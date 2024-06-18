Премии сотрудникам: как установить и оформить в КЭДО

По Трудовому кодексу, работодатель может поощрить сотрудников за добросовестный труд с помощью благодарности, премии, подарка, грамоты и т.д. Подробнее остановимся на премиях: какие они бывают, обязан ли работодатель их платить и какими документами оформляют выплаты премий.

Что такое премия и какая она бывает

Согласно ст. 129 ТК, премия — это часть зарплаты сотрудника, которая носит стимулирующий характер. Чаще всего премии выплачивают за добросовестное исполнение сотрудником своих обязанностей.

Показатели деятельности, за которые полагается премии, могут быть различны. Например, отдел продаж обычно получает поощрение за выполнение и перевыполнение плана продаж, цех — за выполнение производственных планов, бухгалтерия — за безошибочное выполнение своих обязанностей или, например, сбор дебиторской задолженности в установленном объеме.

Премии не всегда привязаны к показателям эффективности — так, весь персонал может получать поощрение к определенным праздникам или событиям — свадьбе, рождению ребенка и т.д.

Периодичность выплаты премий тоже различна, они могут быть:

единоразовыми;

ежемесячными;

квартальными;

годовыми.

Периодичность выплаты премий работодатель определяет на свое усмотрение.

Премии отличаются по способу расчета. Так, это может быть:

процент от оклада — например, от 20 до 50% от месячного оклада сотрудника;

зафиксированная цифра — например, 5 000 рублей;

сумма, которая зависит от какого-либо показателя — например, 1000 рублей с каждого заключенного с клиентом договора.

Чаще всего работодатель выплачивает премию за достижение сотрудником каких-либо показателей, которые нужно рассчитать. Поэтому он вправе самостоятельно установить сроки выплаты премий — например, ежемесячная премия может выплачиваться с 20 по 25 число месяца, следующего за отчетным, а годовая — в феврале или марте следующего за отчетным года. Минтруд в письме от 14.02.2017 № 14-1/ООГ-1293 подтверждает, что любой такой порядок не считается нарушением.

Как утвердить премии сотрудникам

В ст. 135 ТК указано, что системы доплат и надбавок стимулирующего характера, можно утвердить в:

коллективном договоре;

соглашении;

локальном нормативном акте (ЛНА).

Система премий не должна противоречить Трудовому кодексу. Но ТК не определяет порядок выплаты премий, поэтому работодатель сам управляет этим процессом. Хотя еще в декабре 2023 года в ГосДуму внесли законопроект об изменениях в ст. 135 ТК, которую предлагают дополнить пунктом, обязывающим работодателей в колдоговорах, соглашениях, локальных актах устанавливать виды премий, их размеры, сроки, основания, а также условия выплаты, в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы.

Утверждать премию можно в каждом трудовом договоре с сотрудниками или разработать отдельный ЛНА — например, Положение о премировании.

Его утверждает руководитель с помощью приказа. В трудовом договоре делают ссылку на этот ЛНА. Сотрудников знакомят с Положением под роспись.

Обычно компании устанавливают премии в ЛНА, так как этот процесс проще администрировать, особенно когда компания большая и сотрудников много. Также установка премий через ЛНА удобна работодателю тем, что изменение условий можем производится в одностороннем порядке, в то время как изменение трудового договора может производится только с согласия работника.

В Положении о премировании указывают:

виды премий;

категории сотрудников, получающих премии;

размеры премий;

показатели, на основе которых начисляются премии;

периодичность выплаты.

Если компания включает условия премирования в трудовой договор, это означает индивидуальную договоренность с человеком. Если изменения происходят в системе премирования, нужно внести их в каждый договор.

Также сначала нужно получить согласие сотрудника или вносить изменения с уведомлением персонала за два месяца, как изменения организационных или технологических условий труда (ст. 72, 74 ТК).

Управлять этим процессом сложно, поэтому чаще всего работодатели разрабатывают положение о премировании. В нем прописывают целевые показатели — KPI, если премия выплачивается за их достижение. При этом KPI могут пересматриваться каждый месяц (например, план у отдела продаж может зависеть от сезонности), а могут действовать продолжительный срок.

Каждый месяц (или другой промежуток времени — в зависимости от того, на какой срок установлены KPI) сотрудник должен отчитаться о выполнении целевых показателей.

Для этого в системе КЭДО EasyDocs у компании есть возможность подготовить шаблон, который будет доступен сотруднику. Сотрудник в этом шаблоне формирует свой отчет по достижению показателей. Отчет (служебная записка) направляется на согласование прямому руководителю, затем при необходимости — финансовому контролеру, дальше — на подпись руководителю, ответственному за утверждение таких служебных записок. Система КЭДО позволяет передать все служебные записки в 1С и автоматически сформировать документ «Премия». После этого компания формирует приказы на премии по всем сотрудникам и рассылает их каждому.

Чтобы начислить премию, работодатель выпускает приказ:

по форме Т-11 при премировании одного сотрудника;

по форме Т-11а, если премия выплачивается нескольким работникам;

в свободной форме, если в ней есть все обязательные реквизиты первичного документа.

Обязан ли работодатель платить премии, или это его право

Премия может быть как правом, так и обязанностью работодателя. Все зависит от того, каким образом она установлена.

Если в локальном акте сказано, что премия начисляется сотруднику по решению руководства или она зависит от результатов работы сотрудника или всей организации (то есть ее выплата не гарантируется), тогда это право работодателя.

Если же локальный акт указывает, что премия считается частью зарплаты и с определенной периодичностью выплачивается сотруднику в конкретном размере, тогда выплата — это обязанность работодателя (ст. 22, 129, 191 ТК).

Работодателям важно аккуратно подходить к формулировкам условий о выплате премий в ЛНА и трудовых договорах. Нужно четко устанавливать, кому полагается премия и за достижение каких показателей. При этом если в ЛНА не прописать выплату разовых премий, их все равно можно платить на основе приказа. Такое право у работодателя есть, но не факт, что такого рода выплату можно будет учесть для целей налогообложения.

Дело в том, что согласно п. 2 ст. 255 НК производственную премию можно включить в расходы, чтобы снизить налог на прибыль или налог при упрощенке, если эта выплата предусмотрена в трудовом или коллективном договоре.

Если она отражена только в приказе, то у проверяющих органов могут возникнуть вопросы. При этом премии, которые выплачиваются не за трудовые достижения (например, выплаты к праздникам), и премии, которые выплачиваются за счет чистой прибыли, в расходах для налогов учитывать нельзя (ст. 270 НК).

Можно ли лишить сотрудника премии

Трудовой кодекс не регулирует возможность лишить сотрудника премии, но работодатель вправе установить основания для этого в ЛНА. Например, можно указать, что выплаты не будет, если:

сотрудник не выполнил план;

на него поступили жалобы от покупателей;

в отчетном периоде сотрудник получал дисциплинарные взыскания.

При этом в соответствии со ст. 192 ТК нельзя лишить сотрудника премии в качестве дисциплинарного взыскания. Например, при опоздании работника его не получится оштрафовать путем лишения премии. Но если в Положении о премировании указано, что премия не выплачивается при наличии дисциплинарного взыскания (то есть если за опоздание работодатель сделал работнику выговор или замечание), не начислять премию в таком случае будет законным правом работодателя (письмо Минтруда от 14.03.2018 № 14-1/ООГ-1874).

Стоит предусмотреть условия лишения премии в ЛНА: например, указать, что при лишении премии нужно выпустить приказ и ознакомить с ним сотрудника под роспись.

EasyDocs позволяет удобно организовать массовый и индивидуальный, с каждым сотрудником, документооборот по премированию. В отличие от работы в Excel, где есть риск сбоя в формулах и расчетах, система КЭДО надежно защищает документы от несанкционированных изменений. Сотрудники используют только утвержденные шаблоны, которые они не имеют права изменять, а работодатели могут безопасно передавать данные, быстро обрабатывать информацию и контролировать, кто из сотрудников отчитался или не отчитался по премированию. Система позволяет оперативно собирать необходимые документы и начислять премии в сжатые сроки.

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