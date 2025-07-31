Сроки сдачи отчетов и уплаты налогов в августе 2025 года — полезная таблица для бухгалтера
О чем важно помнить бухгалтеру перед сдачей отчетности
✅ В августе 2025 года — 31 календарный день. Работать будем 21 день, отдыхать — 10 дней. В августе официальных государственных праздников и сокращенных дней не будет.
✅ Идет пора отпусков, поэтому бухгалтеру нужно быть начеку. Помните, что выплачивать отпускные следует минимум за три календарных дня до начала отпуска.
✅ Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 число прошлого месяца, подают до 3 числа следующего месяца. В августе этот день выпадает на воскресенье, поэтому срок подачи переносится на понедельник, 4 августа. Других переносов в этом месяце не будет.
Налоговый календарь бухгалтера 2025. Собрали в одной статье все даты уплаты налогов и сдачи отчетности в этом году. Даты приводятся с учетом переносов из-за выходных и праздников. Изучите календарь и скачайте PDF-памятку, чтобы всегда была под рукой. Ссылка на памятку — в конце статьи.
Таблица сроков сдачи отчетности в августе 2025 года
Отчетность и платежи
Кто сдает/платит
Куда сдавать/платить
4 августа
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 июля 2025 года
организации и ИП
ФНС
5 августа
Уплата НДФЛ, удержанного с 23 по 31 июля 2025 года
организации и ИП
ФНС
15 августа
Страховые взносы на травматизм за июль 2025 года
организации и ИП
СФР
20 августа
Декларация по косвенным налогам + уплата косвенного налога (кроме акцизов) за июль 2025 года
организации и ИП, которые в июле 2025 года ввозили товары из стран ЕАЭС
ФНС
25 августа
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 августа 2025 года
организации и ИП
ФНС
Уведомление о сумме страховых взносов за июль 2025 года
организации и ИП
ФНС
Декларация по НДПИ за июль 2025 года
организации и ИП — пользователи недр
ФНС
Декларация по налогу на прибыль за январь-июль 2025 года
организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли
ФНС
Персонифицированные сведения о физических лицах за июль 2025 года
организации и ИП
ФНС
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Сведения о трудовой деятельности за июль 2025 года (подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1)
организации и ИП
СФР
Налог при АУСН за июль 2025 года
организации и ИП, которые применяют АУСН
ФНС
28 августа
Уплата НДФЛ, удержанного с 1 по 22 августа 2025 года
организации и ИП
ФНС
Уплата страховых взносов за июль 2025 года
организации и ИП
ФНС
Уплата НДПИ за июль 2025 года
организации и ИП — пользователи недр
ФНС
Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за январь-июль 2025 года
организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли
ФНС
Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за август 2025 года
организации, которые уплачивают ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи
ФНС
Уплата пенсионных взносов по дополнительному тарифу за июль 2025 года
организации и ИП
СФР
Уплата налога на профессиональный доход (НПД) за июль 2025 года
физлица и ИП, применяющие НПД (самозанятые)
ФНС
Уплата второго платежа 1/3 от суммы НДС за 2 квартал 2025 года
организации и ИП — плательщики НДС
ФНС
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