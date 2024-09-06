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УСН

Как бизнесу на УСН платить налоги в 2025 году: таблица-шпаргалка для бизнеса

Налоговая реформа с 2025 года существенно меняет правила расчета и уплаты налогов бизнеса на УСН: правительство отменило повышенные ставки налога, ввело НДС для упрощенцев, пересмотрело лимиты и другие моменты налогового регулирования. В этой статье мы подготовили таблицу-шпаргалку, которая поможет быстро найти ответы на основные вопросы.

Лимиты для упрощенки

В 2025 году, как и прежде, применять УСН вправе компании и предприниматели, доходы, основные средства и персонал которых не превышает установленных значений. Базовые значения показателей на 2025 год полностью пересмотрены, а с 2026 года к ним нужно применять коэффициент-дефлятор:

Численность работников

130 человек

Остаточная стоимость основных средств

200 млн рублей без учета стоимостиь российского высокотехнологичного оборудования по перечню правительства

Лимит годового дохода для сохранения права применять УСН

450 млн рублей

Лимит дохода за 9 месяцев для перехода на УСН

337,5 млн рублей

Какие доходы не учитываются для перехода

Положительная курсовая разница,

субсидии, полученные за передачу имущества в госсобственность

Коэффициент-дефлятор

При определении дохода за 9 месяцев для перехода на УСН в будущем году необходимо учесть коэффициент-дефлятор текущего года

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Узнаете от аттестованных аудиторов об изменениях УСН с 2025 года: про новые лимиты на УСН, обязанность по уплате НДС, ставки, отчетность по налогу и вычеты. Как подготовиться к изменениям и что нужно сделать до конца 2024 года.

Также узнаете про новую прогрессивную шкалу НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль до 25% и другие изменения, предусмотренные законом № 176-ФЗ.

Ставки УСН

С 2025 года повышенных ставок УСН не будет, остаются только стандартные и региональные:

Налоговая база

Базовые федеральные ставки

Региональные ставки

Доходы

6%

Власти регионов вправе уменьшить ставку до 1% для отдельных видов деятельности

Доходы, уменьшенные на расходы

15%

Власти регионов вправе уменьшить ставку до 5% для отдельных видов деятельности

Страховые взносы ИП на УСН за 2025

Фиксированные страховые взносы

53 658 рублей

Крайний срок перечисления фиксированных взносов

28 декабря 2025 года

Когда учесть в расходах фиксированные взносы

В любом квартале вне зависимости от уплаты

Дополнительные страховые взносы с доходов свыше 300 тыс. рублей

1%, но не более 300 888 рублей

Крайний срок перечисления дополнительных взносов

1 июля 2026 года

До 1 июля 2025 года нужно перечислить дополнительные взносы за 2024 год

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НДС

НДС — главное нововведение для упрощенцев с 2025 года.

С 01.01.2025 все компании и предприниматели на УСН — плательщики НДС. Наравне с общими ставками для упрощенцев будут действовать льготные, а также возможность не платить НДС вообще.

Компании и ИП на УСН, освобожденные от уплаты НДС

Условия для освобождения от НДС

Компании и ИП, которые в предыдущем году заработали не более 60 млн рублей, вновь зарегистрированные компании, пока доходы укладываются в лимит. Подавать уведомление не нужно, при соблюдении условий — ФНС применит льготу автоматически

Правила расчета лимита для освобождения от НДС

  • В 2025 году льготой смогут воспользоваться те упрощенцы, доходы которых в 2024 году составили меньше 60 млн рублей

  • При совмещении режимов (например, с ПСН) нужно учитывать доходы по всем режимам

Обязанности льготников

  • Выставлять счета-фактуры с пометкой «Без НДС»

  • Вести книгу продаж

Компании и ИП на УСН, которые заработали более 60 млн рублей

Ставки налога

Компании и ИП вправе выбрать по каким ставкам исчислять и платить налог:

  • Стандартные 0, 10 и 20% в зависимости от наименований товаров, работ или услуг — с правом применять входящий НДС к вычету

  • Пониженные 5 и 7% — без права вычета

Правила применения пониженных ставок

  • Для доходов 60 млн — 250 млн рублей — 5%;

  • Для доходов 250 млн — 450 млн рублей — 7%;

  • Льготные ставки действуют 12 кварталов с момента выбора льготы, отказаться раньше нельзя;

  • Для расчета лимита с 2026 года нужно учитывать коэффициент-дефлятор;

  • При применении льготных ставок входящий НДС можно будет включать в расходы при объекте налогообложения «доходы минус расходы»

Уплата налога

В составе ЕНП до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Подача декларации

Только в электронном виде до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

НДФЛ, удержанный налоговым агентом

Если у фирмы-упрощенца есть наемные работники, то она — налоговый агент по НДФЛ. Это значит, что компания или ИП обязаны удерживать налог из зарплаты персонала и исполнителей по договорам ГПХ и перечислять его в бюджет. С 2025 года правительство ввело пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ:

Доход с начала года, рублей

Ставка, %

В общем случае

До 2 400 000

13

2 400 000 — 5 000 000

15

5 000 000 — 20 000 000

18

20 000 000 — 50 000 000

20

Более 50 000 000

22

В части «северных» надбавок и доходов участников СВО

До 5 000 000

13

Более 5 000 000

15

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