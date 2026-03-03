Мошенники и криптовалюта: 12 схем обмана в 2026 году и способы защиты

Уязвимость криптоиндустрии объясняется ее природой: транзакции необратимы, они псевдонимны, а нормативная база в этой сфере по-прежнему отстает от технологического развития. Для новых участников рынка «разрыв в знаниях» становится главным фактором риска.

В настоящей статье рассматриваются наиболее распространенные мошеннические схемы и принципы цифровой безопасности.