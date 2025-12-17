Подготовка к проверке Роскомнадзором: набор документов, «маршрут» проверки и рабочие чек-листы

Представьте, что вы узнали о внеплановой проверке Роскомнадзором, и инспекторы приедут в вашу организацию в течение 24 часов. Они запросят документы, которых у вас может не оказаться, и зафиксируют нарушения, о которых вы не знали. Результат — миллионные штрафы по ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ и удар по репутации. Так начинается контрольное мероприятие, инициированное жалобой клиента или утечкой данных.

Мы расскажем, какие бывают виды проверок, что проверяют инспекторов, как подготовиться к визиту и на какие суммы могут оштрафовать за выявленные нарушения.