Оформить карту иностранного банка: как россиянам получить карту быстро и безопасно

Возможность оформить карту иностранного банка открывает доступ к зарубежным подпискам, маркетплейсам и удобным расчетам за границей. При этом многих интересует, существует ли возможность оформить карту через иностранные банки в России и насколько это реально в текущих условиях.

Альтернативой классическому открытию счета становится вариант оформить виртуальную карту иностранного банка, который часто не требует поездки за рубеж. В этой статье мы разберем актуальные способы, требования и риски, которые важно учитывать тем, кто планирует оформить карту иностранного банка. Поговорим про виртуальные карты и где их оформить. Кстати, чтобы выбрать сервис, пользователи часто обращаются к сайтам-помощникам, таким как Exnode.