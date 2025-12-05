Exchagent: международные расчеты и формирование бизнес-структур

В рамках блога, мы хотим поделиться знаниями и опытом, полученными в рамках складывающейся с 2022 года политической конъюнктуры, которая создает множество экономических ограничений, а также инструментами, которые эффективно работают в рамках этих ограничений.
Вызовы глобальной экономики и необходимость перестройки
Вам безусловно известно, что курс экономики РФ направлен на цифровизацию, поиск и интеграцию новых инструментов международных расчетов для юридических и физических лиц.
Рабочие группы, в которых мы состоим, внимательно отслеживают и оперативно реагируют на тренды глобальной экономики, что позволяет раньше других предлагать решения операционных и стратегических задач.
Кризис традиционных финансовых каналов
Санкции затронули не только крупные банки, но и всю систему трансграничных платежей:
SWIFT-ограничения: блокировка или замедление традиционных межбанковских переводов.
Комплаенс-риски: повышенная осторожность иностранных банков при работе с российскими контрагентами, ведущая к отказу в обслуживании или задержкам.
Волатильность валют: нестабильность курсов и сложности с конвертацией.
Стратегический вектор на цифровизацию
Российская Федерация активно движется в сторону цифровых решений. Это включает разработку и тестирование цифрового рубля, а также легализацию использования криптоактивов для ВЭД (в частности, в рамках экспортно-импортных операций). Участники рынка, которые уже используют эти инструменты, получают значительное конкурентное преимущество.
Экспертиза и рабочая сеть Exchagent
Exchagent обслуживает интересы 273 компаний (по состоянию на 2 декабря 2025 года), включая предприятия стратегического значения с государственным участием, в юрисдикциях Российской Федерации, Евросоюза, стран Ближнего Востока и Азиатского региона.
Сотрудничество в рамках новой глобальной экономики
С нами можно связаться любым удобным для вас способом, контакты на официальном сайте
Консультации бесплатны, мы открыты для сотрудничества и предлагаем конкретные решения под ваши задачи.
