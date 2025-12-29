Производственный календарь на 2026 год с нормами рабочих часов, праздниками и переносами — памятка бухгалтеру и бизнесу

Производственный календарь — базовый инструмент в работе бухгалтера. С помощью календаря определяют норму рабочих часов, рассчитывают зарплату, отпускные и больничные, проверяют табель рабочего времени и составляют график отпусков. Ошибки в датах и часах могут привести к неверным начислениям и трудовым спорам.
Приводим производственный календарь, который поможет грамотно спланировать работу в 2026 году и ничего не упустить.
Суть производственного календаря для бизнеса
Производственный календарь показывает, какие дни в году рабочие, праздничные и выходные — это позволяет спланировать работу и отдых всех сотрудников компании. Календарь составляют с учетом норм ТК и обращаются к нему при расчетах зарплаты, отпускных, больничных, при составлении рабочих графиков и графика отпусков.
Документ помогает рассчитать норму рабочих часов при пятидневке, неполной занятости, сменном графике, работе вахтовым методом. Он особенно важен в тех ситуациях, когда работодателю сложнее рассчитать норму занятости и не нарушить нормы Трудового кодекса.
Компании и ИП ориентируются на единый производственный календарь — его публикует Госдума после того, как правительство утвердило переносы выходных дней, совпадающих с праздничными. В календаре прописывают нормы рабочих часов для разной продолжительности рабочей недели: 24, 36 или стандартные 40 часов.
Производственный календарь с сайта Госдумы подходит не всем, так как в нем не учтены региональные особенности. В некоторых субъектах РФ используют свои собственные календари. К примеру, День Республики отмечается 30 августа в Татарстане — в этот день жители субъекта отдыхают, что находит свое отражение в производственном календаре.
Праздники и переносы выходных дней в 2026 году
Перечень нерабочих праздничных дней закреплен в статье 112 Трудового кодекса, его учитывают при составлении производственного календаря. В список вносят изменения только при появлении нового государственного праздника.
Если праздник совпадает с выходным днем, его переносят на другую дату — это нужно, чтобы дни отдыха не «сгорали» из-за наложения друг на друга. Переносы утверждает правительство отдельным постановлением. В 2026 году их будет два:
Выходной с 3 января переносится на 9 января;
Выходной с 4 января переносится на 31 декабря 2025 года.
Вот какие официальные праздники будут в 2026 году и сколько будем отдыхать с учетом переносов:
1–8 января — новогодние каникулы и Рождество (отдыхаем 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года включительно, 31 декабря 2026 года тоже будет нерабочим днем).
23 февраля — День защитника Отечества (отдыхаем 3 дня: с 21 по 23 февраля).
8 марта — Международный женский день (отдыхаем 3 дня: с 7 по 9 марта).
1 мая — Праздник Весны и Труда (отдыхаем 3 дня: с 1 по 3 мая).
9 мая — День Победы (отдыхаем 3 дня: с 9 по 11 мая).
12 июня — День России (отдыхаем 3 дня: с 12 по 14 июня).
4 ноября — День народного единства.
Ежегодно производственный календарь публикует Минтруд. Откройте его в новой вкладке для удобства просмотра дат.
Ежегодно производственный календарь публикует Минтруд. Откройте его в новой вкладке для удобства просмотра дат.
Норма рабочего времени и выходные по месяцам
В 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Сокращенных рабочих дней — 4, самые длинные праздничные выходные — 12 дней в декабре-январе, самый насыщенный на работу месяц — июль (23 рабочих дня).
При пятидневной рабочей неделе в 2026 году действуют такие нормы по количеству рабочих часов:
40 часов в неделю — 1972 часа;
36 часов в неделю — 1774 часа;
24 часа в неделю — 1181 час.
Ниже — помесячная разбивка для недель с 40, 36 и 24 рабочими часами. Для удобства можете сразу перейти к нужному месяцу.
Январь
31 день: 15 рабочих, 16 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 120;
36-часовая неделя — 108;
24-часовая неделя — 72.
Сокращенных дней нет.
Праздники: 12 дней, с 31 декабря по 11 января.
Февраль
28 дней: 19 рабочих, 9 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 152;
36-часовая неделя — 136,8;
24-часовая неделя — 91,2.
Сокращенных дней нет.
Праздники: 3 дня, с 21 по 23 февраля.
Март
31 день: 21 рабочий, 10 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 168;
36-часовая неделя — 151,2;
24-часовая неделя — 100,8.
Сокращенных дней нет.
Праздники: 3 дня, с 7 по 9 марта.
Апрель
30 дней: 22 рабочих, 8 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 175;
36-часовая неделя — 157,4;
24-часовая неделя — 104,6.
Сокращенный день — 30 апреля.
Праздничных дней нет.
Май
31 день: 19 рабочих, 12 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 151;
36-часовая неделя — 135,8;
24-часовая неделя — 90,2.
Сокращенный день — 8 мая.
Праздники: 6 дней, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
Июнь
30 дней: 21 рабочий, 9 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 167;
36-часовая неделя — 150,2;
24-часовая неделя— 99,8.
Сокращенный день — 11 июня.
Праздники: 3 дня, с 12 по 14 июня.
Июль
31 день: 23 рабочих, 8 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 184;
36-часовая неделя — 165,6;
24-часовая неделя — 110,4.
Месяц пройдет без праздничных дат.
Август
31 день: 21 рабочий, 10 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 168;
36-часовая неделя — 151,2;
24-часовая неделя — 100,8.
Праздников в течение месяца не будет.
Сентябрь
30 дней: 22 рабочих, 8 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 176;
36-часовая неделя — 158,4;
24-часовая неделя — 105,6.
Месяц пройдет со стандартными выходными, праздников не предусмотрено.
Октябрь
31 день: 22 рабочих, 9 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 176;
36-часовая неделя — 158,4;
24-часовая неделя — 105,6.
Праздничных дней нет.
Ноябрь
30 дней: 20 рабочих, 10 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 159;
36-часовая неделя — 143;
24-часовая неделя — 95.
Сокращенный день — 3 ноября.
Праздники: 1 день — 4 ноября.
Декабрь
31 день: 22 рабочих, 9 выходных.
Рабочих часов:
40-часовая рабочая неделя — 176;
36-часовая неделя — 158,4;
24-часовая неделя — 105,6.
Праздники: с 31 декабря начинаются новогодние каникулы.
Главное коротко
В 2026 году году 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных.
Нормы рабочего времени на год: 1972 часа при 40-часовой рабочей неделе, 1774 часа при 36-часовой, 1181 час при 24-часовой.
Будет два переноса выходных: с 3 января на 9 января и с 4 января на 31 декабря 2025 года.
Сокращенных рабочих дней — четыре: 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.
Рабочих суббот не будет.
Производственный календарь помогает бухгалтеру корректно рассчитывать выплаты и нормы рабочих часов, определять график работы и отдыха.
