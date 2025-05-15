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ЭДО в кадровом учете

Как перейти на КЭДО в 2025: пошаговое руководство

С 2018 года, после запуска пилотных проектов Минтруда по внедрению кадрового электронного документооборота в государственных учреждениях, система КЭДО прошла путь от экспериментального решения до стратегического элемента кадровой инфраструктуры. Результаты внедрения в государственных учреждениях задали вектор развития и для коммерческих организаций.

Новая реальность для бизнеса

К 2025 году цифровизация кадровых процессов перестала быть конкурентным преимуществом — она стала обязательным условием устойчивости бизнеса. По данным отраслевых исследований, 68% крупных компаний в России уже автоматизировали ключевые HR-процессы, включая ведение личных дел, оформление отпусков, переводов и увольнений.

Законодательная основа КЭДО

В последние годы нормативная база была существенно переработана и дополнена, что обеспечило правовую поддержку перехода на цифровой кадровый учет:

Эти документы формируют основу правового регулирования КЭДО и определяют его использование как полноценной и юридически значимой формы кадрового делопроизводства.

Преимущества перехода на КЭДО для бизнеса

Внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) позволяет организациям системно решать ключевые задачи управления персоналом. Рассмотрим основные преимущества перехода на КЭДО:

  • Оптимизация временных и финансовых затрат. Подписание документов электронной подписью (ЭП) занимает считанные минуты, устраняя необходимость в бумаге, их печати и доставке. Особенно заметна экономия в компаниях с распределенной структурой: годовые затраты на логистику могут сократиться до 1,2 млн рублей (расчет на одного сотрудника при использовании кадрового ЭДО).

  • Информационная безопасность. Конфиденциальность электронных документов защищена средствами современных систем шифрования и хранятся в цифровом архиве. Это исключает риски утраты, порчи или несанкционированного доступа, характерные для кадрового учета на бумаге.

  • Поддержка удаленной занятости. КЭДО позволяет оформлять документы вне зависимости от географического положения сотрудника — быстро и юридически корректно, что особенно актуально в условиях удаленного формата работы сотрудников.

  • Прозрачность документооборота. Все действия с документами в рамках КЭДО фиксируются: от создания до подписания. Это повышает контроль и дисциплину, снижая риск непреднамеренных нарушений.

  • Круглосуточный доступ сотрудниковк своему личному кабинету. Через личный кабинет работники могут в любое время получить справку, направить заявление или ознакомиться с внутренними документами компании.

Дополнительные преимущества КЭДО:

  • Сокращение времени на поиск документов — ввиду быстрого поиска в электронной базе.

  • Автоматическое обнаружение ошибок при формировании документов.

  • Ускорение адаптации новых сотрудников — все формы доступны онлайн.

  • Автоматическое формирование отчетности.

  • Снижение нагрузки на кадровую службу за счет исключения рутинных задач.

Обязан ли бизнес переходить на КЭДО

На сегодняшний день возможность внедрения кадрового электронного документооборота (КЭДО) для организации остается добровольной. В 2025 году многие компании рассматривают внедрение КЭДО как способ повысить эффективность HR-процессов, однако законодательных обязательств по переходу на данный момент нет. Вместе с тем, успешная реализация КЭДО в государственных структурах свидетельствует о высокой эффективности цифрового формата и предвещает его дальнейшее распространение в коммерческом секторе.

Важно отметить: на данный момент переход на КЭДО не предполагает полного отказа от бумажной формы документов. Согласно ст. 22.1 Трудового кодекса, ряд документов продолжает оформляться исключительно на бумаге, в том числе:

  • приказы об увольнении;

  • акты о производственных несчастных случаях;

  • документы, связанные с охраной труда.

Почему КЭДО — это не просто удобство, а стратегическое преимущество

Помимо очевидных выгод — сокращения времени на оформление и оптимизации документооборота — переход на КЭДО открывает для организации доступ к стратегическому управлению кадровыми данными.

Внедрение кадрового электронного документооборота в организации позволяет превратить информацию о персонале в полноценный аналитический ресурс, который может использоваться в том числе для принятия управленческих решений.

Когда переход на КЭДО особенно актуален

Внедрение КЭДО целесообразно в компаниях, которые сталкиваются со следующими вызовами:

  • Высокий объём кадровых операций. При большом объеме заявлений, приказов и служебных записок цифровизация становится необходимостью для ускорения процессов и снижения нагрузки на HR-отдел.

  • Территориально распределенная структура. Если в компании есть филиалы в разных регионах, электронный документооборот позволяет мгновенно обмениваться документами без затрат на логистику и почтовые пересылки.

  • Высокая текучесть кадров. В сферах, где предполагается сезонность или текучка кадров, использование КЭДО при частом найме и увольнении сотрудников упрощает их оформление и снижает риск ошибок в документах.

  • Сложная система кадровых процессов. В ситуациях, когда документы проходят сложную цепочку согласований, утверждений, КЭДО обеспечивает прозрачность каждого этапа, позволяет в реальном времени отслеживать статус данных кадровых процессов.

Как подготовиться к переходу на КЭДО: пошаговая инструкция

Внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) требует системного подхода. Успешная реализация проекта зависит от грамотного планирования, оценки текущего состояния бизнес-процессов и готовности персонала. Переход начинается с комплексного аудита на данный момент уже существующих кадровых процессов.

1. Оценка готовности организации и персонала

Перед внедрением КЭДО необходимо оценить, насколько компания и сотрудники готовы к переходу на электронный формат кадрового документооборота:

  • Проведение опросов. Проведите анкетирование или интервью сотрудников для анализа готовности перехода на КЭДО персонала организации. Учитывайте такие факторы, как возраст, доступ к технике и интернету, характер работы.

  • Обеспечение доступа. Для сотрудников, с ограниченным доступом к технике (например, работающих вахтовым методом), целесообразно организовать место с возможностью входа в личный кабинет КЭДО.

  • Формирование мотивации. Максимальный эффект от внедрения КЭДО будет достигнут только в случае поддержки данного изменения кадровых процессов сотрудниками, поэтому очень важно рассказать сотрудникам о преимуществах КЭДО, ведь это, например: оперативный доступ к документам, простота оформления отпусков и командировок.

2. Анализ текущего документооборота

Первый этап подготовки подразумевает подробное изучение существующих кадровых бизнес-процессов предприятия:

  • Схемы движения документов.

  • Время на согласование.

  • Основные проблемы (задержки, утеря, дублирование).

На основе анализа формируется список документов для первоочередного перевода в электронный формат — как правило, это заявления на отпуск, больничные, командировки.

Важно: проведение интервью с сотрудниками выявляет ключевые «болевые точки» и помогает оптимизировать процессы до запуска системы.

3. Технический аудит

Проведите технический аудит в организации:

  • IT-инфраструктура: наличие стабильного интернета, серверных мощностей, систем резервного копирования.

  • Электронные подписи: выбор типа подписи в зависимости от роли (УКЭП для руководства, НЭП — для остальных сотрудников).

  • Безопасность: соответствие требованиям шифрования, защита от несанкционированного доступа (ФЗ №152).

При отсутствии необходимой инфраструктуры предусмотрите модернизацию или масштабирование существующей, особенно при решении on-premise.

4. Организационная структура проекта

Создайте межфункциональную рабочую группу, в которую должны войти:

  • Кадровая служба (анализ регламентов).

  • IT-специалисты (интеграция и настройка).

  • Юристы (оценка соответствия законодательству).

  • Бухгалтерия (учет и взаимодействие с 1С).

Совет: назначьте «амбассадоров КЭДО» в каждом ключевом подразделении — данныесотрудники помогут внедрению решения.

5. Анализ кадровых бизнес-процессов

Проанализируйте все текущие кадровые процессы, последовательность обработки кадровых документов: кто и как их инициирует, согласует и хранит документы.

Рекомендация: выбирайте провайдера КЭДО, который поддерживает адаптацию под нестандартные схемы. Предпочтительны low-code или no-code решения, позволяющие специалистам HR самостоятельно настраивать маршруты согласования без привлечения разработчиков.

6. Выбор системы КЭДО

Системы КЭДО могут кардинально различаться по функционалу:

  • Базовые возможности — только обмен и подписание документов.

  • Многофункциональные системы КЭДО — помимо возможностей базовых возможностей поддерживают, например, HR-функции.

  • Бизнес-системы КЭДО, которые могут обеспечить автоматизацию множества процессов в компании.

Чтобы правильно выбрать подходящую вашей организации систему КЭДО, вам важно учитывать несколько факторов:

  • Определить задачи — будут это, например, базовые функции, или более сложные процессы.

  • Число сотрудников — для небольших компаний подойдут базовые решения «из коробки», а вот крупным требуется система с возможностью кастомизации.

  • Безопасность — система КЭДО должна соответствовать требованиям законодательства и корпоративным стандартам. Выбирайте решение с учетом ФЗ № 152 и корпоративных требований вашей компании.

  • Поддержка «одного окна» — в идеале, система КЭДО должна обеспечивать «бесшовную» совместимость с 1C, CRM, ERP. Это исключит передачу и дублирование данных на третью сторону и снизит вероятность расхождений и ошибок.

Правильный выбор компании зависит и от других её потребностей. Критерии выбора, о которых часто забывают:

  • Поддержка УНЭП и Госключа — критично для госсектора, а также работы с тендерами.

  • Возможность мобильного подписания — более 45% сотрудников используют смартфоны.

  • No-code настройка маршрутов — для самостоятельного управления логикой процессов.

Сроки внедрения КЭДО: от чего они зависят

Скорость внедрения КЭДО зависит от нескольких факторов, но главное — правильно подготовиться. В среднем небольшие компании осваивают систему за 1–2 месяца, а крупным предприятиям может потребоваться до полугода. Что может замедлять процесс внедрения КЭДО и как этого избежать?

1. Масштаб компании

Количество сотрудников и объем документооборота напрямую влияют на сложность проекта. В крупных организациях возможно использовать поэтапный подход:

  • Запустить пилотный проект в одном подразделении.

  • Оценить результаты и устранить возможные ошибки.

  • Постепенно масштабировать систему на другие отделы.

2. Состояние ИТ-инфраструктуры

Наличие современного оборудования, достаточных серверных мощностей и стабильного интернет-соединения играет ключевую роль:

  • Провести аудит текущих технических ресурсов.

  • При необходимости заложить время и ресурсы на модернизацию оборудования (техническую подготовку).

3. Сложность бизнес-процессов

Чем больше типов документов и уровней согласования, тем сложнее настроить систему. Особенно проблемными являются процессы с высоким уровнем ручного ввода. Если данных операций много, автоматизируйте их перед внедрением КЭДО.

4. Подготовленность персонала

Уровень цифровой грамотности сотрудников напрямую влияет на скорость адаптации к новой системе. Отсутствие базовых навыков работы с ЭП, системами ЭДО или облачными решениями может существенно замедлить переход.

Совет: запланируйте обучение заранее — организуйте обучающие семинары, тренинги или вебинары.

Перед приобретением платформы проведите «цифровую ревизию»:

  • Определите 5 самых ресурсоемких процессов (например, оформление отпусков, onboarding).

  • Выявите «узкие места» — в 70% случаев ими оказываются ручное дублирование данных между системами (например, Excel и 1С).

Пошаговая инструкция по внедрению КЭДО

Переход на кадровый электронный документооборот требует четкой структуры действий и распределения ответственности. Ниже — девять ключевых шагов, которые обеспечат системное и быстрое внедрение КЭДО в компании.

Шаг 1. Определение целей и границ проекта

На начальном этапе важно зафиксировать задачи цифровизации и уведомить руководителей подразделений о планируемых изменениях.

Ключевые вопросы при запуске проекта:

  • Какие кадровые процессы подлежат автоматизации в первую очередь?

  • Какие категории сотрудников будут включены в КЭДО?

  • Какие типы документов переходят в электронный формат?

  • Какие маршруты согласования действуют в организации?

Практика: гачинайте с простых и массовых документов — заявлений на отпуск, больничный, командировки. Затем переходите к приказам и сложным документам с многоступенчатым согласованием.

Шаг 2. Аудит кадровых процессов

Для интеграции КЭДО необходимо провести анализ текущего процесса кадрового учета и разработать положение о КЭДО, в котором фиксируются:

  • Схемы движения и согласования документов.

  • Сроки обработки.

  • Правила хранения электронных документов.

Цель аудита кадровых процессов: выявление узких мест и потенциальных точек оптимизации, особенно в участках с частыми задержками или ошибками.

Шаг 3. Разработка регламента КЭДО

Создаётся внутренний регламент, который описывает новые правила работы.

Разработка регламента включает в себя:

  • Порядок создания и согласования документов.

  • Использование ЭП (электронной подписи).

  • Архивное хранение и резервное копирование.

  • Алгоритмы действий при сбоях системы.

Корректно составленный регламент станет основным документом по работе в новой системе КЭДО. В нем важно предусмотреть инструкции для нестандартных ситуаций, например: срочное подписание, отсутствие доступа, работа сотрудников вне офиса.

Шаг 4. Формирование рабочей группы

Назначаются ответственные лица из различных подразделений:

  • Кадровая служба.

  • IT-отдел.

  • Юристы.

  • Бухгалтерия.

Задачи рабочей группы:

  • Формирование плана внедрения.

  • Контроль сроков.

  • Подготовка инструкций.

  • Обучение персонала.

Закрепите ответственных за конкретные направления и установите сроки выполнения задач.

Шаг 5. Переход, регистрация в КЭДО

Выберите платформу: государственную (например, «Работа в России») или коммерческую. Убедитесь в соответствии требованиям:

Этапы регистрации:

  • Утверждение локально нормативных документов (приказ, положение, соглашения).

  • Получение согласия сотрудников на обработку персональных данных.

  • Выпуск ЭП.

  • Подписание письменного согласия на КЭДО.

Важно: учтите сопутствующие расходы — затраты на ЭП, обучение, техническая поддержка.

Шаг 6. Сбор согласий от сотрудников

Каждому работнику направляется уведомление с описанием:

  • Даты перехода на КЭДО.

  • Перечня цифровых документов;.

  • Инструкции по получению ЭП.

  • Алгоритма работы в системе.

Важно: согласно ст. 22.2 ТК КЭДО является обязательным для сотрудников, чей трудовой стаж начался с 1 января 2022 года или позднее. Для сотрудников, трудовой стаж которых начался ранее 1 января 2022 года переход на КЭДО с работодателем является добровольным и требует их письменного согласия. В случае отказа сотрудника от КЭДО, кадровый документооборот с ним продолжается на бумаге.

Шаг 7. Обновление локальных нормативных актов

Для корректного перехода необходимо актуализировать документацию:

  • Правила внутреннего трудового распорядка.

  • Положение о защите персональных данных.

  • Должностные инструкции ответственных лиц.

  • Порядок архивного хранения.

Все изменения вносятся в соответствии с Трудовым кодексом и законом о персональных данных. Особое внимание необходимо уделить процедурам идентификации и применению ЭП.

Шаг 8. Регистрация пользователей и настройка доступа

Переход на КЭДО предполагает в том числе настройку прав доступа для указанных категорий пользователей:

  • Администраторы.

  • HR-специалисты.

  • Руководители.

  • Сотрудники.

До масштабного запуска на основных сотрудниках, проведите тестирование на пилотной группе, а именно, проверьте:

  • Правильность маршрутов.

  • Удобство интерфейса.

  • Стабильность работы системы.

Устраните все недочеты до запуска основной группы сотрудников.

Шаг 9. Выпуск и настройка электронных подписей

Без ЭП невозможно полноценное функционирование КЭДО.

При выборе типа ЭП учитываются:

  • Категория документов, которую предполагается подписывать данным типом ЭП.

  • Требования законодательства к конкретным видам документов.

  • Стоимость выпуска ЭП и их обслуживания.

Обязательно проводите инструктаж сотрудникам по использованию ЭП: правила хранения, порядок действий при компрометации ЭП и её утрате. Именно при настройке ЭП всех уровней и проверки их корректной работы в рамках процессов кадрового документооборота можно считать внедрение КЭДО завершенным.

Итог: внедрение КЭДО — это комплексная работа, требующая стратегического подхода. При соблюдении последовательности действий и контроле ключевых факторов внедрение проходит без сбоев и с высокой степенью адаптации персонала.

Проблемы и ошибки при переходе на КЭДО

Переход на КЭДО сопряжён с рядом типичных рисков. Ниже приведены основные проблемные зоны и практические рекомендации по их устранению.

1. Отказ сотрудников от электронного формата

Сопротивление персонала — частая ситуация при цифровизации. Причины — недостаток информации и боязнь нового.

Рекомендации:

1. Направьте уведомление с описанием преимуществ внедрения КЭДО для сотрудников и организации в целом:

  • Упрощение получения расчётных листков.

  • Ускорение оформления отпусков.

  • Удобный доступ к копиям документов в любое время.

  • Повышение безопасности благодаря ЭП, и почему ЭП безопаснее собственноручной.

2. После информирования сотрудников, организуйте обучение и демонстрацию системы.

3. Предоставьте сотрудникам возможность протестировать интерфейс в безопасной среде (песочнице).

2. Технические сбои

Возможны сбои на этапе запуска, особенно при интеграции с 1С, при выдаче ЭП или при загрузке документов.

Меры предосторожности:

  • Проведите нагрузочное тестирование.

  • Настройте резервные каналы связи.

Разработайте инструкции по действиям при сбоях:

  • Переход на резервный канал.

  • Восстановление данных из резервной копии.

  • Связь с техподдержкой.

  • Оформление документов вручную в экстренном порядке.

Периодически проверяйте работоспособность резервных систем.

3. Ошибки в оформлении документов

На начальном этапе возможны проблемы с форматами, шаблонами печатных форм, маршрутами или подписями:

  • Включите в систему автоматические проверки документов перед отправкой.

  • Организуйте двойной контроль системы в первые недели запуска.

  • Распространите инструкцию по работе с каждым типом документов.

Утвердите регламент корректировки ошибок КЭДО с обязательной историей изменений.

4. Проблемы с хранением документов

Электронный архив требует особого подхода к процессу хранения:

  • Резервное копирование.

  • Быстрый поиск по ключевым параметрам.

  • Защита от внешнего и внутреннего несанкционированного доступа.

Учет сроков хранения согласно законодательству.

5. Взаимодействие с контролирующими органами

При проверках необходимо предъявить документы в требуемом формате (приказ Минтруда №578н).

Структура электронного документа:

  • PDF-файл документа.

  • XML-файл метаданных.

  • SGN-файл подписи.

Машиночитаемая доверенность — при необходимости.

Важно: отсутствие хотя бы одного файла делает документ юридически недействительным.

6. Особенности увольнения сотрудников

Процесс увольнения в рамках кадрового электронного документооборота (КЭДО) требует особого подхода, соответствующего требованиям действующего трудового законодательства. Компании обязаны обеспечить корректное оформление всех документов, их электронную подпись, а также своевременную передачу информации сотруднику.

Согласно требованиям закона № 377-ФЗ и приказа Минтруда № 578н, увольняющемуся сотруднику необходимо предоставить следующий пакет документов:

  • Заверенная копия приказа об увольнении (на бумажном носителе).

  • Справка о сумме заработка за два календарных года.

  • Сведения о страховом стаже.

  • Справка о доходах и удержанных налогах.

Все перечисленные документы должны быть оформлены в электронном виде и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) работодателя.

Обратите внимание: приказ об увольнении, согласно трудовому законодательству, оформляется в обязательном порядке на бумажном носителе, даже при использовании КЭДО.

Защита персональных данных

При работе с кадровыми электронными документами особое внимание необходимо уделить защите персональных данных. Система КЭДО обязана соответствовать требованиям закона №152-ФЗ «О персональных данных» и предусматривать комплексную защиту информации.

Основные меры по защите персональных данных

  • Выбор надежного решения — система должна соответствовать внутренним требованиям безопасности организации.

  • Шифрование каналов передачи — защита данных на этапе передачи между пользователями и системой.

  • Разграничение прав доступа — установление ролей для пользователей, исключающее несанкционированный доступ.

  • Аудит действий пользователей — регистрация всех операций с документами и контроль активности.

  • Контроль попыток взлома — настройка системы оповещений при несанкционированных действиях.

Важно учитывать: утечка персональных данных — основание для административной ответственности по статье 13.11 КоАП.

Риски при использовании облачных решений

Наиболее уязвимым звеном часто являются сторонние провайдеры. Так, например, глобальное исследованием от Rubrik Zero Labs, опубликованное в апреле 2025 года, показало, что  90% ИТ-директоров подтверждают — компании, полностью перешедшие в облако, сталкиваются с кибератаками. Для тех, кто рассматривает цифровые HCM-сервисы — это сигнал, что безопасность — не опция в облачном сервисе, а то, что необходимо продумывать заранее и контролировать на своем уровне. В том числе — при выборе между облаком и on-premise решением для КЭДО. И критически важные персональные данные хранить локально.

При переходе на кадровый электронный документооборот (КЭДО) организациям необходимо обеспечить высокий уровень защиты персональных данных. Это критически важно как с точки зрения закона, так и с позиции доверия сотрудников. Нарушения в этой сфере могут повлечь серьезные штрафы в соответствии со статьей 13.11 КоАП.

Приоритет — локальное хранение данных

Наиболее надежным способом защиты информации является использование on-premise-решения — установка системы КЭДО на серверах внутри компании. Это позволяет:

  • Исключить передачу критических данных сторонним облачным провайдерам.

  • Повысить контроль над доступом к информации.

  • Минимизировать риски утечек, связанных с внешними сервисами.

Комплексная система защиты: организационные, технические и правовые меры

Для эффективного соблюдения требований закона № 152-ФЗ «О персональных данных» необходимо реализовать меры по трем ключевым направлениям:

1. Организационные меры

  • Назначение ответственных лиц за защиту информации.

  • Разработка и внедрение политики информационной безопасности.

  • Проведение регулярных проверок и внутренних аудитов.

2. Технические меры

  • Применение сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ).

  • Настройка систем мониторинга и обнаружения вторжений.

  • Регулярное резервное копирование данных и проверка возможности их восстановления.

3. Правовые меры

  • Получение и актуализация письменных согласий на обработку персональных данных.

  • Заключение соглашений о конфиденциальности с персоналом и подрядчиками.

  • Регистрация системы КЭДО в Роскомнадзоре при необходимости, если она обрабатывает персональные данные.

Особенности защиты биометрических данных

Если в системе КЭДО используются биометрические идентификаторы (например, отпечатки пальцев или распознавание лица), необходимо учитывать отдельные требования:

  • Получение отдельного согласия работника на обработку биометрических данных.

  • Применение специальных мер защиты, предусмотренных законодательством.

  • Ведение журнала обработки и хранения таких данных.

Комплексный подход к информационной безопасности при внедрении КЭДО — ключ к соблюдению закона и защите репутации организации. Локальное размещение системы, юридическая грамотность и современная ИТ-инфраструктура обеспечивают устойчивую защиту кадровых данных на всех этапах их жизненного цикла. 

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EmplDocs

EmplDocs

EmplDocs – российское IT-решение на рынке HRM-систем, упрощает работу кадровых специалистов с помощью КЭДО, помогает руководителям нанимать удалённых кандидатов, а сотрудникам - быстрое самообслуживание от расчетных листков до отпуска с AI-помощником.

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Комментарии

1
  • klerk9000

    О, как прекрасно звучит эта песенка про «преимущества» КЭДО! Оптимизация затрат, безопасность, прозрачность… Только не забудьте добавить в этот список веселых сказок ещё и бесконечные технические сбои, проблемы с электронной подписью и вечные вопросы «почему у меня документы не подписываются».

    Про экономию на логистике — ну конечно, если у вас не средневековая бухгалтерия, где документы таскают на телеге, а не в почтовом ящике, может, и правда сэкономите пару тысяч рублей. Но когда из-за одного сбоя в системе полдня стоит весь кадровый отдел — тогда тоже хорошая экономия?

    Информационная безопасность? Ну-ну, современное шифрование — это, конечно, замечательно, пока не выяснится, что доступ к вашему архиву легко получает кто угодно с минимальными знаниями. А бумага не подвержена вирусам и хакерам, в отличие от всех этих модных «электронных архивов».

    Удалённая занятость? Легко, если ваши сотрудники не живут в глуши с интернетом 56 кбит/с и не страдают от вечных глюков VPN. Иначе будет «быстро и юридически корректно» ровно до первого сбоя.

    И про «круглосуточный доступ» — смешно слышать, когда сама система вылетает минимум раз в неделю, а служба поддержки отвечает «перезагрузите компьютер» и исчезает на пару дней.

    В общем, эта сказка про КЭДО больше похожа на очередной маркетинговый хайп, за которым скрываются проблемы с внедрением, доработкой и постоянной техподдержкой. Не покупайтесь на красивые слова — реальность часто оказывается куда более горькой.