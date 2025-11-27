Оплата больничного листа в 2026 году: обновленные размеры пособий от СФР и оплачиваемый больничный для самозанятых

Самозанятые смогут брать оплачиваемые больничные

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1036780-8, посвященный новому эксперименту по добровольному социальному страхованию граждан на случай болезни.

Если проект примут, то с 1 января 2026 года самозанятые смогут брать оплачиваемые больничные. Для участия в эксперименте плательщик НПД должен застраховаться в Соцфонде и ежемесячно перечислять взносы за себя. Если оба условия выполняются, то СФР выплатит пособие при:

болезни или травме;

протезировании в стационаре;

карантине (в том числе если болеет ребенок до семи лет или недееспособный родственник);

уходе за больным родственником;

ЭКО, аборте;

лечении в санатории после стационара.

Сколько взносов платить. Законопроект предлагает две страховые программы с разными размерами взносов за весь срок: 35 000 или 50 000 рублей. Далее эти суммы будут ежегодно индексироваться на размер МРОТ.

Ежемесячные платежи составят 1344 рубля по первой программе и 1900 рублей по второй. Также предусмотрена система «скидок». Если самозанятый редко берет больничный, то он может платить меньше взносов. И наоборот, при частых болезнях взносы увеличиваются.

Что по срокам. Право на оплачиваемый больничный появится спустя шесть месяцев после того, как самозанятый начал платить взносы. Сам эксперимент продлится до 2028 года включительно. Обратите внимание, что проект еще может меняться и дополняться. В блоге «Е-Офис 24» рассказали, может ли самозанятый рассчитывать на пенсию в старости.

Для заказчиков и компаний ничего не меняется. Новых обязанностей по самозанятым в 2026 году не появится — исполнители, как и раньше, уплачивают взносы самостоятельно и только по своему желанию.