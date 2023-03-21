Обязана ли компания доплачивать до МРОТ, предоставляя аванс

Заработная плата должна быть не ниже МРОТ. Однако в некоторых случаях возникают вопросы. Например, работодатель не всегда понимают, с какой именно величиной сравнивать минимальный размер оплаты труда – с окладом или с окладом и премией в совокупности.

Кроме того, не понятно, присутствует ли потребность в выполнении доплаты до МРОТ при выплате аванса зарплаты за первую половину месяца пропорционально отработанному времени.

Действующие правила

Закон не обязывает работодателя доплачивать до МРОТ за первую половину месяца пропорционально отработанному времени. Такое правило вытекает из положений действующего законодательства.

Дело в том, что размер заработной платы сотрудника зависит от следующих факторов:

квалификации;

сложности задач, которые выполняет сотрудник;

количества обязанностей;

условий, в которых выполняется трудовая деятельность;

качества работы.

Вопрос сопоставления с МРОТ детально разъяснен в ч. 3 ст. 133 ТК. В нормативно-правовом акте говорится, что зарплата гражданина, который отработал установленную норму времени и выполнил обязанности, возложенные на него, не может быть ниже МРОТ.

Это значит, что зарплату сопоставляют с минимальным размером оплаты труда на конец периода. Доплату в первой половине месяца можно не предоставлять.

Когда месяц завершился, совокупную сумму заработной платы сравнивают с МРОТ. Если выплата, которую предоставил работодатель, ниже законодательно закрепленного минимума, компания обязана доплатить сотруднику.

Зарплата гражданина состоит из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Они учитываются в совокупности. Если оклад ниже МРОТ, однако премии позволяют довести сумму до нужного размера, можно не выполнять доплату. Подобное действие не влечет за собой нарушения законодательства.

Сама по себе установка размера оклада ниже МРОТ также нарушением не является. Работодатель имеет право определить его величину, исходя из особенностей ситуации. В законодательстве отсутствует запрет, препятствующий выполнению учета премиальных и иных стимулирующих выплат, которые зависят от достигнутых показателей за месяц, при сопоставлении общего уровня зарплаты с МРОТ.

Расчет аванса должен выполняться с учетом того, что это выплата части зарплаты за первую половину месяца. Это значит, что выплата определяется пропорционально отработанному времени. Во внимание принимается период с 1 по 15 число месяца.

Таким образом, сравнивать размер аванса с требованиями МРОТ пропорционально отработанному времени не нужно. Отсутствие доплаты за этот период не будет является нарушением законодательства. Сопоставление общего размера дохода и требований МРОТ происходит в конце периода. Если получившаяся сумма меньше норм, закрепленных в законодательстве, предоставляется доплата. При этом с установленными величинами сопоставляют зарплату в совокупности.

Еще по теме

Считайте зарплату с учетом МРОТ в облачных версиях программ 1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и управление персоналом. Благодаря онлайн доступу к программе, бухгалтер может, даже не находясь в офисе, удаленно посчитать зарплату и выполнить задачи по расчетам взносов, платежам и отчетности. Попробуйте 14 дней бесплатно

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: