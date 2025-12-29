8085 КПК БСН Моб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Е-Офис 24
Трудовые отношения
Производственный календарь на 2026 год с нормами рабочих часов, праздниками и переносами — памятка бухгалтеру и бизнесу

Производственный календарь на 2026 год с нормами рабочих часов, праздниками и переносами — памятка бухгалтеру и бизнесу

Утверждены переносы выходных дней и нормы рабочих часов на 2026 год. Приводим производственный календарь с праздниками, переносами выходных, короткими днями отдельно по каждому месяцу. 

Производственный календарь — базовый инструмент в работе бухгалтера. С помощью календаря определяют норму рабочих часов, рассчитывают зарплату, отпускные и больничные, проверяют табель рабочего времени и составляют график отпусков. Ошибки в датах и часах могут привести к неверным начислениям и трудовым спорам. 

Приводим производственный календарь, который поможет грамотно спланировать работу в 2026 году и ничего не упустить.

Суть производственного календаря для бизнеса 

Производственный календарь показывает, какие дни в году рабочие, праздничные и выходные — это позволяет спланировать работу и отдых всех сотрудников компании. Календарь составляют с учетом норм ТК и обращаются к нему при расчетах зарплаты, отпускных, больничных, при составлении рабочих графиков и графика отпусков. 

Документ помогает рассчитать норму рабочих часов при пятидневке, неполной занятости, сменном графике, работе вахтовым методом. Он особенно важен в тех ситуациях, когда работодателю сложнее рассчитать норму занятости и не нарушить нормы Трудового кодекса. 

Компании и ИП ориентируются на единый производственный календарь — его публикует Госдума после того, как правительство утвердило переносы выходных дней, совпадающих с праздничными. В календаре прописывают нормы рабочих часов для разной продолжительности рабочей недели: 24, 36 или стандартные 40 часов. 

Производственный календарь с сайта Госдумы подходит не всем, так как в нем не учтены региональные особенности. В некоторых субъектах РФ используют свои собственные календари. К примеру, День Республики отмечается 30 августа в Татарстане — в этот день жители субъекта отдыхают, что находит свое отражение в производственном календаре. 

Праздники и переносы выходных дней в 2026 году

Перечень нерабочих праздничных дней закреплен в статье 112 Трудового кодекса, его учитывают при составлении производственного календаря. В список вносят изменения только при появлении нового государственного праздника. 

Если праздник совпадает с выходным днем, его переносят на другую дату — это нужно, чтобы дни отдыха не «сгорали» из-за наложения друг на друга. Переносы утверждает правительство отдельным постановлением. В 2026 году их будет два

  • Выходной с 3 января переносится на 9 января;  

  • Выходной с 4 января переносится на 31 декабря 2025 года.

Вот какие официальные праздники будут в 2026 году и сколько будем отдыхать с учетом переносов: 

  • 1–8 января — новогодние каникулы и Рождество (отдыхаем 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года включительно, 31 декабря 2026 года тоже будет нерабочим днем).

  • 23 февраля — День защитника Отечества (отдыхаем 3 дня: с 21 по 23 февраля).

  • 8 марта — Международный женский день (отдыхаем 3 дня: с 7 по 9 марта).  

  • 1 мая — Праздник Весны и Труда (отдыхаем 3 дня: с 1 по 3 мая). 

  • 9 мая — День Победы (отдыхаем 3 дня: с 9 по 11 мая). 

  • 12 июня — День России (отдыхаем 3 дня: с 12 по 14 июня).  

  • 4 ноября — День народного единства.

Ежегодно производственный календарь публикует Минтруд. Откройте его в новой вкладке для удобства просмотра дат.

Чтобы не отслеживать даты праздников вручную, удобнее просматривать производственный календарь прямо в учетной программе. В программах «1С:ЗУП» и «1С:Бухгалтерия» уже есть встроенные федеральный и региональные календари — расчеты зарплаты, отпускных и пособий выполняются с учетом переносов и норм рабочих часов на 2026 год. Программы 1С можно арендовать в «Е-Офис 24» для удобной удаленной работы и экономии на сопровождении. Обращайтесь! 

Норма рабочего времени и выходные по месяцам

В 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Сокращенных рабочих дней — 4, самые длинные праздничные выходные — 12 дней в декабре-январе, самый насыщенный на работу месяц — июль (23 рабочих дня). 

При пятидневной рабочей неделе в 2026 году действуют такие нормы по количеству рабочих часов: 

  • 40 часов в неделю — 1972 часа;  

  • 36 часов в неделю — 1774 часа;  

  • 24 часа в неделю — 1181 час. 

Ниже — помесячная разбивка для недель с 40, 36 и 24 рабочими часами. Для удобства можете сразу перейти к нужному месяцу. 

Январь  

31 день: 15 рабочих, 16 выходных.  

Рабочих часов

  • 40-часовая рабочая неделя — 120;

  • 36-часовая неделя — 108;

  • 24-часовая неделя — 72.

Сокращенных дней нет.  

Праздники: 12 дней, с 31 декабря по 11 января.

Февраль  

28 дней: 19 рабочих, 9 выходных.  

Рабочих часов

  • 40-часовая рабочая неделя — 152;

  • 36-часовая неделя — 136,8;

  • 24-часовая неделя — 91,2.

Сокращенных дней нет.  

Праздники: 3 дня, с 21 по 23 февраля.

Март  

31 день: 21 рабочий, 10 выходных.  

Рабочих часов

  • 40-часовая рабочая неделя — 168;

  • 36-часовая неделя — 151,2;

  • 24-часовая неделя — 100,8.

Сокращенных дней нет.  

Праздники: 3 дня, с 7 по 9 марта.

Попробуйте Аренду 1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 3.1

«1С:ЗУП 8» возьмет на себя выполнение рутинных задач кадровой службы предприятия

Апрель  

30 дней: 22 рабочих, 8 выходных.  

Рабочих часов

  • 40-часовая рабочая неделя — 175;

  • 36-часовая неделя — 157,4;

  • 24-часовая неделя — 104,6.

Сокращенный день — 30 апреля.  

Праздничных дней нет.

Май  

31 день: 19 рабочих, 12 выходных.  

Рабочих часов

  • 40-часовая рабочая неделя — 151;

  • 36-часовая неделя — 135,8;

  • 24-часовая неделя — 90,2.

Сокращенный день — 8 мая.  

Праздники: 6 дней, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Июнь  

30 дней: 21 рабочий, 9 выходных.  

Рабочих часов:

  • 40-часовая рабочая неделя — 167;

  • 36-часовая неделя — 150,2;

  • 24-часовая неделя— 99,8.

Сокращенный день — 11 июня.  

Праздники: 3 дня, с 12 по 14 июня.

Июль  

31 день: 23 рабочих, 8 выходных.  

Рабочих часов:

  • 40-часовая рабочая неделя — 184;

  • 36-часовая неделя — 165,6;

  • 24-часовая неделя — 110,4.

Месяц пройдет без праздничных дат.

Август  

31 день: 21 рабочий, 10 выходных.  

Рабочих часов:

  • 40-часовая рабочая неделя — 168;

  • 36-часовая неделя — 151,2;

  • 24-часовая неделя — 100,8.

Праздников в течение месяца не будет.

Сентябрь  

30 дней: 22 рабочих, 8 выходных.  

Рабочих часов

  • 40-часовая рабочая неделя — 176;

  • 36-часовая неделя — 158,4;

  • 24-часовая неделя — 105,6.

Месяц пройдет со стандартными выходными, праздников не предусмотрено.

Октябрь  

31 день: 22 рабочих, 9 выходных.  

Рабочих часов:

  • 40-часовая рабочая неделя — 176;

  • 36-часовая неделя — 158,4;

  • 24-часовая неделя — 105,6.

Праздничных дней нет.

Ноябрь  

30 дней: 20 рабочих, 10 выходных.  

Рабочих часов:

  • 40-часовая рабочая неделя — 159;

  • 36-часовая неделя — 143;

  • 24-часовая неделя — 95.

Сокращенный день — 3 ноября.  

Праздники: 1 день — 4 ноября.

Декабрь  

31 день: 22 рабочих, 9 выходных.  

Рабочих часов:

  • 40-часовая рабочая неделя — 176;

  • 36-часовая неделя — 158,4;

  • 24-часовая неделя — 105,6.

Праздники: с 31 декабря начинаются новогодние каникулы.

Попробуйте Аренду 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 3.0

Подходит для любых организаций независимо от рода деятельности, применяемой налоговой системы налогообложения и организационно-правовой формы

Главное коротко

  • В 2026 году году 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных.  

  • Нормы рабочего времени на год: 1972 часа при 40-часовой рабочей неделе, 1774 часа при 36-часовой, 1181 час при 24-часовой.

  • Будет два переноса выходных: с 3 января на 9 января и с 4 января на 31 декабря 2025 года.  

  • Сокращенных рабочих дней — четыре: 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.  

  • Рабочих суббот не будет. 

Производственный календарь помогает бухгалтеру корректно рассчитывать выплаты и нормы рабочих часов, определять график работы и отдыха. Удобнее всего работать с календарем прямо в 1С — например, в облачных «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП», где все нормы рабочих часов и переносы выходных уже учтены. Зарегистрируйтесь и попробуйте бесплатно 14 дней. Круглосуточная техподдержка «Е-Офис 24» всегда на связи, чтобы помочь с переносом баз и подключением. 

Читайте другие материалы по теме: 

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: 2W5zFJjB4Wt

Информации об авторе

Е-Офис 24

Е-Офис 24

Сервис аренды облачных программ 1С

12 145 подписчиков109 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш