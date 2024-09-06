Как бизнесу на УСН платить налоги в 2025 году: таблица-шпаргалка для бизнеса

Лимиты для упрощенки
В 2025 году, как и прежде, применять УСН вправе компании и предприниматели, доходы, основные средства и персонал которых не превышает установленных значений. Базовые значения показателей на 2025 год полностью пересмотрены, а с 2026 года к ним нужно применять коэффициент-дефлятор:
Численность работников
130 человек
Остаточная стоимость основных средств
200 млн рублей без учета стоимостиь российского высокотехнологичного оборудования по перечню правительства
Лимит годового дохода для сохранения права применять УСН
450 млн рублей
Лимит дохода за 9 месяцев для перехода на УСН
337,5 млн рублей
Какие доходы не учитываются для перехода
Положительная курсовая разница,
субсидии, полученные за передачу имущества в госсобственность
Коэффициент-дефлятор
При определении дохода за 9 месяцев для перехода на УСН в будущем году необходимо учесть коэффициент-дефлятор текущего года
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Узнаете от аттестованных аудиторов об изменениях УСН с 2025 года: про новые лимиты на УСН, обязанность по уплате НДС, ставки, отчетность по налогу и вычеты. Как подготовиться к изменениям и что нужно сделать до конца 2024 года.
Также узнаете про новую прогрессивную шкалу НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль до 25% и другие изменения, предусмотренные законом № 176-ФЗ.
Ставки УСН
С 2025 года повышенных ставок УСН не будет, остаются только стандартные и региональные:
Налоговая база
Базовые федеральные ставки
Региональные ставки
Доходы
6%
Власти регионов вправе уменьшить ставку до 1% для отдельных видов деятельности
Доходы, уменьшенные на расходы
15%
Власти регионов вправе уменьшить ставку до 5% для отдельных видов деятельности
Страховые взносы ИП на УСН за 2025
Фиксированные страховые взносы
53 658 рублей
Крайний срок перечисления фиксированных взносов
28 декабря 2025 года
Когда учесть в расходах фиксированные взносы
В любом квартале вне зависимости от уплаты
Дополнительные страховые взносы с доходов свыше 300 тыс. рублей
1%, но не более 300 888 рублей
Крайний срок перечисления дополнительных взносов
1 июля 2026 года
До 1 июля 2025 года нужно перечислить дополнительные взносы за 2024 год
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НДС
НДС — главное нововведение для упрощенцев с 2025 года.
С 01.01.2025 все компании и предприниматели на УСН — плательщики НДС. Наравне с общими ставками для упрощенцев будут действовать льготные, а также возможность не платить НДС вообще.
Компании и ИП на УСН, освобожденные от уплаты НДС
Условия для освобождения от НДС
Компании и ИП, которые в предыдущем году заработали не более 60 млн рублей, вновь зарегистрированные компании, пока доходы укладываются в лимит. Подавать уведомление не нужно, при соблюдении условий — ФНС применит льготу автоматически
Правила расчета лимита для освобождения от НДС
Обязанности льготников
Компании и ИП на УСН, которые заработали более 60 млн рублей
Ставки налога
Компании и ИП вправе выбрать по каким ставкам исчислять и платить налог:
Правила применения пониженных ставок
Уплата налога
В составе ЕНП до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Подача декларации
Только в электронном виде до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
НДФЛ, удержанный налоговым агентом
Если у фирмы-упрощенца есть наемные работники, то она — налоговый агент по НДФЛ. Это значит, что компания или ИП обязаны удерживать налог из зарплаты персонала и исполнителей по договорам ГПХ и перечислять его в бюджет. С 2025 года правительство ввело пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ:
Доход с начала года, рублей
Ставка, %
В общем случае
До 2 400 000
13
2 400 000 — 5 000 000
15
5 000 000 — 20 000 000
18
20 000 000 — 50 000 000
20
Более 50 000 000
22
В части «северных» надбавок и доходов участников СВО
До 5 000 000
13
Более 5 000 000
15
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