Тренды развития HR и кадровых процессов в 2025: well-being, инклюзивность и внедрение AI

Почему HR-менеджерам и кадровым специалистам важно следить за трендами

HR-функции стремительно трансформируются, постепенно переходя из функции исполнителей в функцию помощника бизнеса по управлению талантами. В 2025 году ключевыми трендами изменений станут ИИ, HR-аналитика, цифровизация и стратегии well-being.

Компании, способные быстро адаптироваться к новым технологиям, обеспечат себе талантливых специалистов, минимизируют риски текучести кадров и выстроят персонализированные карьерные траектории для сотрудников. Исследование McKinsey (в 2024 году) показало, что организации, активно использующие цифровые HR-решения, увеличивают производительность труда на 20–30%.

В этой статье поделимся анализом и исследованиями трендов, которые ждут HR в 2025 году и как они повлияют на все кадровые процессы.