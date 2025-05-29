ИИ-агенты: революция в IT 2025 и перезагрузка автоматизации кадровых процессов

Будущее ИИ-агентов

Согласно прогнозам Gartner, к 2028 году ИИ-агенты будут интегрированы в 33% корпоративных приложений. Они станут неотъемлемой частью бизнес-экосистем, способными выполнять задачи в цифровом и даже физическом мире с помощью API и роботизированных систем.

Уже сегодня демонстрируется впечатляющие результаты в использовании ИИ-агентов, выводя пользовательский опыт на новый уровень. В будущем эти технологии станут еще более автономными, что позволит им решать задачи любой сложности без вмешательства человека.

ИИ-агенты — это не просто инструмент автоматизации, это новый этап в развитии технологий, который изменит подход к управлению бизнес-процессами.

Как говорится, если революцию нельзя предотвратить, то ее нужно возглавить!

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