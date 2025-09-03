Оплата инвойса: как оплачивать в Японию и Китай

Что такое инвойс и зачем его оплачивать

Инвойс — это не просто счет, а официальный документ, который подтверждает факт сделки между двумя сторонами. Обычно его выставляет продавец (или подрядчик), а покупатель обязан провести оплату инвойса в оговоренные сроки. В международной торговле инвойс играет ту же роль, что и чек в магазине, только в более серьезном масштабе: он фиксирует товар, количество, цену и условия поставки.

Зачем он нужен? Все просто: без оплаченного инвойса ни одна поставка не сдвинется с места. Например, если компания в России покупает оборудование у производителя в Европе, то сначала она получает инвойс, а уже после оплаты инвойса товар уходит в доставку. То же самое работает и для фрилансеров: заказчик из другой страны присылает счет, и только после его оплаты исполнитель приступает к работе.

Но тут есть нюанс — платить приходится не только «сумму по счету». Нужно учитывать:

Документы. Банк обычно требует сам инвойс, контракт и иногда дополнительные бумаги (в зависимости от суммы и страны получателя).

Курс оплаты инвойса. Он может отличаться от официального курса ЦБ, ведь банки ставят свой обменный курс валюты. Иногда разница получается ощутимой.

Комиссии. Почти всегда есть сбор за международный перевод. И если платеж идет через корреспондентские банки, комиссия может взиматься дважды — у отправителя и у получателя.