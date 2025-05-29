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Автоматизация учета

ИИ-агенты: революция в IT 2025 и перезагрузка автоматизации кадровых процессов

2025 год станет знаковым для сферы информационных технологий благодаря активному внедрению ИИ-агентов — автономных систем, способных выполнять сложные задачи без прямого участия человека. Этот тренд, обозначенный аналитиками Gartner, как тренд №1 в 2025 году для технологических стратегий.

ИИ-агенты: новый уровень автоматизации

ИИ-агенты (Artificial Intelligence Agent) — это автономные системы, которые могут взаимодействовать с пользователями, анализировать данные, принимать решения и обучаться в процессе работы. В отличие от традиционных программ, работающих по жестким алгоритмам, ИИ-агенты способны адаптироваться к новым условиям и решать задачи, которые ранее требовали участия человека.

Согласно исследованию Gartner, к 2025 году ИИ-агенты станут основным инструментом для автоматизации бизнес-процессов. Международные компании, такие как UiPath, уже переходят от роботизированной автоматизации процессов (RPA) к агентной автоматизации (Agentic Process Automation), что подчеркивает смену парадигмы в этой области.

Российский рынок и технологии ИИ

Российский рынок также активно осваивает технологии ИИ-агентов. Одним из примеров является платформа OneRPA, которая адаптирует мировые тренды под локальные потребности. В условиях доминирования международных решений, таких как UiPath, OneRPA предлагает альтернативу, учитывающую специфику российского бизнеса.

EmplDocs, российская платформа для автоматизации кадровых процессов, также активно внедряет ИИ-агенты. Используя большие языковые модели (LLM), такие как DeepSeek, компания EmplDocs начала адаптировать эти технологии для решения задач в области кадрового делопроизводства и HR. Разработанный помощник «Доки» теперь включает разных ИИ-агентов, способных решать десятки задач специалистов отдела кадров. Теперь, с применением этой технологии, возможно решать задачи, которые ранее небыли доступны для автоматизации.

Возможности ИИ-агентов в кадровых процессах

ИИ-агенты демонстрируют высокий уровень автономности и адаптивности. Они способны:

  1. Анализировать данные сотрудников: обрабатывать нестандартные запросы, такие как выбор оптимальных дат для отпуска с учетом финансовых и кадровых факторов.

  2. Прогнозировать потребности: предлагать решения на основе истории взаимодействия сотрудника, даже если запрос не был явно сформулирован.

  3. Автоматизировать рутинные процессы: самостоятельно создавать заявки, оформлять документы и взаимодействовать с другими системами.

  4. Минимизировать ошибки: исключать человеческий фактор в критически важных задачах, повышая точность и скорость принятия решений.

Пример работы ИИ-агента. Сотрудник спрашивает у «Доки» когда лучше пойти в отпуск. Доки «включает» ИИ-агента для решения этой задачи. ИИ-агент не только предложит возможные даты отпуска, но и учтет остаток отпускных дней, праздничные даты, пересечения с графиками коллег, финансовые аспекты ухода в отпуск и предложит оптимальное решение. В отличие от чат-бота, ИИ-агент не нуждается в дополнительной команде человека, чтобы проверить какую-либо информацию или предложить другой вариант, он действует без заранее заложенных сценариев и может учитывать новую информацию, поступившую в вашу систему в текущий момент времени.

Безопасность данных — ключевой приоритет

Одним из важных аспектов внедрения ИИ-агентов является обеспечение безопасности данных. Решение используется локально, что позволяет хранить все данные внутри компании, исключая риски утечки конфиденциальной информации. Это особенно важно для HR-систем, работающих с персональными данными сотрудников.

Будущее ИИ-агентов

Согласно прогнозам Gartner, к 2028 году ИИ-агенты будут интегрированы в 33% корпоративных приложений. Они станут неотъемлемой частью бизнес-экосистем, способными выполнять задачи в цифровом и даже физическом мире с помощью API и роботизированных систем.

Уже сегодня демонстрируется впечатляющие результаты в использовании ИИ-агентов, выводя пользовательский опыт на новый уровень. В будущем эти технологии станут еще более автономными, что позволит им решать задачи любой сложности без вмешательства человека.

ИИ-агенты — это не просто инструмент автоматизации, это новый этап в развитии технологий, который изменит подход к управлению бизнес-процессами.

Как говорится, если революцию нельзя предотвратить, то ее нужно возглавить!

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Информации об авторе

EmplDocs

EmplDocs

EmplDocs – российское IT-решение на рынке HRM-систем, упрощает работу кадровых специалистов с помощью КЭДО, помогает руководителям нанимать удалённых кандидатов, а сотрудникам - быстрое самообслуживание от расчетных листков до отпуска с AI-помощником.

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