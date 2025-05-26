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Трудовые проверки

Проверки в 2025 году: что важно знать кадровому специалисту?

Коротко о том, кому ждать проверок в 2025 году и что можно сделать заранее.
Проверки в 2025 году: что важно знать кадровому специалисту?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Делимся коротко и по сути проблемы.

Мораторий на проверки трудовой инспекцией продлен до 2030 года. Но есть исключения, стоит проверить себя.

Какие же исключения

  1. Плановые проверки проводятся только для компаний и ИП из категорий чрезвычайно высокого и высокого риска и для тех, кто работает с опасными производственными объектами и гидротехническими сооружениями второго класса (п. 11.3 Постановления Правительства № 336).

  2. Внеплановые проверки возможны при жалобах работников (от 10 человек или 10% от численности) или в случаях, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Возможные штрафы за нарушения для юрлиц

  • На 50–100 тыс. рублей — за отказ заключить трудовой договор с работником или его ненадлежащее оформление (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

  • На 30–50 тыс. рублей — за отсутствие графиков отпусков или расчетных листков (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

  • До 200 тыс. рублей — за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионера (ст. 144.1 УК).

Как подготовиться к проверке

  • Убедитесь, что документы отдела кадров в порядке: трудовые договоры, график отпусков, табели учета рабочего времени и расчетные листки.

  • Узнайте, ожидаются ли проверки в 2025 году на сайте ФГИС «Единый реестр проверок». Искать можно по ИНН или другим параметрам.

  • Проведите самоаудит с помощью чек-листа инспекции труда на сайте онлайнинспекция.рф.

И, можно сказать, рекомендация, чтобы упростить подготовку к проверкам — автоматизируйте процессы кадрового учета. Перевод документооборота в цифру — необходимый шаг и уже скорее в современном мире запоздалый, нас уже догоняет революция с ИИ, что уже говорить про ЭДО. Но чтобы держать документы в полном соответствии с нормативами, стоит цифровизировать свои процессы.

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EmplDocs

EmplDocs

EmplDocs – российское IT-решение на рынке HRM-систем, упрощает работу кадровых специалистов с помощью КЭДО, помогает руководителям нанимать удалённых кандидатов, а сотрудникам - быстрое самообслуживание от расчетных листков до отпуска с AI-помощником.

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