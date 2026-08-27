Уведомление о сокращении: вручить документ отсутствующему работнику

Что делать прямо сейчас
Определите основание: сокращение (ст. 180 ТК РФ) или изменение условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ).
Подготовьте персональное уведомление на каждого работника и перечень вакансий.
Вручите под роспись тем, кто на рабочем месте; при отказе от подписи составьте акт.
Отсутствующим направьте уведомление по почте и отсчитывайте два месяца от даты его получения работником.
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Сроки предупреждения
Норма о сокращении сформулирована однозначно: «О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения» (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).
При изменении определённых сторонами условий трудового договора работодатель «обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца» об изменениях и о причинах, их вызвавших (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).
Два месяца — не единственный срок предупреждения. Роструд в памятке по увольнению в связи с сокращением перечисляет:
Уведомить нужно в срок:
не позднее чем за 2 месяца до увольнения — для работников, работающих у работодателя-организации
не позднее чем за 7 календарных дней — работника, принятого на сезонные работы
не позднее чем за 3 календарных дня — работника, заключившего трудовой договор сроком до 2 месяцев
в срок, указанный в трудовом договоре — работника, работающего у работодателя — индивидуального предпринимателя
Ситуация
Срок предупреждения
Форма
Сокращение у работодателя-организации (ст. 180 ТК РФ)
Не менее 2 месяцев до увольнения
Персонально и под роспись
Сокращение работника на сезонных работах
Не позднее чем за 7 календарных дней
Письменно, под роспись
Сокращение работника по договору до 2 месяцев
Не позднее чем за 3 календарных дня
Письменно, под роспись
Сокращение у работодателя — ИП
Срок, указанный в трудовом договоре
Письменно, под роспись
Изменение условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ)
Не позднее чем за 2 месяца
Письменно
Изменение условий у работодателя — физического лица (ст. 306 ТК РФ)
Не менее 14 календарных дней
Письменно
Уведомление профсоюза при сокращении (ст. 82 ТК РФ)
За 2 месяца, при угрозе массового увольнения — за 3
Письменно
Особенности процедуры у индивидуального предпринимателя отличаются от общего порядка, поэтому сроки для ИП проверяются по трудовому договору. Критерии массового увольнения Кодекс не устанавливает: по ст. 82 ТК РФ они определяются отраслевыми и территориальными соглашениями.
Можно ли отправить Почтой и с какого дня считать срок
Роструд отвечает на этот вопрос прямо. На вопрос, может ли работодатель уволить работника по сокращению, если уведомление направлено по почте, ведомство отвечает:
Да, может. Работодатель вправе направить уведомление о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работников по почте. При этом начало течения двухмесячного срока предупреждения следует исчислять с момента получения работником уведомления.
Точка отсчёта — дата получения уведомления работником, а не дата приказа. У работников, получивших уведомление в разные дни, разные даты увольнения, и в расчёт передаются разные даты.
Общие правила исчисления при этом действуют без изъятий: сроки, исчисляемые месяцами, «истекают в соответствующее число последнего года, месяца или недели срока», а если последний день срока приходится на нерабочий день, «днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день» (ч. 3 и ч. 4 ст. 14 ТК РФ).
Уведомления о сокращении
Удобная массовая отправки и беслатная API интеграция. Даты вручения — в личном кабинете.
Если ждать 2 месяца невозможно, Кодекс даёт легальный выход:
Работодатель «с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении» (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).
Условие — письменное согласие работника.
Работник отказался расписаться
Трудовой кодекс процедуру на этот случай не описывает. Указание даёт Роструд в той же памятке:
При отказе работника ознакомиться с уведомлением под роспись работодатель должен составить об этом акт
Порядок действий, который Роструд описывает для этой ситуации: уведомление зачитывается работнику вслух в присутствии свидетелей, после чего составляется акт о том, что уведомление предъявлено и зачитано вслух, а от подписи работник отказался, с указанием даты, времени и места составления акта.
Работник отсутствует: отпуск, больничный, вахта
Почтовое направление уведомления Роструд признаёт допустимым — цитата из ответа ведомства приведена выше. Двухмесячный срок в этом случае начинает течь с момента получения письма работником, поэтому чем позже письмо дойдёт, тем позже наступит возможная дата увольнения.
Отдельно Роструд разъяснил, что делать с вакансиями, пока работник отсутствует. На вопрос о сокращаемом работнике, находящемся в отпуске, ведомство ответило:
Полагаем, что в данном случае имеются нарушения трудового законодательства. Предлагать сотруднику вакантные должности нужно в письменной форме в течение всего срока, в который действует предупреждение о сокращении, и по мере того, как появляются новые предложения
(ответ опубликован на портале «Онлайнинспекция.рф» 23 июля 2026 года).
Дождаться выхода работника из отпуска и предложить всё разом нельзя: предложения направляются по мере появления вакансий, в письменной форме, в течение всего срока предупреждения.
Какие вакансии предлагать
Требование закреплено в законе: работодатель «обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором» (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).
При изменении условий трудового договора по ст. 74 ТК РФ работодатель предлагает работнику «другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья».
Дистанционные работники
Для дистанционных работников почтовый канал прямо предусмотрен Кодексом, причём в двух местах.
По ст. 312.3 ТК РФ при обращении работника за документами, связанными с работой, работодатель направляет их «на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением)» либо в форме электронного документа — по выбору работника.
По ст. 312.8 ТК РФ, если с приказом о прекращении трудового договора работник знакомился в электронной форме, работодатель обязан «в течение трех рабочих дней со дня издания указанного приказа направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением» надлежащим образом оформленную копию приказа на бумажном носителе.
Кадровый электронный документооборот — отдельный режим со своими требованиями к подписи. При уведомлении об изменении определённых сторонами условий трудового договора через информационную систему работодателя «работодателем используется усиленная квалифицированная электронная подпись» (ст. 22.3 ТК РФ).
Как отправить уведомление
Способ доставки Трудовой кодекс не регламентирует, а Роструд признаёт направление уведомления по почте допустимым. Дальше вопрос практический: чем подтверждать дату получения и состав отправления, раз именно от даты получения отсчитывается двухмесячный срок.
Заказное письмо с уведомлением о вручении фиксирует дату получения, опись вложения — перечень документов, которые были в конверте. Простое письмо не фиксирует ни того, ни другого.
Отправить заказное письмо с описью можно онлайн — например, через сервис «Дослано» (работает по договору с Почтой России): опись установленной формы и чек с датой формируются автоматически, трек-номер и документы остаются в личном кабинете. Отправка одного письма — 250 ₽.
Канал
Дата получения
Состав отправления
Вручение под роспись
Подпись работника с датой
Экземпляр работодателя
Акт об отказе от подписи
Дата в акте
Реквизиты уведомления в тексте акта
Заказное письмо с описью и уведомлением о вручении
Уведомление о вручении
Опись вложения
Простое письмо
Не фиксируется
Не фиксируется
КЭДО, обмен документами с дистанционным работником
Подтверждение в системе
Перечень файлов
Ошибки
Считать два месяца от даты приказа. Роструд исчисляет срок с момента получения уведомления работником. Правильно: своя дата отсчёта у каждого работника.
Предложить вакансии один раз, в день вручения уведомления. Роструд требует предлагать их в письменной форме в течение всего срока предупреждения, по мере появления.
Ждать выхода работника из отпуска. По разъяснению Роструда это нарушение: вакансии направляются письменно, не дожидаясь возвращения работника.
Не оформить отказ от подписи. По памятке Роструда работодатель должен составить об этом акт.
Применить общий двухмесячный срок к сезонному или срочному договору. Там 7 и 3 календарных дня соответственно.
Частые вопросы
С какого дня считаются два месяца?
С момента получения уведомления работником. Формулировка Роструда: «начало течения двухмесячного срока предупреждения следует исчислять с момента получения работником уведомления». Дата приказа о сокращении на отсчёт не влияет.
Можно ли уведомить о сокращении по почте?
Да. Роструд: «Работодатель вправе направить уведомление о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работников по почте».
Что делать, если работник отказался подписать уведомление?
Составить акт. Роструд: «При отказе работника ознакомиться с уведомлением под роспись работодатель должен составить об этом акт». Перед этим уведомление зачитывается вслух при свидетелях.
Нужно ли предлагать вакансии в другой местности?
Только если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями или трудовым договором. По общему правилу предлагаются все подходящие вакансии, имеющиеся в данной местности (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).
Можно ли уволить раньше, чем истекут два месяца?
Да, с письменного согласия работника и с выплатой дополнительной компенсации в размере среднего заработка пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).
Какой срок предупреждения у ИП?
Срок, указанный в трудовом договоре, — так его определяет памятка Роструда для работодателей — индивидуальных предпринимателей.
Шаблоны
Уведомление о предстоящем увольнении
Шапка: наименование работодателя; ФИО и должность работника.
Заголовок: «Уведомление о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности (штата)» либо «Уведомление об изменении определённых сторонами условий трудового договора».
Основание: реквизиты приказа; какая должность сокращается либо какие условия и с какой даты меняются.
Причина — для ст. 74 ТК РФ: какие организационные или технологические условия труда изменились.
Перечень вакантных должностей — приложением.
Дата, подпись уполномоченного лица.
Отметка о вручении: подпись работника и дата, проставленная его рукой.
Акт об отказе от подписи
Дата, время и место составления.
Состав присутствующих свидетелей.
Уведомление предъявлено работнику и зачитано вслух.
Работник отказался ознакомиться под роспись.
Подписи присутствующих.
Уведомление готово — отправьте экземпляр заказным письмом с описью вложения, чтобы дата получения и состав отправления фиксировались независимо от сторон.
Вывод
Определите срок по своей категории работников, подготовьте персональное уведомление с перечнем вакансий, вручите под роспись присутствующим, оформите акт при отказе от подписи и направьте уведомление по почте отсутствующим.
Дальше считайте два месяца от даты получения уведомления каждым работником — именно этот отсчёт Роструд называет правильным, и именно он определяет дату увольнения.
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