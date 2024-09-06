Как бизнесу на УСН платить налоги в 2025 году: таблица-шпаргалка для бизнеса

В 2025 году, как и прежде, применять УСН вправе компании и предприниматели, доходы, основные средства и персонал которых не превышает установленных значений. Базовые значения показателей на 2025 год полностью пересмотрены, а с 2026 года к ним нужно применять коэффициент-дефлятор:

Численность работников 130 человек Остаточная стоимость основных средств 200 млн рублей без учета стоимостиь российского высокотехнологичного оборудования по перечню правительства Лимит годового дохода для сохранения права применять УСН 450 млн рублей Лимит дохода за 9 месяцев для перехода на УСН 337,5 млн рублей Какие доходы не учитываются для перехода Положительная курсовая разница, субсидии, полученные за передачу имущества в госсобственность Коэффициент-дефлятор При определении дохода за 9 месяцев для перехода на УСН в будущем году необходимо учесть коэффициент-дефлятор текущего года

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