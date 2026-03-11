Криптовалюта простыми словами: как устроен новый мир цифровых денег

Если вы пока смотрите на этот новый диковинный мир и думаете, что поезд уже ушел, спешу вас обрадовать: поезд только набирает ход. Как говорит эксперт и инвестор Семен Кибало: «Не разбираться в криптовалюте сейчас — это еще больший риск, чем ее покупать».

Поэтому главный вопрос звучит просто: что же это такое на самом деле — революционная технология или опасная игра? Попробуем разобраться без сложных терминов.