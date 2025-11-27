Оплата больничного листа в 2026 году: обновленные размеры пособий от СФР и оплачиваемый больничный для самозанятых

То, чего все так долго ждали — самозанятые наконец смогут брать официальные оплачиваемые больничные. Также ожидается повышение МРОТ и предельной базы по взносам, а вместе с ними и увеличение выплат по больничным листам. Рассказываем, что изменится в оплате больничных с 2026 года и напомним основные правила расчета для работодателей.
Самозанятые смогут брать оплачиваемые больничные
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1036780-8, посвященный новому эксперименту по добровольному социальному страхованию граждан на случай болезни.
Если проект примут, то с 1 января 2026 года самозанятые смогут брать оплачиваемые больничные. Для участия в эксперименте плательщик НПД должен застраховаться в Соцфонде и ежемесячно перечислять взносы за себя. Если оба условия выполняются, то СФР выплатит пособие при:
болезни или травме;
протезировании в стационаре;
карантине (в том числе если болеет ребенок до семи лет или недееспособный родственник);
уходе за больным родственником;
ЭКО, аборте;
лечении в санатории после стационара.
Сколько взносов платить. Законопроект предлагает две страховые программы с разными размерами взносов за весь срок: 35 000 или 50 000 рублей. Далее эти суммы будут ежегодно индексироваться на размер МРОТ.
Ежемесячные платежи составят 1344 рубля по первой программе и 1900 рублей по второй. Также предусмотрена система «скидок». Если самозанятый редко берет больничный, то он может платить меньше взносов. И наоборот, при частых болезнях взносы увеличиваются.
Что по срокам. Право на оплачиваемый больничный появится спустя шесть месяцев после того, как самозанятый начал платить взносы. Сам эксперимент продлится до 2028 года включительно. Обратите внимание, что проект еще может меняться и дополняться. В блоге «Е-Офис 24» рассказали, может ли самозанятый рассчитывать на пенсию в старости.
Для заказчиков и компаний ничего не меняется. Новых обязанностей по самозанятым в 2026 году не появится — исполнители, как и раньше, уплачивают взносы самостоятельно и только по своему желанию.
Насколько вырастут выплаты по больничным в 2026 году
Выплаты по больничным листам ежегодно растут, это связано с увеличением МРОТ и предельной базы по страховым взносам. В 2025 году база составляет 2 759 000 рублей, в 2026 г. вырастет до 2 979 000 рублей. Размер выплат по больничному ограничен лимитами. Есть минималка, а есть максимум.
✔️ Минимальные выплаты зависят от МРОТ, в 2026 году он вырастет до 27 093 рублей. Минималку по больничным платят тем, кто два последних года не получал зарплату и чей стаж меньше шести месяцев.
Считают по такой формуле: Средний дневной заработок за последние два года (МРОТ 27 093 х 24 месяца) ÷ 730 дней = 890 рублей. Это и будет минимальная выплата за один день болезни. Точный размер суммы зависит от количества дней болезни и от коэффициента. А коэффициент в свою очередь — от стажа.
Коэффициент
Стаж
Минимальная выплата за один день болезни в 2026 году
100% среднего заработка
от 8 лет
890 рублей
80% среднего заработка
от 5 до 8 лет
712 рублей
60% среднего заработка
до 5 лет
534 рубля
✔️ Максимальные выплаты. Их размер зависит от предельной базы по страховым взносам. Растет база — растет и сумма максимальной выплаты.
В учет берут размеры предельных баз за последние два года: это 2 225 000 в 2024-м и 2 759 000 в 2025 году. Эту сумму складывают (4 984 000 рублей) и делят на количество дней — 730. В итоге мы получаем 6827 рублей, это и есть максимальная выплата за один день болезни в 2026 году.
Как рассчитать и оплатить больничный за 5 шагов
Основные правила расчета и оплаты больничных листов в 2026 году остаются без изменений. Чтобы рассчитать и оплатить все корректно, следуйте шагам.
Шаг № 1 — убедитесь, что есть основание для оплаты больничного. Основанием всегда выступает электронный листок нетрудоспособности. Его формирует лечащий врач, далее листок попадает в СФР, а уже СФР передает всю информацию работодателю по каналам ЭДО. Например, если вы ведете кадровый учет в «1С:ЗУП», то информация об открытии больничного придет прямо туда.
Брать какие-то документы с работника не нужно. Дополнительно стоит проверить, что сотрудник имеет право на выплаты — он работает по трудовому договору или по договору ГПХ, не имеет при этом статуса ИП или самозанятого.
Шаг № 2 — рассчитайте среднедневной заработок. Для расчета в 2026 году бухгалтеру нужно взять доходы сотрудника за последние два года — 2024 и 2025. Допустим, что работник заработал 3 500 000 за два года. Эти доходы укладываются в предельную базу за 2024-2025 годы — 4 984 000.
Делим доход на количество дней в прошлых двух годах: 3 500 000 / 730 и получаем 4794 рубля. Это будет наш среднедневной заработок.
Шаг № 3 — учтите страховой стаж работника и коэффициент оплаты по стажу. Стаж смотрят по трудовой книжке — нужно сложить все периоды, когда сотрудник был официально застрахован. Это не только время работы, но и отпуск по беременности и родам, период болезни или прохождение военной службы.
Допустим, сотрудник работает уже 10 лет, так что коэффициент для него будет 100%. Итоговая формула расчета будет такой:
Количество дней болезни × средний дневной заработок × коэффициент по стажу = размер больничного
Например, сотрудник болел 10 дней, но работодатель по закону оплачивает только первые три дня. Тогда расчет будет такой: 3 дня × 4794 × 100% = 14 382 рубля.
Шаг № 4 — удержите и заплатите НДФЛ. С больничных выплат удерживается НДФЛ точно также, как и с зарплаты. В нашем случае пособие составляет 14 382 рубля, но за вычетом НДФЛ итоговая сумма будет 12 513 рублей.
Шаг № 5 — соблюдайте сроки уплаты. Сделайте выплаты по больничному на следующий по очередности день аванса или зарплаты. Помните, что работодатель оплачивает только первые три дня болезни, дальше в дело включается Социальный фонд. НДФЛ перечислите в бюджет в установленные сроки.
Главное про оплату больничных листов
Пособие по болезни получают сотрудники на трудовом договоре и договоре ГПХ без статуса ИП или самозанятого.
Работодатель оплачивает первые три дня болезни, выплаты нужно сделать в следующий по графику день выплаты аванса или зарплаты.
Предельная база по взносам в 2026 году вырастет до 2 979 000 рублей, МРОТ составит 27 093 рублей.
Минимальные выплаты по больничному привязаны к МРОТ. В 2026 году минималка за день болезни равна 890 рублям.
Максимальные выплаты зависят от предельной базы по взносам и составят 6827 рублей за один день болезни.
При расчете учитывайте доходы сотрудника за последние два года и трудовой стаж. Не забудьте удержать с выплат НДФЛ.
В 2026 году самозанятые получат право на оплачиваемые больничные (законопроект еще не принят).
