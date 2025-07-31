Сроки сдачи отчетов и уплаты налогов в августе 2025 года — полезная таблица для бухгалтера

Второй квартал закрыт, но это не повод сбавлять обороты. В последнем месяце лета бухгалтера ждут новые дедлайны, отчетность и платежи. В таблице — все, что нужно успеть подать и заплатить в августе 2025 года. Сохраняйте себе удобную памятку, чтобы точно ни о чем не забыть.

О чем важно помнить бухгалтеру перед сдачей отчетности

✅ В августе 2025 года — 31 календарный день. Работать будем 21 день, отдыхать — 10 дней. В августе официальных государственных праздников и сокращенных дней не будет.

✅ Идет пора отпусков, поэтому бухгалтеру нужно быть начеку. Помните, что выплачивать отпускные следует минимум за три календарных дня до начала отпуска.

✅ Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 число прошлого месяца, подают до 3 числа следующего месяца. В августе этот день выпадает на воскресенье, поэтому срок подачи переносится на понедельник, 4 августа. Других переносов в этом месяце не будет.

Налоговый календарь бухгалтера 2025. Собрали в одной статье все даты уплаты налогов и сдачи отчетности в этом году. Даты приводятся с учетом переносов из-за выходных и праздников. Изучите календарь и скачайте PDF-памятку, чтобы всегда была под рукой. Ссылка на памятку — в конце статьи.

Таблица сроков сдачи отчетности в августе 2025 года

Отчетность и платежи Кто сдает/платит Куда сдавать/платить 4 августа Уведомление об НДФЛ, удержанном с 23 по 31 июля 2025 года



Перенос с воскресенья, 3 августа, на понедельник, 4 августа организации и ИП ФНС 5 августа Уплата НДФЛ, удержанного с 23 по 31 июля 2025 года организации и ИП ФНС 15 августа Страховые взносы на травматизм за июль 2025 года организации и ИП СФР 20 августа Декларация по косвенным налогам + уплата косвенного налога (кроме акцизов) за июль 2025 года организации и ИП, которые в июле 2025 года ввозили товары из стран ЕАЭС ФНС 25 августа Уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 августа 2025 года организации и ИП ФНС Уведомление о сумме страховых взносов за июль 2025 года организации и ИП ФНС Декларация по НДПИ за июль 2025 года организации и ИП — пользователи недр ФНС Декларация по налогу на прибыль за январь-июль 2025 года организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли ФНС Персонифицированные сведения о физических лицах за июль 2025 года организации и ИП ФНС 🔥 Сервис 152DOC — надежная защита от проверок и штрафов Роскомнадзора. 152DOC поможет быстро собрать полный комплект документов по персональным данным, подготовить уведомление в РКН, проверить сайт на соответствие требованиям. Итог: полная защита вашего бизнеса от рисков и штрафов, работа без стресса и уверенность в том, что вы все делаете по закону. 👉 Узнайте больше о возможностях 152DOC и оставьте заявку на подключение в «Е-Офис 24» Сведения о трудовой деятельности за июль 2025 года (подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1)



При приеме на работу или увольнении нужно подать подраздел не позднее следующего рабочего дня после издания приказа организации и ИП СФР Налог при АУСН за июль 2025 года организации и ИП, которые применяют АУСН ФНС 28 августа Уплата НДФЛ, удержанного с 1 по 22 августа 2025 года организации и ИП ФНС Уплата страховых взносов за июль 2025 года организации и ИП ФНС Уплата НДПИ за июль 2025 года организации и ИП — пользователи недр ФНС Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за январь-июль 2025 года организации, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли ФНС Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за август 2025 года организации, которые уплачивают ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи ФНС Уплата пенсионных взносов по дополнительному тарифу за июль 2025 года организации и ИП СФР Уплата налога на профессиональный доход (НПД) за июль 2025 года физлица и ИП, применяющие НПД (самозанятые) ФНС Уплата второго платежа 1/3 от суммы НДС за 2 квартал 2025 года организации и ИП — плательщики НДС ФНС

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