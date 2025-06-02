Отдел кадров: как сократить расходы и оптимизировать его работу с помощью автоматизации документооборота

Основной из способов — провести детальный анализ всех процессов , которые происходят в отделе кадров. Это возможно через интервьюирование сотрудников, что позволит выявить неточности и расхождения, понять, какие процессы избыточные, какие дублируются и неэффективные.

Чек-лист для оптимизации процессов

1. С помощью каких ресурсов ведется документооборот

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда в разных офисах компании кадровый документооборот ведется по своей логике, а процессы документооборота не унифицированы и разнятся, отсюда возможны неточности в информации для центрального офиса. Следующая распространенная ситуация — это приверженность компаний бумажному документообороту, что приводит к избыточному делопроизводству, трате времени на поиск утерянных документов, их дублирование, хранение.

2. Затраты на документооборот

Посчитайте, сколько времени уходит на ручной труд по подписанию документов в бумажном виде, затем оцифруйте трудозатраты в соответствии с зарплатными ставками, и, возможно, вы найдете главную проблему. По опыту одного из наших клиентов было выявлено, что расходы на ведение кадровых процессов составляли 5792 рубля на сотрудника в год.

3. Дублированные формы и документы

Проведите аудит всех форм и документов, особенно их назначения. Выявите нет ли дублирующих документов, какие из них не несут практической значимости для компании, не используются в полной мере. Итогом должен стать чек-лист с наименованием всех кадровых документов, их назначения. В худшем случае вы оптимизируете документы и сократите их количество, в лучшем случае выявите «черную дыру», куда уходит время сотрудников и кадрового специалиста.

4. Процесс подбора персонала

Подсчитайте, сколько часов уходит у кадровых специалистов на оформление одного сотрудника, здесь стоит учитывать время на: оформление кандидата — сбор документов,

подготовку приказов, пересылку документов,

последующее общение с кандидатом (с просьбой дослать отсутствующие документы, и наконец, контроль их подписи с обеих сторон)

пересылка бумажных экземпляров с подписями. Все это обычная практика небольших компаний, и она до сих пор работает. Совсем другое дело компании с сотрудниками в штате от 500 человек с большой текучкой кадров, где подобные процессы становятся просто не рациональны для компании.

5. Маршруты согласования

Проверьте, не усложнен ли процесс согласования и подписи документов. Пропишите логическую схему движения ваших документов среди подписантов и выявите главные стоп-факторы. Например, на согласование заявок на отпуск может уходить несколько дней из-за необходимости подписи нескольких руководителей. И чаще не все руководители присутствуют на местах, процесс растягивается на дни, и пока один руководитель не согласует документ, он не попадет к следующему.

6. Дублирование функций

В некоторых компаниях можно встретить ситуацию, когда разные отделы ведут учет одних и тех же данных, например, данные сотрудников по разным таблицам или системам — кадровая служба фиксирует информацию в своей базе, бухгалтерия дублирует ее в своей. Это не только увеличивает нагрузку, но и создает риск расхождения информации. Было бы верным централизовать хранение данных и назначить ответственных за их актуализацию.

7. Сложные коммуникации