Как законно не платить кредит. Все способы

Финансовые трудности могут коснуться каждого. Потеря работы, болезнь, семейные обстоятельства — и вот уже ежемесячные платежи по кредитам становятся серьезной проблемой. Долги растут, банки начисляют штрафы, звонят коллекторы.

Многие в отчаянии думают: «А что если просто перестать платить?» Но игнорирование долгов только усугубляет ситуацию. Зато существуют полностью законные способы решить проблему, и о них мы расскажем в этой статье.

Почему нельзя просто забыть о кредите

Кредитные обязательства сами по себе никуда не исчезают. После первой же задержки платежа банк начнет выяснять причины через звонки и SMS. Если ситуация не улучшается, через несколько месяцев дело передадут в службу взыскания или коллекторам.

Возможные последствия:

  • Ограничение выезда за границу.

  • Списание до 50% зарплаты ежемесячно.

  • Блокировка банковских счетов.

  • Арест и продажа имущества.

В крайних случаях возможна уголовная ответственность за злостное уклонение или мошенничество при получении кредита.

Законные способы решения проблемы с кредитами

Истечение срока исковой давности

Банки имеют только 3 года с момента последнего платежа для обращения в суд. Если пропустили этот срок — можно заявить об этом в суде, и долг не взыщут. Но крупные банки обычно подают в суд уже через 90 дней просрочки.

Использование страховых случаев

Если при оформлении кредита была страховка, она может покрыть платежи при потере работы, инвалидности или других оговоренных ситуациях.

Оспаривание кредитного договора

В договорах можно найти нарушения: применение сложных процентов, принуждение к страхованию, комиссии за досрочное погашение. Частичное оспаривание может снизить размер долга.

Реструктуризация и кредитные каникулы

Реструктуризация — изменение условий существующего договора. Банк может продлить срок кредита для уменьшения ежемесячного платежа или частично списать штрафы и пени.

Кредитные каникулы — временная отсрочка платежей на 2–6 месяцев. В этот период платятся только проценты. По закону каникулы обязательно предоставляются военнослужащим, призванным по мобилизации.

Рефинансирование — получение нового кредита на более выгодных условиях для погашения старых долгов.

Банкротство единственный способ полностью списать долги по всем кредитам.

Судебное банкротство:

  • Долги от 300 тысяч рублей.

  • Стоимость от 55 тысяч рублей.

  • Длительность 7–10 месяцев.

  • Возможна продажа имущества (кроме единственного жилья).

Внесудебное банкротство через МФЦ:

  • Долги до 1 миллиона рублей.

  • Полностью бесплатно.

  • Длительность 6 месяцев.

  • Жесткие требования: нет доходов и ценного имущества.

Преимущества банкротства:

  • Полное списание долгов по кредитам и займам.

  • Прекращение звонков коллекторов.

  • Снятие арестов с имущества.

  • Разрешение выезда за границу.

Ограничения после банкротства:

  • 5 лет нужно сообщать о факте банкротства при получении новых кредитов.

  • Повторная процедура возможна только через 5 лет.

Практические рекомендации

Самостоятельно разобраться во всех тонкостях законодательства сложно, особенно в стрессовой ситуации. Неправильные действия могут ухудшить положение или привести к потере имущества.

При долгах свыше 300 тысяч рублей и отсутствии перспектив увеличения доходов банкротство часто становится единственным разумным решением.

Главное — не затягивать с принятием решения и обратиться к специалистам за профессиональной помощью.

