Рейтинг криптобирж 2025 года: 10 надежных платформ работающих в России

Что такое криптобиржи: функционал и основные виды

Прежде чем переходить непосредственно к рейтингу криптобирж стоит разобраться в том, что такое криптобиржи и какова их роль в криптоиндустрии.

Криптобиржи представляют собой онлайн-платформу, которая позволяет покупать, продавать и обменивать различные криптовалюты. Они обеспечивают удобное, безопасное и прозрачное взаимодействие с рынком цифровых валют. По сути, криптобиржи выполняют ту же функцию, что и классические фондовые биржи, только работают не с акциями и облигациями, а с криптовалютами.