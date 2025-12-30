Итоги рынка криптовалют 2025: цифровой рубль и легальные механизмы для бизнеса

Глава 1. Глобальный рынок: биткоин как системный актив

Ценовая динамика и приток капитала. В октябре 2025 года Биткоин (BTC) достиг исторического максимума в диапазоне $125 000–$126 000. К декабрю рынок стабилизировался в коридоре $88 000–$93 000. Основным фактором роста стали спотовые ETF, обеспечившие устойчивый канал входа институционального капитала.

Регуляторный ландшафт: MiCA и США. В Европе в 2025 году завершено внедрение регламента Markets in Crypto-Assets (MiCA), создавшего единые лицензированные правила для деятельности криптокомпаний. В США сохраняется фрагментарное регулирование: продолжаются обсуждения инициатив о возможности использования биткоина в качестве стратегического резервного актива, что формирует долгосрочный стимул для держателей актива.