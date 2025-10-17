Налоговая реформа 2026: как бизнесу подготовиться к глобальным изменениям

Скоро российский бизнес ждет самая значительная налоговая перестройка за последнее десятилетие. Новые правила коснутся практически всех — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Пока чиновники завершают работу над законопроектами, умные бизнесмены уже изучают грядущие изменения и просчитывают их последствия. Это абсолютно правильная стратегия, ведь изменения затронут ключевые аспекты налогообложения: НДС, упрощенную и патентную системы, страховые взносы.
Изменения в НДС: как бизнесу адаптироваться к новым реалиям
Грядущие изменения в НДС — не очередная корректировка ставок, а настоящая революция в налоговом администрировании. Повышение базовой ставки станет самым заметным, но далеко не единственным изменением, которое затронет абсолютно все бизнес-процессы — от закупки сырья до формирования конечной цены для потребителя.
Ключевое изменение: рост базовой ставки
С 2026 года основная ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. Это первое изменение такого масштаба за долгие годы, и его последствия ощутят на себе все участники рынка. По факту, можно ожидать «эффект домино» для экономики:
Для производителей. Увеличатся затраты на сырье и комплектующие, что потребует пересмотра себестоимости продукции.
Для ритейла. Вырастут закупочные цены, что приведет к неизбежному повышению розничных цен.
Для конечных потребителей. Увеличится нагрузка на семейный бюджет, так как рост НДС традиционно включается в конечную цену товаров и услуг.
Эксперты прогнозируют, что увеличение НДС на 2 процентных пункта может дополнительно подстегнуть инфляцию на 0,8–1,2% в годовом выражении.
Льготные ставки: что сохранится, а что изменится?
На фоне общей жесткости налоговой политики есть и островки стабильности. Льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых категорий товаров.
Сравнительная таблица: ставки НДС после реформы:
Ставка НДС
Что облагается?
Примеры
Комментарий
22% (новый стандарт)
Подавляющее большинство товаров и услуг
Одежда, электроника, бытовая техника, услуги связи, ресторанный бизнес
Основное изменение для большинства бизнесов
10% (льготная)
Социально значимые товары согласно п. 2 ст. 164 НК
Мясо, молоко, хлеб, детские коляски, лекарства, печатные книги и газеты
Важно: перечень закрытый. Если ваш товар в нем не указан — применяется ставка 22%.
Примечание для бизнеса на УСН: Ваши ставки (5% или 7%) не меняются. Однако, как будет подробно рассказано в следующем разделе, круг тех, кто сможет применять УСН без НДС, резко сузится.
Практические советы и рекомендации
Начните моделировать финансовые последствия уже сейчас. Рассчитайте, как рост ставки до 22% повлияет на маржинальность. Обязательно проведите инвентаризацию товаров и услуг. Убедитесь, что применяете правильные ставки НДС. Помните: ошибка в применении ставки налога ведет к доначислению налогов, пени и штрафам.
IT-компаниям нужно действовать на опережение:
До конца текущего года постарайтесь заключить долгосрочные договоры с фиксированной стоимостью, в которых обязанность уплаты НДС будет четко прописана.
Начните диалог с клиентами заранее, объясняя причины будущего изменения цен.
Инвестируйте в обучение бухгалтера или рассмотрите вариант аутсорсинга ведения НДС для специализированных компаний.
Пересмотрите цепочку поставок. Возможно, стоит поискать поставщиков, которые смогут предложить более выгодные условия для компенсации возросшей налоговой нагрузки.
Изменения в НДС — системный вызов для всего бизнеса. Начинать готовиться к ним нужно не в январе 2026 года, а сегодня. Компании, которые проведут детальный анализ рисков и возможностей, смогут не только минимизировать потери, но и найти новые точки для роста в изменившихся условиях.
Еще несколько важных новостей по НДС
Помимо главных изменений со ставками, готовьтесь к целой россыпи более точечных, но от этого не менее важных поправок.
Кто теперь главный по бюрократии? ФНС!
Сейчас все формы счетов-фактур, журналов и книг покупок/продаж утверждает Правительство. С 2026 года эти полномочия переходят к ФНС.
Что это значит для вас? Пока налоговая служба не выпустит новые бланки (а это будет не сразу), вы спокойно работаете по старым, привычным формам. Никакой авральной перестройки отчетности 1 января не будет. Но будьте готовы к тому, что однажды ФНС представит обновленные документы — и тогда придется на них перейти.
Срочное изменение для ИП: прощай свидетельство, здравствуй ОГРН!
А вот это изменение вступит в силу сразу, не дожидаясь новых бланков. С 2026 года индивидуальным предпринимателям запрещено указывать в счетах-фактурах реквизиты старого свидетельства о госрегистрации. Теперь вам нужно указывать только ОГРНИП и дату его внесения в реестр. Эти данные вы можете легко найти в выписке из ЕГРИП. Проследите, чтобы ваш бухгалтер или программа для выставления счетов были к этому готовы — это избавит от лишних споров с налоговой.
Льготы: кого порадовали, а кого нет
Государство не только забирает, но и кое-что продлевает, а иногда и дает новые льготы. В частности, льготные каникулы продлили туроператорам. Льгота по НДС для внутреннего и въездного туризма действовала до середины 2027 года. Теперь ее продлили до конца 2030 года. Хорошая новость для отрасли, которая все еще оправляется от прошлых кризисов.
Кого еще освободили от налога:
Операторов инвестиционных платформ. Некоторые их услуги теперь тоже не облагаются НДС. Это часть поддержки развивающегося финансового рынка.
Продавцам товаров через маркетплейсы в страны ЕАЭС. Если вы через онлайн-площадку продали товар физлицу в Беларусь, Казахстан или другую страну ЕАЭС, для НДС такая продажа считается происходящей не в России. Это упрощает жизнь экспортерам.
Добытчикам драгоценных металлов. Реализация руды и концентратов аффинажным заводам (тем, кто очищает металлы) теперь облагается по нулевой ставке НДС.
Но банковскому и платежному сектору не повезло. С 2026 года отменяется освобождение от НДС для:
Услуг по обслуживанию банковских карт.
Услуг по обработке информации по операциям с картами.
То есть, то, что раньше для банков и расчетных центров было бесплатным в плане НДС, теперь станет облагаемой операцией. Это неизбежно может привести к удорожанию этих услуг для конечных потребителей.
Технические поправки: для специфического бизнеса
Нас ожидает еще несколько узкоспециализированных, но важных изменений:
Аренда мощностей для майнинга. Местом оказания такой услуги теперь официально признается место нахождения арендатора. Это проясняет, по каким правилам придется платить НДС при работе с иностранными клиентами.
Морские перевозки. Компании, которые занимаются каботажными перевозками (между российскими портами) товаров на экспорт, получают право добровольно отказаться от нулевой ставки НДС. Это дает им возможность принять к вычету «входной» НДС по своим расходам, если это выгоднее.
Цифровые права и инвестиционные платформы. Законодатели прописали специальные правила определения налоговой базы по сделкам с утилитарными цифровыми правами (это не криптовалюта, а цифровые обязательства, например, товаров или услуг), если они заключены через инвестиционные платформы.
Майнинг криптовалюты окончательно исключен из списка услуг в электронной форме. Это ставит точку в спорах о том, как облагать майнинг НДС — теперь это просто не считается такой услугой в целях этого налога.
Взаимодействие с поручителями. Уточнен порядок работы налоговой с поручителями и гарантами при заявительном порядке возмещения НДС. Это больше касается крупных компаний, которые используют этот механизм для ускоренного возврата налога.
Как видите, грядущие изменения — это не только «+2% к ставке». Это масса точечных правок, которые затронут многих. Даже если вы не работаете в этих специфических сферах, проведите аудит своих счетов-фактур и убедитесь, что все реквизиты, особенно для ИП, соответствуют новым требованиям. Это спасет от ненужных доначислений.
УСН и НДС: барьер падает в 6 раз — готовьтесь к новой налоговой реальности
Представьте, что вы спокойно едете по трассе, зная, что ближайшая заправка через 60 километров. А потом вдруг узнаете, что бензин закончится уже через 10. Примерно такую же резкую смену правил почувствуют тысячи компаний и ИП на УСН с 2026 года.
Главное изменение: лимит для освобождения от НДС рухнул
До 2026 года у бизнеса на «упрощенке» был комфортный запас прочности. Можно было спокойно работать, не заморачиваясь с НДС, пока доходы за год не превышали 60 миллионов рублей. С 2026 года этот лимит снижается в 6 раз — до 10 миллионов рублей. Это переломный момент для малого бизнеса. Если ваш доход в 2025 году превысит эту планку, то с 1 января 2026 вы больше не «упрощенец» в чистом виде. Вы — плательщик НДС со всей сопутствующей отчетностью.
Если вы пересекли лимит, государство предлагает два принципиально разных пути. От вашего выбора будет напрямую зависеть финансовая модель вашего бизнеса.
Сравнительная таблица: какой путь выбрать?
Критерий
Упрощенный спецрежим (5% или 7%)
Общий режим (0%, 10%, 22%)
Ставка НДС
Существенно ниже: 5% (доход 10–250 млн. руб.) или 7% (доход 250–450 млн. руб.).
Стандартная: 0% / 10% (льготные категории) или 22% (основная).
Налоговые вычеты
Нет. Весь НДС, который вы насчитали своим клиентам, вы отправляете в бюджет. Принять к вычету «входной» НДС от ваших поставщиков нельзя.
Да. Вы можете уменьшить свой налог к уплате на сумму «входного» НДС, который вам выставили поставщики
Отчетность
Относительно проще.
Полная: декларации, счета-фактуры, ведение книг покупок и продаж.
Кому может быть выгодно?
Бизнесу, у которого мало закупок с НДС (например, сфера услуг, где основные затраты — аренда и зарплата).
Бизнесу с большими объемами закупок у плательщиков НДС (производство, оптовая торговля).
Почему это происходит? Официальная версия и суровая реальность
Официально, как заявляет министр финансов Антон Силуанов, это мера направлена на борьбу с незаконным дроблением бизнеса: когда одна компания делится на несколько мелких, чтобы каждая оставалась в лимите УСН и не платила НДС. Но по факту, под удар попадает огромное количество честных, растущих компаний, которые просто развивают свой бизнес и естественным образом перерастают старый лимит. Для них это — внезапное и серьезное увеличение налоговой нагрузки.
План выживания: что делать прямо сейчас, чтобы не «утонуть» в 2026 г.
Самая большая ошибка — отложить подготовку на потом. Когда закон вступит в силу, времени на спокойные решения не останется. Начните действовать уже сегодня:
Возьмите доходы под тотальный контроль. Не ждите, пока бухгалтер в конце года сообщит плохую новость. Внедрите в свою систему учета «тревожные маркеры», которые сработают, как только вы приблизитесь к 8–9 миллионам рублей. Это даст вам фору для маневра.
Проведите ревизию всех договоров. Особое внимание уделите тем соглашениям, расчеты или поставки по которым запланированы на будущий год. Скорее всего, их придется переоформлять через дополнительные соглашения, где будет четко прописана стоимость с учетом НДС.
Начните диалог с ключевыми партнерами. Узнайте, готовы ли ваши контрагенты работать с вашим НДС. Если они сами на УСН, ваш НДС для них — это чистая потеря, ведь они не смогут его принять к вычету. Возможно, вам придется поглотить часть налога, чтобы не потерять клиента. Если они на ОСНО, то ваш НДС станет для них вычетом, и работа с вами станет для них даже выгоднее.
Просчитайте все сценарии. Смоделируйте оба варианта уплаты НДС на основе ваших реальных данных. Посчитайте, что будет выгоднее: платить низкий процент без вычетов или высокий, но с возможностью их применить. Ваш выбор определит ценовую политику на годы вперед.
Снижение лимита — фундаментальный пересмотр правил для малого бизнеса. Те, кто проигнорирует эти сигналы, рискуют в авральном режиме перестраивать все свои бизнес-процессы, теряя деньги и клиентов.
Патентная система: радикальное ужесточение. Кого вытеснят с ПСН и что делать
Ситуация с патентной системой налогообложения (ПСН) кардинально меняется. То, что было удобным и выгодным инструментом для сотен тысяч предпринимателей, теперь становится эксклюзивным режимом для очень узкого круга. Грядут изменения, которые можно смело назвать «зачисткой» патента.
Доходный лимит снижается в 6 раз
Самое болезненное изменение — это обвальное снижение планки по доходам.
Было: комфортные 60 миллионов рублей в год.
Стало: жесткие 10 миллионов.
Это изменение вносится прямо в статью 346.45 Налогового кодекса. Механизм его действия прост и суров: если в 2025 году ваша выручка превысила 10 млн. рублей, то в 2026 году вы уже не имеете права покупать патент. Лишение права происходит автоматически. Вам не нужно ждать уведомления из налоговой — с начала периода, на который вы хотели бы взять патент, вы его просто не получите.
Последствие одно: срочный переход на УСН или ОСНО. Ваш бизнес стабильно растет, и в 2025 году вы вышли на оборот в 12–15 млн рублей? Для развития это успех, а для патента — приговор. Вам придется менять всю систему налогообложения.
Целые отрасли лишаются доступа к патенту
Государство не только поднимает планку, но и резко сужает круг видов деятельности, для которых патент доступен. Под раздачу попали одни из самых популярных направлений для малого бизнеса.
Сравнительная таблица: какие виды бизнеса остаются на ПСН, а какие — нет:
Патент запрещен
Патент разрешен
Грузоперевозки (на автомобильном транспорте)
Пассажирские перевозки (такси, перевозка людей)
Розничная торговля в магазинах с торговым залом (продуктовые, одежда, стройматериалы и т.д.)
Развозная и разносная торговля (через лотки, автоларьки, курьеров)
Торговля в стационарных павильонах и киосках (без торгового зала)
Услуги по ремонту, бытовые услуги, салоны красоты (не попавшие под ограничения)
Обратите внимание, что под запрет попадает вся стационарная торговля — и с залами, и без. Это означает, что владельцы даже маленьких киосков или павильонов площадью 10 кв.м. лишатся права на патент. Спасение только в полностью развозном или разносном формате.
Единственное послабление: упрощен пересчет стоимости патента
Среди всех жестких мер есть одна, которая действительно упрощает жизнь добросовестным предпринимателям. Речь идет о пересчете стоимости патента при ухудшении показателей. Раньше в такой ситуации вам бы пришлось:
Подавать заявление о прекращении действия текущего патента.
Покупать совершенно новый патент на оставшийся период с новыми параметрами.
Это была бюрократическая процедура, отнимающая время и силы. С будущего года все будет проще и логичнее. В такой же ситуации вам будет достаточно:
Подать одно заявление в налоговую инспекцию о снижении стоимости патента в связи с уменьшением физического показателя (метража, численности сотрудников, количества авто).
Уложиться в десять дней с момента изменения этого показателя.
Налоговая пересчитает стоимость вашего текущего патента, и вы будете доплачивать меньше (или вам пересчитают сумму к уплате в следующем периоде). Закрывать старый патент и покупать новый не нужно.
Это хорошее, но точечное улучшение. Оно помогает тем, у кого бизнес временно сократился, но не решает проблему тех, кто лишается патента вообще.
Кому пора бить тревогу
Если вы попадаете под один из трех пунктов, готовиться к переходу нужно прямо сейчас:
Ваш годовой доход уже близок к 10 млн. рублей или стабильно его превышает.
Ваш бизнес — это грузоперевозки.
Вы ведете розничную торговлю в стационарной точке (магазин, павильон, киоск).
Что стоит сделать в 2025 году
1. Проведите финансовую диагностику. Точнее всего оцените свои доходы за 2024 и прогноз на текущий год. Поймите, перешагнете вы роковой порог или нет. Начните изучать альтернативы. Если патент для вас закрывается, ваши пути — это Упрощенная система (УСН) или Общая система (ОСНО). Начните разбираться в их условиях, ставках и отчетности уже сейчас.
2. Просчитайте налоговую нагрузку. УСН «Доходы» (6%) или «Доходы минус расходы» (15%) — это совсем другая математика, чем стоимость патента. Сравните, что будет выгоднее именно для вашего бизнеса. Не откладывайте! Смена налогового режима — это не только подача заявления, но и:
Перестройка всего бухгалтерского и управленческого учета.
Возможная необходимость сообщить контрагентам о смене реквизитов.
Время на изучение новых правил и, возможно, на поиск нового бухгалтера.
Патентная система, какой мы ее знали, уходит в прошлое. Для многих предпринимателей это станет вынужденным толчком к более сложному, но и возможно более прозрачному и масштабируемому формату ведения бизнеса. Главное — подойти к этому переходу с холодной головой и заранее продуманным планом.
Страховые взносы: заканчивается эра льгот. Как подготовиться к росту нагрузки
В 2026 году заканчивается действие одной из самых значимых мер поддержки бизнеса — льготных тарифов страховых взносов. Это изменение почувствуют практически все работодатели, но особенно сильно — компании с многочисленным персоналом и те, кто платит официально высокие зарплаты.
Что кардинально меняется
Во время пандемии для большинства компаний и ИП из реестра МСП действовал пониженный тариф страховых взносов. Вместо 30% они платили всего 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ на каждого сотрудника. С 2026 года эта «скидка» заканчивается. Возвращаются общие тарифы, которые существенно увеличат нагрузку на фонд оплаты труда.
Сравнительная таблица: льготные тарифы уходят:
Параметр
Действует до 2025 года (включительно)
Изменения с 2026 года
Тариф для основной массы выплат
15% с суммы превышения 1,5 МРОТ на сотрудника
30% в пределах установленной базы (~2 959 000 ₽ в год на человека)
Тариф для сверхдоходов
—
15,1% с выплат, превышающих лимит базы
Кто применяет
Большинство компаний и ИП из реестра МСП
Только соответствующие критериям (см. ниже)
Для бизнеса с большим штатом и достойными белыми зарплатами нагрузка существенно возрастет. Например, при зарплате в 100 000 рублей в месяц дополнительные расходы на одного сотрудника могут вырасти на десятки тысяч рублей в год.
Кто сможет сохранить льготы
Льготные тарифы не исчезают полностью, но становятся исключением, доступным только тем, кто соответствует трем условиям одновременно:
Вид деятельности. Основной ОКВЭД компании должен входить в специальный перечень, который утвердит Правительство.
Подтверждение в реестре. Этот «льготный» ОКВЭД должен быть указан как основной в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Доходность. Не менее 70% всех доходов компании должно поступать от этого основного вида деятельности.
Законодатели отдельно прописали изменение в расчете взносов для руководителей. С 2026 года действует новое правило. Если единственный учредитель назначает себя директором и начисляет себе зарплату ниже федерального МРОТ, страховые взносы все равно будут начисляться исходя из минимального размера оплаты труда. Эта мера призвана исключить схемы ухода от взносов через минимальные выплаты самому себе.
Пример: если МРОТ составляет 20 000 рублей, а директор-учредитель начислил себе зарплату 15 000 рублей, взносы будут рассчитаны так, как будто его зарплата равна 20 000 рублей.
Выводы и рекомендации
Отмена льгот по страховым взносам — одно из самых затратных изменений для работодателей. Стоит начинать готовиться к нему уже сейчас, чтобы рост нагрузки не стал неприятным сюрпризом:
Проведите аудит расходов на ФОТ. Просчитайте, насколько вырастут ваши затраты на страховые взносы в будущем году. Заранее заложите этот рост в бюджет и финансовые модели.
Сверьте свои ОКВЭД. Убедитесь, что ваш основной вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, соответствует тому, чем вы реально занимаетесь. Если ваш вид деятельности может попасть в будущий льготный перечень, это критически важно.
Проанализируйте структуру доходов. Если вы планируете претендовать на льготы, оцените, соответствует ли доля доходов по основному виду деятельности требованию в 70%. При необходимости скорректируйте учет.
Для директоров-учредителей: пересмотрите размер своей официальной зарплаты, чтобы не возникло ситуации, когда взносы приходится платить с суммы, превышающей ваш фактический доход.
План подготовки к налоговой реформе — 2026
Хотя изменения пока только планируются, рассчитывать на серьезные корректировки в пользу бизнеса не стоит. Спокойно начинайте готовиться, тогда вы встретите перемены во всеоружии.
1. Просчитайте последствия для вашего бюджета
Смоделируйте, как новые правила отразятся на ваших финансах. Ответьте на ключевые вопросы:
Насколько вырастет общая налоговая нагрузка?
Потянет ли бизнес дополнительные расходы без ущерба для рентабельности?
Какие статьи затрат придется пересмотреть?
Такой анализ лучше провести в ближайшие месяцы — это даст вам время на постепенную адаптацию.
2. Найдите законные пути экономии
Проанализируйте вашу систему налогообложения — возможно, стоит ее сменить:
Перейти с УСН «Доходы» на «Доходы минус расходы».
Воспользоваться специальными льготами (например, УСН с 1% ставкой).
Важно: откажитесь от сомнительных схем оптимизации. Налоговый контроль ужесточается, а риски включают не только финансовые потери, но и уголовную ответственность.
3. Определитесь со стратегией по НДС
Если вы на УСН и можете превысить лимит в 10 млн рублей, сравните выгоду от упрощенной схемы (5/7% без вычетов) и общей (0/10/22% с вычетами). Но при этом учитывайте, что при пониженных ставках вы не сможете вернуть «входной» НДС. Это сложный выбор — если сомневаетесь, проконсультируйтесь со специалистом.
4. Подготовьте договоры и цены
Постарайтесь закрыть долгосрочные сделки до конца года, заранее обсудите с контрагентами условия работы с НДС в новом году и скорректируйте свою ценовую политику с учетом новых реалий.
5. Оцените готовность бухгалтерии
Работа с НДС требует специальных знаний. Заранее решите, кто будет вести учет — штатный бухгалтер или аутсорсинговая компания. И учитывайте, что объем отчетности значительно вырастет
6. Проверьте актуальность ОКВЭД
Это критически важно для сохранения льгот:
Убедитесь, что основной вид деятельности в реестре соответствует реальному.
Исправьте несоответствия до конца года — от этого зависит право на пониженные тарифы взносов и льготные ставки УСН.
Налоговая реформа 2026 года — тот случай, когда своевременные действия важнее быстрой реакции. Каждый месяц до вступления реформы в силу — ваше стратегическое преимущество, возможность без спешки проанализировать риски, просчитать варианты и выбрать оптимальный путь. Если при изучении новых правил у вас появляются вопросы — приглашаем к диалогу. Наша команда поможет разобраться в тонкостях реформы и подобрать решение, которое учитывает специфику именно вашего бизнеса. Вместе мы сможем превратить грядущие изменения в возможность для развития.
