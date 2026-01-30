9 ошибок бухгалтера и бизнеса при расчетах с криптовалютой

Ошибка 1. Неправильно считать НДФЛ с доходов от майнинга

Что неправильно: рассчитывать НДФЛ с дохода от майнинга по ставкам 13% и 15%, по аналогии с доходами от продажи криптовалюты. Такой расчет на первый взгляд кажется логичным, но для майнинга он неверен. Ошибки в выборе ставки могут привести к недоимке по НДФЛ и рискам доначислений при проверках.

Как на самом деле. Криптовалюта, полученная в результате майнинга, для целей налогообложения признается доходом в натуральной форме. Доходы от майнинга включаются в основную совокупность налоговых баз, к которым применяется прогрессивная шкала НДФЛ, зависящая от общего размера доходов физлица за год. В эту же базу входят, например, заработная плата и иные аналогичные доходы (пп. 8.3 п. 2.1 ст. 210 НК).

Это означает, что майнинг не облагается «отдельно» по 13% или 15%, — ставки могут быть и выше, если сумма доходов больше.

Ставки НДФЛ, применяемые к доходам от майнинга: