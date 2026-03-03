Мошенники и криптовалюта: 12 схем обмана в 2026 году и способы защиты

Уязвимость криптоиндустрии объясняется ее природой: транзакции необратимы, они псевдонимны, а нормативная база в этой сфере по-прежнему отстает от технологического развития. Для новых участников рынка «разрыв в знаниях» становится главным фактором риска.
В настоящей статье рассматриваются наиболее распространенные мошеннические схемы и принципы цифровой безопасности.
Классические схемы криптомошенничества
1. Фишинг
Фишинг (от англ. fishing — рыбалка) — наиболее массовый вид цифрового обмана. Злоумышленники создают копии известных веб-ресурсов, имитирующих интерфейсы популярных платформ.
Механизм: пользователь получает сообщение с призывом срочно перейти по ссылке для «подтверждения личности». Переходя по ней и вводя учетные данные, он передает их злоумышленнику. Особую угрозу представляет выманивание seed-фразы (12–24 секретных слова для восстановления кошелька): ни одна служба поддержки легитимных платформ не запрашивает эти данные.
Меры предосторожности:
Тщательно проверяйте URL-адрес: одна лишняя или измененная буква (например, bybitt.com вместо bybit.com) может привести к потере средств.
Добавляйте официальные адреса известных вам ресурсов в закладки браузера и используйте только их.
2. Фиктивные проекты и схема Rug Pull («выдергивание коврика»)
ICO (Initial Coin Offering) — форма привлечения средств в новый проект. Недобросовестные участники рынка нередко используют ее для введения аудитории в заблуждение.
Механизм: создатели формируют массированную информационную кампанию вокруг «революционного» токена. После привлечения средств они внезапно исчезают, удаляя все аккаунты. Этот сценарий получил название Rug Pull. Показательный пример — токен Squid Coin, создатели которого исчезли с многомиллионными суммами.
Меры предосторожности:
Изучайте «Белую книгу» (White Paper) проекта. Размытые формулировки или заимствования из других проектов — повод для настороженности.
Проверяйте состав команды: реальные ли это люди с профессиональной историей в отрасли, или анонимные аккаунты.
3. Финансовые пирамиды и схемы Понци
Классическая мошенническая схема нашла широкое применение в блокчейн-среде.
Механизм: участникам обещают «гарантированную» высокую доходность. На практике выплаты более ранним вкладчикам финансируются исключительно за счет притока новых. Как только поток участников иссякает, схема рушится. Проект BitConnect — один из наиболее известных примеров: потери инвесторов превысили 2 млрд долларов.
Меры предосторожности:
Любые обещания фиксированной высокой доходности без риска — характерный признак мошеннической схемы. В сфере инвестиций гарантированной прибыли не существует.
4. Pump and Dump («накачка и сброс»)
Манипуляция ценой малоизвестных активов с целью извлечения прибыли за счет других участников рынка.
Механизм: в анонимных каналах и чатах начинается массированное распространение информации о якобы предстоящем росте конкретного актива. Под воздействием этих сообщений цена растет. На пике организаторы, заблаговременно скупившие актив, продают его. Цена резко снижается, а те, кто купил на пике, несут убытки.
Меры предосторожности:
Не принимайте инвестиционные решения на основании рекомендаций из анонимных чатов.
Критически оценивайте информацию о предстоящем «неминуемом росте» актива.
5. Поддельные приложения и вирусы-подменщики
Злоумышленники создают приложения, имитирующие легитимные инструменты работы с криптовалютой.
Механизм: пользователь устанавливает приложение, которое запрашивает seed-фразу для «импорта» кошелька. После ее ввода средства оказываются под контролем злоумышленников. Также распространены вирусы-подменщики: при копировании адреса кошелька вредоносная программа незаметно заменяет его в буфере обмена на адрес мошенника.
Меры предосторожности:
Устанавливайте приложения только по ссылкам с официальных сайтов разработчиков.
Всегда сверяйте первые и последние 5 символов адреса после вставки из буфера обмена.
6. Романтические аферы (Pig Butchering)
Вид социальной инженерии, основанный на манипулировании эмоциями.
Механизм: злоумышленник выстраивает продолжительное онлайн-общение, а затем предлагает «поделиться» способом заработка через якобы проверенную платформу. Поначалу пользователю демонстрируется фиктивная прибыль, однако при попытке вывода средств «партнер» исчезает.
Меры предосторожности:
Не принимайте финансовых решений по рекомендациям людей, с которыми вы не знакомы лично, — независимо от убедительности их онлайн-образа.
Сохраняйте критическое мышление при совмещении финансовых вопросов с межличностными отношениями, особенно на начальном этапе знакомства.
7. Мошенничество с облачным майнингом
Майнинг — процесс добычи криптовалюты с использованием вычислительных мощностей. Под видом аренды удаленных мощностей злоумышленники реализуют очередную версию финансовой пирамиды.
Механизм: пользователю предлагают арендовать мощности на удаленном сервере и ожидать пассивного дохода. Реального оборудования не существует — деньги перераспределяются до момента закрытия схемы.
Меры предосторожности:
Легитимный облачный майнинг в современных условиях практически не приносит прибыли частным лицам.
Обещания исключительно высокой доходности в этой сфере — признак мошенничества.
8. Криптоджекинг и атаки на уровне блокчейна
Технически сложные виды угроз, направленные как против отдельных пользователей, так и против сетей блокчейна.
Механизм: скрытый вредоносный скрипт (например, встроенный в бесплатное ПО) использует ресурсы процессора пользователя для майнинга в пользу злоумышленника. Атаки 51% и Сивиллы направлены на захват контроля над сетью блокчейна — они актуальны преимущественно для небольших сетей.
Exchagent: международное консалтинговое агентство
Трансграничные расчеты, валютные рынки и ведение бизнеса. Консультации бесплатны, мы открыты к сотрудничеству и предлагаем конкретные решения под Ваши задачи
Актуальные угрозы 2026 года
1. Схемы с использованием искусственного интеллекта
Современные нейросети позволяют создавать дипфейки — реалистичные видео с имитацией внешности и голоса реальных людей — на уровне, при котором отличить их от подлинных записей крайне затруднительно.
Механизм: в социальных сетях распространяются видеозаписи с изображением известных людей, призывающих вложиться в «секретный алгоритм». Голос и мимика выглядят полностью достоверными. Кроме того, ИИ-боты в мессенджерах способны длительное время имитировать общение с реальным человеком.
Меры предосторожности:
Проверяйте любую информацию через официальные источники.
Серьезные представители бизнеса не распространяют предложения о «бесплатных раздачах» через случайные видео в социальных сетях.
2. Мошенничество с использованием криптоматов
Злоумышленник звонит жертве, представляясь сотрудником банка, налогового органа или правоохранительных структур, и сообщает о блокировке счета. Для «спасения» средств жертву просят снять наличные и внести их в ближайший криптомат на «безопасный государственный кошелек».
Меры предосторожности:
Ни одно государственное ведомство и ни один банк никогда не требует вносить наличные в криптомат. Это однозначный признак мошенничества.
3. P2P-мошенничество: схема «треугольника» и фиктивные подтверждения
При торговле по принципу P2P (peer-to-peer) злоумышленники научились скрытно вклиниваться в процесс между двумя добросовестными участниками.
Схема «треугольника»: мошенник выступает невидимым посредником между продавцом и покупателем криптовалюты. В результате покупатель переводит деньги продавцу, а продавец — не зная об этом — отпускает криптовалюту мошеннику. Продавец рискует столкнуться с претензиями банка, если покупатель впоследствии инициирует возврат платежа.
Подделка подтверждений оплаты: злоумышленник открывает сделку на покупку, но вместо реального перевода направляет поддельное СМС или скриншот чека. Если продавец верит фиктивному подтверждению и отпускает актив — он лишается средств, не получив реальной оплаты.
Меры предосторожности:
Единственным подтверждением оплаты является фактическое зачисление средств в банковском приложении. СМС, письма и скриншоты чеков не являются основанием для передачи актива.
Имя отправителя в банке должно строго совпадать с именем контрагента в ордере на платформе. Любые расхождения — прямой признак схемы «треугольника».
4. AML-мошенничество с использованием дрейнеров
AML (Anti-Money Laundering) — стандартная проверка криптовалюты на «чистоту». Злоумышленники используют этот термин для имитации официальных процедур с целью кражи активов.
Механизм:
Пользователя направляют на поддельный сайт, имитирующий официальный сервис верификации.
Сайт предлагает подключить криптокошелек.
Активируется дрейнер — вредоносный смарт-контракт. Пользователя просят подтвердить транзакцию или разрешение (approve).
В схемах с permit-фишингом (EIP-2612) пользователю предлагается «войти» на сайт одной подписью. Подписывая сообщение, он незаметно активирует функцию permit, позволяющую злоумышленникам выводить токены без дополнительных подтверждений.
Запрашивая доступ к неограниченному количеству токенов, мошенники получают возможность опустошить кошелек в любой момент.
Меры предосторожности:
Не проходите никаких проверок по ссылкам от незнакомых лиц. Всегда проверяйте легитимность запроса через официальные источники.
Не подключайте кошелек к подозрительным сайтам. Любое разрешение, суть которого вам непонятна, — основание для отказа.
При подписании транзакций всегда проверяйте объем запрашиваемых разрешений. Запрос доступа к «неограниченному количеству» токенов — повод немедленно прервать операцию.
Регулярно проверяйте активные разрешения и отзывайте подозрительные через интерфейс кошелька.
Инструменты защиты:
Расширения для браузера, анализирующие безопасность сайтов и смарт-контрактов в реальном времени (например, Pocket Universe, Harpie, Scam Sniffer).
Тщательная проверка URL: злоумышленники используют домены-двойники, отличающиеся от официальных лишь одним символом.
Для хранения значительных сумм рекомендуется рассмотреть использование аппаратных кошельков.
Exchagent: международное консалтинговое агентство
Трансграничные расчеты, валютные рынки и ведение бизнеса. Консультации бесплатны, мы открыты к сотрудничеству и предлагаем конкретные решения под Ваши задачи
Возможность возврата похищенных средств
В большинстве случаев вернуть похищенную криптовалюту крайне затруднительно. Вероятность положительного исхода зависит от того, куда переведены средства, и скорости реакции.
Если средства поступили на централизованную платформу, работающую по принципу KYC (идентификация пользователей), существует возможность их блокировки при оперативном обращении в службу поддержки с предоставлением хеша транзакции (TXID) и номера заявления в правоохранительные органы. В отдельных случаях по судебному решению средства возвращаются владельцу.
Если средства переведены на некастодиальный (self-custody) кошелек, их заморозить некому. Использование злоумышленником миксеров, кроссчейн-мостов или распределение средств по множеству адресов делает установление связи и добровольную блокировку практически невозможными.
Факторы, повышающие шансы на возврат:
быстрая реакция (желательно в первые 24 часа);
сохраненные скриншоты, хеш транзакции, адрес получателя, переписка с предполагаемым злоумышленником;
официальное заявление в полицию или профильные органы (в США — Internet Crime Complaint Center), а также передача этих данных в службу поддержки платформы.
Важно: после подобных инцидентов нередко появляются «специалисты по возврату криптовалюты», предлагающие помощь за предоплату. Это самостоятельная мошенническая схема (recovery scam).
Как сообщить о мошенничестве
Если транзакция уже совершена, ваши действия могут помочь остановить злоумышленников:
Подайте официальное заявление о киберпреступлении в соответствующие органы (в США — IC3).
Обратитесь в службу поддержки платформы, с которой переводились средства. Если адрес злоумышленника уже включен в «черный список», платформа может заблокировать его счета.
Сообщите об адресе злоумышленника на агрегаторах вроде Chainabuse или CryptoScamDB — это поможет предупредить других пользователей.
Смените пароли на всех платформах и включите двухфакторную аутентификацию (2FA).
Принципы цифровой безопасности
Соблюдайте конфиденциальность ключей: seed-фраза и приватный ключ не должны сообщаться никому и ни при каких обстоятельствах.
Для долгосрочного хранения значительных сумм рассмотрите использование аппаратных кошельков, не подключенных к интернету постоянно.
Используйте двухфакторную аутентификацию через специализированные приложения (например, Google Authenticator). Аутентификация через SMS менее защищена.
Проверяйте домены сайтов, отзывы в независимых источниках и данные разработчиков.
Обещания «бесплатных раздач» в обмен на перевод средств — признак мошенничества без исключений.
Для финансовых операций используйте только защищенное соединение.
Не принимайте финансовых решений под давлением срочности: это распространенная техника злоумышленников.
Заключение
Криптовалюта — инструмент, безопасность которого во многом определяется уровнем осведомленности пользователя. Критическое мышление, проверка информации и соблюдение базовых правил цифровой гигиены — ключевые факторы защиты.
Настоящая статья носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или призывом к каким-либо действиям.
Начать дискуссию