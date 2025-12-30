Риски криптовалют: как защитить свои инвестиции в 2026

Как минимизировать риски при использовании криптовалютовалюты

Преимущества и риски криптовалюты взаимосвязаны, и вытекают друг из друга. Так, за децентрализацию приходится платить рисками безвозвратной потери доступа, а за потенциальную прибыльность — высокими рисками обесценивания. Тем не менее, крипта была и остается одним из перспективных вложений, которое при правильном подходе помогает не только сохранять, но и преумножать средства.

Главное — соблюдать закон о криптовалюте в России, помнить о том, что она не может использоваться как платежное средство, и не связываться с сомнительными площадками при ее покупке и продаже. Также важно:

Обеспечить безопасность исходной фразы , или так называемой «фразы восстановления». Состоящая из 12–24 слов, она не должна храниться в открытом доступе на вашем ПК или любом другом интернет-устройстве. Идеальный вариант — съемный носитель (флешка, HDD, SSD) или выписка на листке бумаги.

Не проводить криптовалютные операции по общественному Wi-Fi . Это с большой вероятностью приведет к потере данных, так как безопасность таких сетей — минимальна. Лучший вариант — использование персональной (домашней) сети или той сети, которую вам предоставляет обменник (в своих офисах).

Не пользоваться услугами сомнительных обменников , даже если они предлагают супер-выгодные условия. В приоритете всегда — топовые сервисы с многолетним опытом работы и хорошей репутацией среди пользователей.

Свести к минимуму предоставление своих персональных и платежных данных третьим лицам. В этом смысле действует правило «чем меньше, тем лучше».

Каковы риски использования криптовалюты при обращении в надежный офлайн-обменник? Они минимальны, так как, во-первых — вы не используете общественные сети, во-вторых — не пользуетесь услугами банка, и в третьих — не сообщаете никому свои персональные данные. На тех же биржах такой вариант полностью исключен, и они работают только с KYC-верифицированными пользователями. Обменник же спрашивает у клиента только номер кошелька и ник Telegram (без номера телефона), а паспорт запрашивает лишь как удостоверение личности (просмотр только первой страницы при входе в офис).