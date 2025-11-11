SWIFT перевод: что это и чем его заменить в 2025 году

SWIFT-перевод из России: ограничения и сложности

После введения международных санкций в отношении ряда российских банков система SWIFT-переводов для российских пользователей стала работать с существенными ограничениями. Основная причина в том, что многие крупные банки страны были отключены от сети SWIFT, и теперь напрямую отправить или получить свифт-перевод из России можно далеко не везде.

Тем не менее, полностью система не заблокирована — часть финансовых учреждений по-прежнему подключена к SWIFT и обеспечивает переводы в ограниченном формате. Как правило, это банки, не находящиеся под жесткими санкциями, а также банки с представительствами в дружественных странах. В таких случаях операции проходят через зарубежных партнеров или банки-корреспонденты, что увеличивает срок зачисления средств и комиссию.

Что касается валют, SWIFT-переводы из России в 2025 году чаще всего совершаются в валютах, не попавших под ограничения: китайские юани (CNY), японские йены (JPY), дирхамы ОАЭ (AED) и реже — в рублях (RUB). Переводы в долларах США и евро возможны, но проводятся через дополнительные банки-посредники, что делает процесс более сложным и затратным. Поэтому пользователи все чаще уточняют заранее, какая валюта SWIFT-переводов доступна в конкретном банке.

Для примера можно рассмотреть SWIFT-перевод из Москвы. В 2025 году ряд столичных банков продолжает обеспечивать международные расчеты с использованием SWIFT — но, как правило, только для переводов в дружественные юрисдикции: Китай, ОАЭ, Турцию или Казахстан. При этом клиенту нужно уточнить, есть ли у банка действующие корреспондентские счета в нужной валюте, и можно ли осуществить перевод в страну назначения.

Многие россияне также интересуются, где можно получить SWIFT-перевод в 2025 году. Получение средств возможно в тех же банках, что и отправка — при условии, что они подключены к системе SWIFT и имеют действующие международные корреспондентские связи. Однако пользователям стоит учитывать, что зачисление средств может занимать до нескольких дней, особенно если перевод проходит через цепочку посредников.

Таким образом, SWIFT-перевод из России остается возможным, но сопряжен с рядом технических и регуляторных сложностей. Для упрощения международных расчетов все чаще используются альтернативные схемы через платежных агентов и системы переводов, соответствующие требованиям российского и международного законодательства.