Допрос свидетеля в налоговой: что нужно знать и как себя вести

Процедура вызова свидетеля в налоговую и место допроса

Право ФНС вызвать любого человека, который, по ее мнению, владеет важными сведениями закреплено в пп. 12 п. 1 ст. 31 НК, а общие правила общения со свидетелями прописаны уже упомянутой выше ст. 90. В законе нет строгой формы вызова, и на практике налоговики обычно направляют официальную повестку на допрос свидетеля в налоговую. В ней указывают:

причину вызова (например, «для дачи показаний по камеральной проверке ООО «СтройСнаб»);

точное время — с указанием не только даты, но и часа, и даже минут;

конкретное место — номер кабинета и адрес инспекции.

Если человек по состоянию здоровья не может прийти в инспекцию, налоговики могут приехать к нему домой. В таком случае приезжает не меньше двух сотрудников, и они обязаны получить согласие не только самого свидетеля, но и других взрослых членов его семьи на вход в квартиру. Этот факт потом фиксируется в протоколе.

Расстояние — не помеха для вызова. Согласно Письму Минфина, инспекция может направить повестку человеку, который живет в другом регионе. Но при этом ему возместят транспортные расходы и заплатят суточные. Если допрашиваемый работает, он не потеряет свой заработок за эти дни.

Бывает и так, что разговор происходит вообще не в помещении. Судьи (определение ВС от 03.02.2015 № 309-КГ14-2191) считают, что показания, полученные, например, на улице, все равно могут быть использованы как доказательство, если они согласуются с другими материалами дела.

Допрос может проходить как во время проверки, так и до ее начала, или даже после — в рамках дополнительных контрольных мероприятий. Но если проверка приостановлена (например, по решению суда) или все мероприятия дополнительного контроля уже завершены — любые вызовы незаконны.

Все сказанное во время беседы тщательно записывают в протокол, который потом становится частью материалов проверки.