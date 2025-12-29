Производственный календарь на 2026 год с нормами рабочих часов, праздниками и переносами — памятка бухгалтеру и бизнесу

Суть производственного календаря для бизнеса

Производственный календарь показывает, какие дни в году рабочие, праздничные и выходные — это позволяет спланировать работу и отдых всех сотрудников компании. Календарь составляют с учетом норм ТК и обращаются к нему при расчетах зарплаты, отпускных, больничных, при составлении рабочих графиков и графика отпусков.

Документ помогает рассчитать норму рабочих часов при пятидневке, неполной занятости, сменном графике, работе вахтовым методом. Он особенно важен в тех ситуациях, когда работодателю сложнее рассчитать норму занятости и не нарушить нормы Трудового кодекса.

Компании и ИП ориентируются на единый производственный календарь — его публикует Госдума после того, как правительство утвердило переносы выходных дней, совпадающих с праздничными. В календаре прописывают нормы рабочих часов для разной продолжительности рабочей недели: 24, 36 или стандартные 40 часов.

Производственный календарь с сайта Госдумы подходит не всем, так как в нем не учтены региональные особенности. В некоторых субъектах РФ используют свои собственные календари. К примеру, День Республики отмечается 30 августа в Татарстане — в этот день жители субъекта отдыхают, что находит свое отражение в производственном календаре.