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Отчетность

Сроки сдачи отчетов и уплаты налогов в августе 2025 года — полезная таблица для бухгалтера

Второй квартал закрыт, но это не повод сбавлять обороты. В последнем месяце лета бухгалтера ждут новые дедлайны, отчетность и платежи. В таблице — все, что нужно успеть подать и заплатить в августе 2025 года. Сохраняйте себе удобную памятку, чтобы точно ни о чем не забыть.
Сроки сдачи отчетов и уплаты налогов в августе 2025 года — полезная таблица для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

О чем важно помнить бухгалтеру перед сдачей отчетности

✅ В августе 2025 года — 31 календарный день. Работать будем 21 день, отдыхать — 10 дней. В августе официальных государственных праздников и сокращенных дней не будет. 

✅ Идет пора отпусков, поэтому бухгалтеру нужно быть начеку. Помните, что выплачивать отпускные следует минимум за три календарных дня до начала отпуска. 

Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 число прошлого месяца, подают до 3 числа следующего месяца. В августе этот день выпадает на воскресенье, поэтому срок подачи переносится на понедельник, 4 августа. Других переносов в этом месяце не будет. 

Налоговый календарь бухгалтера 2025. Собрали в одной статье все даты уплаты налогов и сдачи отчетности в этом году. Даты приводятся с учетом переносов из-за выходных и праздников. Изучите календарь и скачайте PDF-памятку, чтобы всегда была под рукой. Ссылка на памятку — в конце статьи. 

Таблица сроков сдачи отчетности в августе 2025 года

Отчетность и платежи 

Кто сдает/платит 

Куда сдавать/платить 

4 августа

Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 июля 2025 года

Перенос с воскресенья, 3 августа, на понедельник, 4 августа

организации и ИП

ФНС

5 августа

Уплата НДФЛ, удержанного с 23 по 31 июля 2025 года

организации и ИП

ФНС

15 августа

Страховые взносы на травматизм за июль 2025 года

организации и ИП

СФР

20 августа

Декларация по косвенным налогам + уплата косвенного налога (кроме акцизов) за июль 2025 года

организации и ИП, которые в июле 2025 года ввозили товары из стран ЕАЭС

ФНС

25 августа

Уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 августа 2025 года 

организации и ИП

ФНС

Уведомление о сумме страховых взносов за июль 2025 года

организации и ИП

ФНС

Декларация по НДПИ за июль 2025 года

организации и ИП — пользователи недр

ФНС

Декларация по налогу на прибыль за январь-июль 2025 года

организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли

ФНС

Персонифицированные сведения о физических лицах за июль 2025 года

организации и ИП

ФНС

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Сведения о трудовой деятельности за июль 2025 года (подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1)

При приеме на работу или увольнении нужно подать подраздел не позднее следующего рабочего дня после издания приказа 

организации и ИП

СФР

Налог при АУСН за июль 2025 года

организации и ИП, которые применяют АУСН

ФНС

28 августа

Уплата НДФЛ, удержанного с 1 по 22 августа 2025 года

организации и ИП

ФНС

Уплата страховых взносов за июль 2025 года

организации и ИП

ФНС

Уплата НДПИ за июль 2025 года

организации и ИП — пользователи недр

ФНС

Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за январь-июль 2025 года

организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли

ФНС

Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за август 2025 года

организации, которые уплачивают ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи

ФНС

Уплата пенсионных взносов по дополнительному тарифу за июль 2025 года 

организации и ИП

СФР

Уплата налога на профессиональный доход (НПД) за июль 2025 года

физлица и ИП, применяющие НПД (самозанятые)

ФНС

Уплата второго платежа 1/3 от суммы НДС за 2 квартал 2025 года

организации и ИП — плательщики НДС

ФНС

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Подключайте облачную 1С для сдачи отчетности

Подготовить отчетность в налоговую, Соцфонд и другие ведомства можно удобно и быстро в облачной «1С:Бухгалтерия». У вас всегда будет доступ к программе, где бы вы ни находились — не обязательно засиживаться в офисе допоздна, чтобы доделать важный отчет. В программе есть встроенный календарь бухгалтера, он поможет свериться с датами и ничего не пропустить.

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