Как перейти на КЭДО в 2025: пошаговое руководство

Обязан ли бизнес переходить на КЭДО

На сегодняшний день возможность внедрения кадрового электронного документооборота (КЭДО) для организации остается добровольной. В 2025 году многие компании рассматривают внедрение КЭДО как способ повысить эффективность HR-процессов, однако законодательных обязательств по переходу на данный момент нет. Вместе с тем, успешная реализация КЭДО в государственных структурах свидетельствует о высокой эффективности цифрового формата и предвещает его дальнейшее распространение в коммерческом секторе.

Важно отметить: на данный момент переход на КЭДО не предполагает полного отказа от бумажной формы документов. Согласно ст. 22.1 Трудового кодекса, ряд документов продолжает оформляться исключительно на бумаге, в том числе: