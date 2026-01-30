9 ошибок бухгалтера и бизнеса при расчетах с криптовалютой

Самое главное:
Доходы от майнинга облагаются по общей прогрессивной шкале НДФЛ.
Хранение криптовалюты само по себе не создает налогооблагаемый доход.
Криптовалюта не может использоваться как средство оплаты за работы или услуги в РФ.
Операции с криптовалютой требуют документального подтверждения расходов.
Майнинг находится под контролем ФНС, а майнерам нужно отчитываться о полученной цифровой валюте.
Ошибка 1. Неправильно считать НДФЛ с доходов от майнинга
Что неправильно: рассчитывать НДФЛ с дохода от майнинга по ставкам 13% и 15%, по аналогии с доходами от продажи криптовалюты. Такой расчет на первый взгляд кажется логичным, но для майнинга он неверен. Ошибки в выборе ставки могут привести к недоимке по НДФЛ и рискам доначислений при проверках.
Как на самом деле. Криптовалюта, полученная в результате майнинга, для целей налогообложения признается доходом в натуральной форме. Доходы от майнинга включаются в основную совокупность налоговых баз, к которым применяется прогрессивная шкала НДФЛ, зависящая от общего размера доходов физлица за год. В эту же базу входят, например, заработная плата и иные аналогичные доходы (пп. 8.3 п. 2.1 ст. 210 НК).
Это означает, что майнинг не облагается «отдельно» по 13% или 15%, — ставки могут быть и выше, если сумма доходов больше.
Ставки НДФЛ, применяемые к доходам от майнинга:
Совокупный годовой доход физлица
Ставка НДФЛ
До 2,4 млн руб. включительно
13%
Свыше 2,4 млн до 5 млн руб.
15%
Свыше 5 млн до 20 млн руб.
18%
Свыше 20 млн до 50 млн руб.
20%
Свыше 50 млн руб.
22%
Ошибка 2. Не подать декларацию 3-НДФЛ по доходам от операций с криптовалютой
Что неправильно: считать, что физлицу не нужно декларировать доходы от операций с криптовалютой. Ошибиться также может бухгалтер, если он, например, сопровождает расчеты собственника компании или консультирует по вопросам налогообложения личных доходов.
Как на самом деле. Обязанность по расчету налога, подаче декларации и уплате НДФЛ возлагается на самого налогоплательщика.
Декларацию 3-НДФЛ подают физлица при получении доходов от майнинга криптовалюты, ее продажи, безвозмездной передачи или иного выбытия. Форма получения дохода значения не имеет — доход в криптовалюте приравнивается к доходу в денежной форме, если у физлица возникает экономическая выгода (пп. 8.3 п. 2.1, пп. 13 п. 6 ст. 210 НК).
Есть и исключения. Так, налог не платят и декларацию не подают, если криптовалюта получена в порядке наследования или в дар от близкого родственника (пп. 18, п. 18.1 ст. 217 НК).
НДФЛ с дохода от криптовалюты уплачивается до 15 июля года, следующего за отчетным, а декларация подается до 30 апреля того же года.
Ошибка 3. Начислять налог на криптовалюту, которая просто хранится в кошельке
Что неправильно: считать, что само по себе владение криптовалютой уже образует налогооблагаемый доход. В результате бухгалтер может начислить налог на криптовалюту, которая просто хранится в кошельке и не используется в операциях.
Как на самом деле. Для целей налогообложения криптовалюта признается имуществом. Но налоговое законодательство связывает возникновение налогооблагаемого дохода не с фактом владения имуществом, а с получением экономической выгоды.
Само по себе хранение криптовалюты в кошельке не влечет возникновение дохода. Налог возникает только при совершении операций, в результате которых у налогоплательщика появляется доход — например, при майнинге, продаже или безвозмездной передаче криптовалюты (пп. 8.3 п. 2.1 ст. 210 НК).
Переоценка стоимости криптовалюты для целей налогообложения также не производится. Изменение рыночного курса без совершения сделки не формирует налоговую базу и не влечет обязанности по уплате налога (п. 6 ст. 282.3 НК).
Ошибка 4. Совершать операции с криптовалютой, не учитывая ограничения налогового режима
Что неправильно: компании и ИП иногда предполагают, что если операции с криптовалютой прямо не запрещены, значит, их можно проводить на любом налоговом режиме. В результате начинают добывать, покупать или продавать криптовалюту, не проверив, допускает ли выбранный режим такие операции. Подобное нарушение — несоблюдение условий применения налогового спецрежима — может привести к утрате права на его использование, повлечь перерасчет налоговых обязательств, начисление пеней и штрафов.
Как на самом деле. Налоговое законодательство устанавливает ограничения на операции с криптовалютой для отдельных режимов налогообложения. Так, плательщики налога на профдоход (самозанятые) и те, кто применяет АУСН, не вправе заниматься майнингом криптовалюты, а также приобретать или реализовывать ее (п. 9 ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ; пп. 35 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Аналогичные ограничения действуют и в отношении патентной системы (пп. 9 п. 6 ст. 346.43 НК).
Ошибка 5. Выплачивать вознаграждение фрилансеру в криптовалюте
Что неправильно: рассчитываться с фрилансерами в криптовалюте за выполненные работы или оказанные услуги. Такая схема иногда воспринимается бизнесом как допустимая альтернатива расчетам в рублях.
Как на самом деле. В России цифровая валюта не может использоваться в качестве средства оплаты за товары, работы или услуги. Это ограничение распространяется на физических лиц — налоговых резидентов РФ, а также на юридических лиц, зарегистрированных на территории страны.
Ошибка 6. Неправильно определять налоговую базу по операциям с криптовалютой
Что неправильно: при расчете налогов по операциям с криптовалютой в качестве базы использовать произвольную цену: средний курс за день, значение с «удобной» биржи или курс на момент вывода средств в рубли. Использование «не той» котировки или неверной даты может привести к занижению базы с риском доначислений или к переплате налога.
Как на самом деле. Налоговая база по операциям с криптовалютой определяется исходя из рыночной котировки на конкретную дату, установленную НК. Для майнинга это дата, когда у налогоплательщика возникло право распоряжаться криптовалютой, а для реализации или безвозмездной передачи — дата совершения соответствующей операции (пп. 20 п. 4 ст. 271, п. 2, п. 4 ст. 282.3 НК).
Рыночная котировка определяется на основании цены закрытия сделок у иностранного организатора торговли, соответствующего установленным критериям, с последующим пересчетом в рубли по курсу Банка России на эту дату (п. 2 ст. 282.3 НК).
Если цена реализации криптовалюты ниже величины, равной рыночной котировке, умноженной на коэффициент 0,8, в налоговую базу принимается именно эта расчетная величина, а не фактическая цена сделки (п. 3 ст. 282.3 НК).
Ошибка 7. Игнорировать обязанность подтверждать расходы по операциям с криптовалютой документами
Что неправильно: учитывать расходы по операциям с криптовалютой без документального подтверждения. Если расходы не обосновать, это повышает риск споров с налоговым органом.
Как на самом деле. Для целей налогообложения расходы по операциям с криптовалютой учитываются на общих основаниях и должны быть документально подтверждены. Это касается как расходов на приобретение криптовалюты, так и затрат, связанных с ее реализацией, включая комиссии организаторов торговли. Без подтверждающих документов такие расходы не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 252, п. 4 ст. 282.3 НК).
Для физлиц при расчете НДФЛ действует такое же правило: доходы от продажи криптовалюты уменьшаются только на фактически понесенные и подтвержденные расходы. При отсутствии подтверждающих документов налог рассчитывается с полной суммы дохода (п. 6 ст. 210, пп. 5 п. 1, пп. 2 п. 2 ст. 220 НК).
Ошибка 8. Начислять НДС при операциях с криптовалютой
Что неправильно: включать операции с майнингом или продажей криптовалюты в расчет НДС. Такая ошибка чаще всего возникает из-за аналогии с реализацией товаров или услуг. Ошибочное начисление НДС искажает налоговую отчетность, создает лишние обороты по налогу. Для бизнеса это означает завышение налоговой нагрузки, а для бухгалтера — дополнительные корректировки, уточненные декларации и риски вопросов со стороны налоговой.
Как на самом деле. Операции с криптовалютой не признаются объектом обложения НДС. Это касается майнинга, и приобретения, реализации или иного выбытия криптовалюты. Закон прямо исключает такие операции из сферы применения НДС (пп. 27, 28 п. 2 ст. 146, пп. 44 п. 2 ст. 149 НК).
При операциях с криптовалютой НДС не начисляют и не выставляют счета-фактуры.
Ошибка 9. Игнорировать обязанности по отчетности и налоговому контролю при майнинге
Что неправильно: считать, что операции по майнингу криптовалюты не требуют отдельного взаимодействия с налоговыми органами, кроме уплаты налога. Это приводит к тому, что майнеры не передают сведения о полученной цифровой валюте, а операторы майнинговой инфраструктуры — о клиентах, которым оказывают услуги.
Как на самом деле. Контроль за соблюдением требований в сфере майнинга осуществляет ФНС. Майнеры обязаны информировать налоговый орган об объеме полученной криптовалюты и об адресе-идентификаторе, включая адрес майнинг-пула, на который она зачислена. Сведения подаются не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения цифровой валюты.
С 2025 года отдельные обязанности установлены и для операторов майнинговой инфраструктуры. Они обязаны ежеквартально представлять в налоговые органы сведения о майнерах, которым оказывают услуги, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. За непредставление таких сведений предусмотрен штраф в размере 40 тыс. руб.
Несмотря на то что регулирование операций с криптовалютой в налоговых целях уже существенно продвинулось, на практике у бизнеса и бухгалтеров остается немало зон неопределенности. В таких условиях особенно важно внимательно подходить к выбору партнеров при покупке, продаже и ином обороте криптоактивов. Работа с опытными и проверенными контрагентами позволяет обеспечить документальное сопровождение операций и прозрачность расчетов, а также снижает налоговые риски.
Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта.
