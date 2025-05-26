Проверки в 2025 году: что важно знать кадровому специалисту?

Коротко о том, кому ждать проверок в 2025 году и что можно сделать заранее.

Делимся коротко и по сути проблемы.

Мораторий на проверки трудовой инспекцией продлен до 2030 года. Но есть исключения, стоит проверить себя.

Какие же исключения

Плановые проверки проводятся только для компаний и ИП из категорий чрезвычайно высокого и высокого риска и для тех, кто работает с опасными производственными объектами и гидротехническими сооружениями второго класса (п. 11.3 Постановления Правительства № 336). Внеплановые проверки возможны при жалобах работников (от 10 человек или 10% от численности) или в случаях, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Возможные штрафы за нарушения для юрлиц

На 50–100 тыс. рублей — за отказ заключить трудовой договор с работником или его ненадлежащее оформление (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

На 30–50 тыс. рублей — за отсутствие графиков отпусков или расчетных листков (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

До 200 тыс. рублей — за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионера (ст. 144.1 УК).

Как подготовиться к проверке

Убедитесь, что документы отдела кадров в порядке: трудовые договоры, график отпусков, табели учета рабочего времени и расчетные листки.

Узнайте, ожидаются ли проверки в 2025 году на сайте ФГИС «Единый реестр проверок». Искать можно по ИНН или другим параметрам.

Проведите самоаудит с помощью чек-листа инспекции труда на сайте онлайнинспекция.рф.

И, можно сказать, рекомендация, чтобы упростить подготовку к проверкам — автоматизируйте процессы кадрового учета. Перевод документооборота в цифру — необходимый шаг и уже скорее в современном мире запоздалый, нас уже догоняет революция с ИИ, что уже говорить про ЭДО. Но чтобы держать документы в полном соответствии с нормативами, стоит цифровизировать свои процессы.

Больше материала по «злободневным» и не очень темам, мы выпускаем в канале Телеграм.

Все готово для быстрого старта Пакет необходимых ЛНА, преднастроенные заявки и маршруты согласований — мы подготовили все, чтобы вы могли сразу приступить к работе Записаться на демо: Отправить

Реклама: ООО «Эмплдокс», ИНН: 9721242901, erid: 2W5zFJvwA72