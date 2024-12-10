Фонд оплаты труда: что в него входит и как рассчитать

Фонд оплаты труда, или ФОТ дает собственнику понять, сколько денег бизнес тратит на зарплату и другие выплаты персоналу. Регулярный анализ этих сумм позволяет скорректировать стратегию и оптимизировать бюджет. Разберемся, что собой представляет фонд оплаты труда, что в себя включает и как его рассчитать.

Что такое фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда, или ФОТ — это общая сумма средств на оплату труда наемного персонала за конкретный промежуток времени. В ФОТ включают только выплаты сотрудникам, с которыми заключен трудовой договор, выплаты по ГПХ не учитывают. Что может входить в фонд оплаты труда: зарплата, премии, надбавки, доплаты и различные компенсации, НДФЛ, страховые взносы.

Важно не путать ФОТ с ФЗП — фондом заработной платы. Хоть это и схожие термины, но по смыслу они отличаются. В ФЗП бухгалтер включает только те средства, что пойдут непосредственно на оплату труда сотрудника, то есть зарплату, премии и надбавки за условия труда. В законе не прописаны отличия ФОТ и ФЗП, поэтому каждый работодатель может сам определить границы этих понятий.

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Какие выплаты входят в ФОТ

Конкретного списка не существует — работодатель сам определяет, какие выплаты нужно включить в фонд оплаты труда и закрепляет это в локальных нормативных актах.

Вот примерный состав фонда оплаты труда:

✔️ Зарплата и премии за достижение определенных результатов в работе. Важно отметить, что НДФЛ в эту сумму тоже включается. Например, бухгалтер выплатил работнику зарплату 30 000 рублей и удержал с нее НДФЛ 13%, то есть 3900 рублей. В ФОТ бухгалтеру нужно включить сумму до вычета, то есть не 26 100, а 30 000 рублей.

✔️ Разнообразные надбавки за вредные условия труда, работу в выходные и праздники, выслугу лет, непрерывность стажа и так далее.

✔️ Компенсации за использование личного имущества, транспорта, питания, проезда к месту работы, интернета и мобильной связи.

✔️ Отпускные и командировочные, в том числе оплата простоев и выходное пособие при увольнении.

✔️ Пособия, которые частично оплачивает работодатель. Например, компания из своих средств оплачивает первые три дня больничного, все остальное сотруднику платит Социальный фонд.

В ФОТ обычно не включают разовые премии по случаю праздников, материальную помощь работникам, компенсацию лечения и путевок, а также пособия, которые выплачивает СФР.

По какому принципу рассчитывать ФОТ

Для начала нужно определиться с периодом, за который нужно посчитать ФОТ. Период может быть любым: один рабочий день, неделя, месяц, квартал, год. Расчет можно сделать как по всему штатному персоналу, так и по конкретному отделу или работнику.

Допустим, нам нужно сделать расчет фонда оплаты труда по одному сотруднику. Сложим все выплаты за месяц:

зарплата — 50 000 рублей.

премия — 15 000 рублей.

больничные за первые три дня — 3000 рублей.

командировочные — 2100 рублей.

компенсация за использование личного автомобиля — 1500 рублей.

Итоговая сумма — 71 600 рублей. Это и будет месячный фонд оплаты труда. Если сделать те же подсчеты по всем 12 месяцам, то мы получим годовой ФОТ на работника.

Если же нужно узнать ФОТ для планирования бюджета на следующий год, то часто используют такую формулу:

ФОТ = среднемесячная зарплата × среднесписочная численность сотрудников × 12 месяцев

Например, среднесписочная численность сотрудников в компании составляет 10 человек, средняя зарплата — 45 000 рублей. Добавим эти цифры в формулу и получим размер фонда оплаты труда на следующий год:

45 000 × 10 × 12 = 5 400 000 рублей.

Обратите внимание, что это лишь примерная формула — вы можете использовать иные варианты. Единой формулы расчета в законах не указано.

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Зачем нужно анализировать ФОТ

Руководству стоит регулярно анализировать фонд оплаты труда, отслеживать его в динамике и быть в курсе того, сколько средств тратится на оплату труда персонала. Это важно, ведь в большинстве компаний такие траты остаются основной статьей расходов. Например, чересчур «раздутый» ФОТ может привести к убыткам.

При анализе обычно сравнивают плановые показатели с фактическими и на основе этого делают выводы о размере ФОТ на будущий год, принимают решения по снижению или увеличению расходов на персонал, корректировке себестоимости товаров и услуг.

Руководителю также понадобится эта информация, если он захочет взять кредит в банке — финансовое учреждение может запросить эти сведения, чтобы убедиться в благонадежности компании. Бухгалтеру размер ФОТ понадобится для заполнения статистической отчетности в Росстат.

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Суть статьи коротко

✅ Фонд оплаты труда — это сумма всех выплат персоналу за конкретный промежуток времени. В него может входить зарплата, премии, надбавки, компенсации. Точный перечень каждая компания определяет самостоятельно.

✅ Единой формулы расчета ФОТ нет, его можно рассчитать различными способами и на различный срок. Делают расчеты на день, месяц, квартал или год. Можно узнать точную сумму трат на компанию, отделы и конкретных работников.

✅ Анализ фонда оплаты труда позволяет скорректировать размер выплат сотрудникам, также данные пригодятся при оформлении кредита в банке и при заполнении отчетов в Росстат.

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