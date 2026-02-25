Перевод денег за границу: какие варианты еще работают в 2026 году 

К концу 2025 года Банк России смягчил валютные ограничения для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран. С 8 декабря отменены лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для этих категорий клиентов. Однако это не означает полного возврата к докризисной практике: по ряду направлений сохраняются ограничения для нерезидентов из недружественных стран, а также запреты для неработающих в России физлиц и юридических лиц из таких государств.

При этом фактическая проходимость переводов через банки остается неоднородной. По отдельным валютам и странам успешность классических банковских платежей все еще может опускаться до 30–50%, а сроки обработки — растягиваться на недели, особенно при операциях в долларах и евро. Поэтому формальное разрешение на перевод не всегда совпадает с реальной возможностью быстро и без возвратов провести платеж.

Ниже разберем, какие способы перевода денег за границу работают на практике в 2026 году, чем они отличаются по рискам и срокам, и в каких случаях имеет смысл использовать платежных агентов и аналитику по их надежности.