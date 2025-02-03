Банковская гарантия в бухгалтерском и налоговом учете: памятка для бухгалтера

Что такое банковская гарантия
Банковская гарантия — это письменное обязательство банка вернуть деньги кредитору по его требованию в случае, если должник не выполнит свои обязательства перед ним. По сути, банк ручается за исполнение обязательств должника.
Например, компания хочет заключить контракт с поставщиком, но директор фирмы не уверен в нем. Он просит поставщика предоставить банковскую гарантию. Если поставщик нарушит условия контракта, покупатель сможете получить компенсацию от банка, который выдал гарантию.
Помимо подстраховки исполнения договорных обязательств, банковские гарантии получают, чтобы обеспечить:
возврат аванса;
участие в тендере, конкурсе, аукционе;
уплату таможенных пошлин и налогов.
Ключевые участники
1. Принципал — это:
компания, которой нужна гарантия и которая обращается в банк за ее получением;
тот, за кого банк ручается.
Получите банковскую гарантию всего за 1 час и по двум документам. Фин-Директ проконтролирует, чтобы требования заказчика и форма банка не противоречили друг другу, поможет с оформлением и одобрением гарантий по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП и коммерческим контрактам.
2. Бенефициар — это:
компания, в пользу которой банк выдает гарантию;
тот, кто получает деньги, если принципал нарушит обязательства.
3. Гарант — это:
банк, который выдал гарантию;
тот, кто поручился.
Подробнее о банковской гарантии мы рассказали здесь.
Как принципал отражает банковскую гарантию в бухгалтерском учете
Банковская гарантия — для принципала услуга платная. Перечисление комиссии банку за выдачу гарантии в учете принципал отражает проводкой Дт 76.09 Кт 51.
Выбор счета, куда отнести комиссию, зависит от того, для каких целей компания получила гарантию:
Если речь идет о гарантии исполнения договорных обязательств при покупке имущества, то комиссию за выдачу гарантии включают в стоимость этого актива:
Дт 08 Кт 76.09 — комиссия отнесена на стоимость основных средств;
Дт 10 Кт 76.09 — комиссия отнесена на стоимость материалов;
Дт 41 Кт 76.09 — комиссия отнесена на стоимость товаров.
Рассчитайте предварительную стоимость гарантии, а Фин-директ поможет с одобрением в одном из 60 банков-партнеров из перечня Министерства финансов.
Если цель сделки, обеспеченной банковской гарантией, не связана с приобретением или созданием актива, то комиссию учитывают на счетах затрат 20, 23, 25, 26 в корреспонденции со счетом 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» для равномерного списания в течение срока гарантии:
Дт 97.21 Кт 76.09 — банковская гарантия в сумме комиссии принята к учету;
Дт 20, 23, 25, 26 Кт 97.21 — комиссия за банковскую гарантию ежемесячно равными долями списывается на расходы.
Или учитывают в прочих расходах Дт 91.2 Кт 76.09. Способ учета должен быть прописан в учетной политике.
Возмещение принципалом банку-гаранту уплаченной по гарантии суммы — не доход и не расход принципала, так как он просто погашает существующее обязательство без уменьшения экономических выгод. Поэтому в бухгалтерском учете это отражают так:
Дт 60 Кт 76.09 — принципал признал задолженность перед банком-гарантом;
Дт 76.09 Кт 51 — принципал перечислил деньги банку-гаранту для погашения задолженности перед контрагентом.
Как бенефициар отражает банковскую гарантию в бухгалтерском учете
Бенефициар отражает банковскую гарантию за балансом на счете 008. На баланс она попадает только, когда наступил гарантийный случай, и банк-гарант выплатил компенсацию за неисполнение принципалом своих обязательств.
В бухучете это отражают проводками:
Дт 51 Кт 76.09 — банк-гарант выплатил компенсацию при наступлении гарантийного случая;
Дт 76.09 Кт 62 (58.3, 76.09) — бенефициар списал задолженность принципала;
Кт 008 — бенефициар списал гарантию после исполнения обязательства или по окончанию срока гарантии.
Получайте до 10% от стоимости банковской гарантии рублями на карту или расчетный счет
Как принципал отражает банковскую гарантию в налоговом учете
Вознаграждение банка за выдачу гарантии увеличивает расходы для целей расчета налога на прибыль и налога на УСН «Доходы минус расходы» (пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК), если выдача гарантии обоснована и подтверждена документами (п. 1 ст. 252 НК). Например:
договором с банком о выдаче гарантии;
договором с контрагентом, в котором есть требование предоставить гарантию (письмо ФНС от 04.06.2013 № ЕД-18-3/606);
выпиской по счету, где видно списание банком комиссии за выдачу гарантии;
бухгалтерской справкой.
Дата принятия банковской комиссии за выдачу гарантии при методе начисления зависит от срока гарантии:
Если гарантия длится в течение нескольких налоговых периодов, то комиссию учитывают равномерно в течение срока действия обеспечения (письмо Минфина от 07.02.2022 № 03-03-06/1/7902).
В остальных случаях — принимают в налоговом учете в день банковской выписки, где комиссия отражена (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК).
Вознаграждение банка за выдачу гарантии в налоговом учете прибыли:
увеличивает первоначальную стоимость основных средств, даже если гарантия требовалась кредитным договором, а не договором поставки, а также стоимость материалов (п. 2 ст. 254, п. 1 ст. 257 НК, письмо Минфина от 01.08.2005 № 03-03-04/1/111);
входит в состав косвенных расходов, если гарантию использовали для покупки товаров для перепродажи (ст. 320 НК);
входит в состав внереализационных расходов или расходов, связанных с производством и реализацией, если гарантия требовалась договором оказания услуг или выполнения работ (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК, пп. 15 п. 1 ст. 265 НК).
На УСН банковскую комиссии за гарантию учитывают так:
включают в расходы после перечисления оплаты банку-гаранту и получения гарантии (пп. 9 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК);
частями включают в состав расходов, если гарантия получена для покупки основных средств или нематериальных активов (п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК).
Погашение принципалом задолженности перед банком по выплаченной гарантии не влияет на налог на прибыль, так как не приводит к возникновению экономической выгоды. В расходах на УСН эти суммы также не учитываются, так как п. 1 ст. 346.16 ничего не говорит про возмещение гаранту.
Шаблоны документов для ведения раздельного учета по госконтрактам
Скачайте шаблоны, зафиксированные приказом Минфина № 210н от 10.12.2021 г.
Как бенефициар отражает банковскую гарантию в налоговом учете
При методе начисления выплата банком по гарантии не влияет на налоговый учет бенефициара, так как выручка уже учтена при отгрузке (п. 1, 3 ст. 271 НК).
При кассовом методе выплата по гарантии за товары, работы или услуги — доход (п. 1 ст. 346.15 НК). Если же выплата покрывает проценты по займам, ее относят к внереализационным доходам (п. 6 ч. 2 ст. 250 НК).
Оставьте заявку на сайте Фин-директ. Наш специалист перезвонит для уточнения деталей и проконсультирует по вопросам получения банковской гарантии.
Читайте также:
Пять практических советов бухгалтеру по подготовке и сдаче отчетности при работе с госконтрактами.
Реклама: ООО «МИР КОНСАЛТ-ПРО», ИНН 7805799251, erid: 2W5zFFuwte4
Начать дискуссию