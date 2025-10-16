8 заблуждений о КЭДО, в которых необходимо разобраться 

3. «Сотрудники не смогут научиться работать с КЭДО — сложно и долго разбираться»

КЭДО не просто предлагает удобный интерфейс — еще на этапе проекта команда внедрения обучает сотрудников работе в КЭДО и сопровождает их инструкциями по работе с продуктом, чтобы переход на цифровой документооборот прошел легко. Мы понимаем, что сопротивление новым процессам — естественная реакция, поэтому особенно важно заранее донести до сотрудников, какие преимущества дает КЭДО.

Это интересно: например, с EmplDocs сотрудник сможет подать заявление на отпуск всего за пару минут с помощью ИИ-ассистента, без поисков нужных людей для согласования, или запросить справку без ожидания и визитов в отдел кадров — все делается онлайн, прямо из личного кабинета.

Это не просто цифровизация — это реальная экономия времени и комфорт для каждого.