Примечание для бизнеса на УСН : Ваши ставки (5% или 7%) не меняются. Однако, как будет подробно рассказано в следующем разделе, круг тех, кто сможет применять УСН без НДС, резко сузится.

Важно: перечень закрытый. Если ваш товар в нем не указан — применяется ставка 22%.

На фоне общей жесткости налоговой политики есть и островки стабильности. Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых категорий товаров.

Эксперты прогнозируют, что увеличение НДС на 2 процентных пункта может дополнительно подстегнуть инфляцию на 0,8–1,2% в годовом выражении.

Для конечных потребителей . Увеличится нагрузка на семейный бюджет, так как рост НДС традиционно включается в конечную цену товаров и услуг.

Для производителей . Увеличатся затраты на сырье и комплектующие, что потребует пересмотра себестоимости продукции.

С 2026 года основная ставка НДС увеличивается с 20% до 22% . Это первое изменение такого масштаба за долгие годы, и его последствия ощутят на себе все участники рынка. По факту, можно ожидать «эффект домино» для экономики:

Грядущие изменения в НДС — не очередная корректировка ставок, а настоящая революция в налоговом администрировании. Повышение базовой ставки станет самым заметным, но далеко не единственным изменением, которое затронет абсолютно все бизнес-процессы — от закупки сырья до формирования конечной цены для потребителя.

Еще несколько важных новостей по НДС

Помимо главных изменений со ставками, готовьтесь к целой россыпи более точечных, но от этого не менее важных поправок.

Кто теперь главный по бюрократии? ФНС!

Сейчас все формы счетов-фактур, журналов и книг покупок/продаж утверждает Правительство. С 2026 года эти полномочия переходят к ФНС. Что это значит для вас? Пока налоговая служба не выпустит новые бланки (а это будет не сразу), вы спокойно работаете по старым, привычным формам. Никакой авральной перестройки отчетности 1 января не будет. Но будьте готовы к тому, что однажды ФНС представит обновленные документы — и тогда придется на них перейти.

Срочное изменение для ИП: прощай свидетельство, здравствуй ОГРН!

А вот это изменение вступит в силу сразу, не дожидаясь новых бланков. С 2026 года индивидуальным предпринимателям запрещено указывать в счетах-фактурах реквизиты старого свидетельства о госрегистрации. Теперь вам нужно указывать только ОГРНИП и дату его внесения в реестр. Эти данные вы можете легко найти в выписке из ЕГРИП. Проследите, чтобы ваш бухгалтер или программа для выставления счетов были к этому готовы — это избавит от лишних споров с налоговой.

Льготы: кого порадовали, а кого нет

Государство не только забирает, но и кое-что продлевает, а иногда и дает новые льготы. В частности, льготные каникулы продлили туроператорам. Льгота по НДС для внутреннего и въездного туризма действовала до середины 2027 года. Теперь ее продлили до конца 2030 года. Хорошая новость для отрасли, которая все еще оправляется от прошлых кризисов. Кого еще освободили от налога: Операторов инвестиционных платформ . Некоторые их услуги теперь тоже не облагаются НДС. Это часть поддержки развивающегося финансового рынка.

Продавцам товаров через маркетплейсы в страны ЕАЭ С. Если вы через онлайн-площадку продали товар физлицу в Беларусь, Казахстан или другую страну ЕАЭС, для НДС такая продажа считается происходящей не в России. Это упрощает жизнь экспортерам.

Добытчикам драгоценных металлов. Реализация руды и концентратов аффинажным заводам (тем, кто очищает металлы) теперь облагается по нулевой ставке НДС. Но банковскому и платежному сектору не повезло. С 2026 года отменяется освобождение от НДС для: Услуг по обслуживанию банковских карт.

Услуг по обработке информации по операциям с картами. То есть, то, что раньше для банков и расчетных центров было бесплатным в плане НДС, теперь станет облагаемой операцией. Это неизбежно может привести к удорожанию этих услуг для конечных потребителей.

Технические поправки: для специфического бизнеса