Как законно не платить кредит. Все способы

Многие в отчаянии думают: «А что если просто перестать платить?» Но игнорирование долгов только усугубляет ситуацию. Зато существуют полностью законные способы решить проблему, и о них мы расскажем в этой статье.
Почему нельзя просто забыть о кредите
Кредитные обязательства сами по себе никуда не исчезают. После первой же задержки платежа банк начнет выяснять причины через звонки и SMS. Если ситуация не улучшается, через несколько месяцев дело передадут в службу взыскания или коллекторам.
Возможные последствия:
Ограничение выезда за границу.
Списание до 50% зарплаты ежемесячно.
Блокировка банковских счетов.
Арест и продажа имущества.
В крайних случаях возможна уголовная ответственность за злостное уклонение или мошенничество при получении кредита.
Законные способы решения проблемы с кредитами
Истечение срока исковой давности
Банки имеют только 3 года с момента последнего платежа для обращения в суд. Если пропустили этот срок — можно заявить об этом в суде, и долг не взыщут. Но крупные банки обычно подают в суд уже через 90 дней просрочки.
Использование страховых случаев
Если при оформлении кредита была страховка, она может покрыть платежи при потере работы, инвалидности или других оговоренных ситуациях.
Оспаривание кредитного договора
В договорах можно найти нарушения: применение сложных процентов, принуждение к страхованию, комиссии за досрочное погашение. Частичное оспаривание может снизить размер долга.
Реструктуризация и кредитные каникулы
Реструктуризация — изменение условий существующего договора. Банк может продлить срок кредита для уменьшения ежемесячного платежа или частично списать штрафы и пени.
Кредитные каникулы — временная отсрочка платежей на 2–6 месяцев. В этот период платятся только проценты. По закону каникулы обязательно предоставляются военнослужащим, призванным по мобилизации.
Рефинансирование — получение нового кредита на более выгодных условиях для погашения старых долгов.
Банкротство — единственный способ полностью списать долги по всем кредитам.
Судебное банкротство:
Долги от 300 тысяч рублей.
Стоимость от 55 тысяч рублей.
Длительность 7–10 месяцев.
Возможна продажа имущества (кроме единственного жилья).
Внесудебное банкротство через МФЦ:
Долги до 1 миллиона рублей.
Полностью бесплатно.
Длительность 6 месяцев.
Жесткие требования: нет доходов и ценного имущества.
Преимущества банкротства:
Полное списание долгов по кредитам и займам.
Прекращение звонков коллекторов.
Снятие арестов с имущества.
Разрешение выезда за границу.
Ограничения после банкротства:
5 лет нужно сообщать о факте банкротства при получении новых кредитов.
Повторная процедура возможна только через 5 лет.
Практические рекомендации
Самостоятельно разобраться во всех тонкостях законодательства сложно, особенно в стрессовой ситуации. Неправильные действия могут ухудшить положение или привести к потере имущества.
При долгах свыше 300 тысяч рублей и отсутствии перспектив увеличения доходов банкротство часто становится единственным разумным решением.
Главное — не затягивать с принятием решения и обратиться к специалистам за профессиональной помощью.
