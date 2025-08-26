Как законно не платить кредит. Все способы

Почему нельзя просто забыть о кредите

Кредитные обязательства сами по себе никуда не исчезают. После первой же задержки платежа банк начнет выяснять причины через звонки и SMS. Если ситуация не улучшается, через несколько месяцев дело передадут в службу взыскания или коллекторам.

Возможные последствия:

Ограничение выезда за границу.

Списание до 50% зарплаты ежемесячно.

Блокировка банковских счетов.

Арест и продажа имущества.

В крайних случаях возможна уголовная ответственность за злостное уклонение или мошенничество при получении кредита.