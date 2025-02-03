Банковская гарантия в бухгалтерском и налоговом учете: памятка для бухгалтера

Банковская гарантия — это письменное обязательство банка вернуть деньги кредитору по его требованию в случае, если должник не выполнит свои обязательства перед ним. По сути, банк ручается за исполнение обязательств должника.

Например, компания хочет заключить контракт с поставщиком, но директор фирмы не уверен в нем. Он просит поставщика предоставить банковскую гарантию. Если поставщик нарушит условия контракта, покупатель сможете получить компенсацию от банка, который выдал гарантию.

Помимо подстраховки исполнения договорных обязательств, банковские гарантии получают, чтобы обеспечить: