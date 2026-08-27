Уведомление о сокращении: вручить документ отсутствующему работнику

Сроки предупреждения

Норма о сокращении сформулирована однозначно: «О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения» (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).

При изменении определённых сторонами условий трудового договора работодатель «обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца» об изменениях и о причинах, их вызвавших (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

Два месяца — не единственный срок предупреждения. Роструд в памятке по увольнению в связи с сокращением перечисляет:

Уведомить нужно в срок: не позднее чем за 2 месяца до увольнения — для работников, работающих у работодателя-организации

не позднее чем за 7 календарных дней — работника, принятого на сезонные работы

не позднее чем за 3 календарных дня — работника, заключившего трудовой договор сроком до 2 месяцев

в срок, указанный в трудовом договоре — работника, работающего у работодателя — индивидуального предпринимателя

Ситуация Срок предупреждения Форма Сокращение у работодателя-организации (ст. 180 ТК РФ) Не менее 2 месяцев до увольнения Персонально и под роспись Сокращение работника на сезонных работах Не позднее чем за 7 календарных дней Письменно, под роспись Сокращение работника по договору до 2 месяцев Не позднее чем за 3 календарных дня Письменно, под роспись Сокращение у работодателя — ИП Срок, указанный в трудовом договоре Письменно, под роспись Изменение условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ) Не позднее чем за 2 месяца Письменно Изменение условий у работодателя — физического лица (ст. 306 ТК РФ) Не менее 14 календарных дней Письменно Уведомление профсоюза при сокращении (ст. 82 ТК РФ) За 2 месяца, при угрозе массового увольнения — за 3 Письменно

Особенности процедуры у индивидуального предпринимателя отличаются от общего порядка, поэтому сроки для ИП проверяются по трудовому договору. Критерии массового увольнения Кодекс не устанавливает: по ст. 82 ТК РФ они определяются отраслевыми и территориальными соглашениями.