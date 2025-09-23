Перевод денег в Китай: обзор популярных сервисов и методов

Зачем нужен перевод денег в Китай в 2025 году

Сегодня перевод денег в Китай — одна из самых востребованных операций для предпринимателей и частных лиц. Причины очевидны: бизнес закупает товары и сырье на китайских фабриках, оплачивает логистику, фулфилмент и маркетплейс-услуги. Частные клиенты отправляют деньги родственникам, оплачивают учебу, возвращают личные долги или делают покупки напрямую на китайских площадках.

Важно понимать разницу между бизнес-операциями и личными переводами.

Перевод денег в Китай юридическому лицу обычно сопровождается контрактами, инвойсами и валютным контролем. Для компании критично, чтобы платеж прошел быстро и с корректными документами — иначе груз может «зависнуть» на таможне.

Перевод денег в Китай физическому лицу проще: его можно сделать через онлайн-сервисы или платежных агентов без сложной бюрократии, а деньги доходят за часы или даже минуты.