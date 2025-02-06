Страхование СМР в бухгалтерском и налоговом учете

Страхование строительно-монтажных рисков
Риск повреждения или случайной гибели имущества, которым являются и строительные объекты, несет его собственник (если иное не предусмотрено законом либо договором) (ст. 211 ГК). Но по объектам строительства, еще не принятым заказчиком, такие риски будет нести подрядчик, поэтому страхование строительно-монтажных работ на объекте — в его интересах, а иногда это его прямая обязанность, если такое условие содержится в договоре строительного подряда (п. 1 ст. 741, п. 1 ст. 742 ГК).
Страхование СМР, как правило, включает не только страхование объекта строительства, но и оборудования, материалов, ответственности за причинение вреда.
Примеры рисков, от которых подрядчик может застраховать строительно-монтажные работы:
стихийные бедствия и техногенные катастрофы — землетрясение, наводнение, оползень, сель, подтопление грунтовыми водами, ураган, пожар, взрыв и т.п.;
аварии инженерных сетей — электро– и теплоснабжения, водопровода, канализации;
ошибки при монтаже конструкций;
обрушение объекта;
противоправные действия третьих лиц.
При этом ущерб не возмещается, если он возник по следующим причинам:
умышленные действия либо грубая неосторожность самого страхователя (подрядчика);
повреждение или гибель имущества в период прекращения работ на объекте;
военные действия;
теракт, забастовка и т.п.;
повреждение, уничтожение или арест имущества по распоряжению органов власти;
воздействие на застрахованное имущество ядерной энергии.
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Налоговый учет страхования СМР
В целях расчета налога на прибыль затраты на добровольное страхование СМР учитывают в прочих расходах в полном объеме (пп. 4 п. 1, п. 3 ст. 263 НК).
При кассовом методе, независимо от срока действия договора и порядка расчета со страховщиком, расходы на страхование СМР признают единовременно в момент фактической оплаты страховой премии (п. 3 ст. 273 НК).
При методе начисления расходы на страхование СМР учитывают в периоде, в котором согласно условиям договора страхования был перечислен страховой взнос страховщику (п. 6 ст. 272 НК):
если уплата страхового взноса произведена единовременно одним платежом, по договору, заключенному на срок более одного отчетного периода, расходы признают равномерно в течение срока действия договора страхования;
если согласно договору страховая премия уплачивается по частям (в рассрочку), по договорам со сроком действия свыше одного отчетного периода расходы по каждому из платежей признают равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты (году, полугодию, кварталу, месяцу), за который произведен платеж.
В обоих случаях затраты распределяют пропорционально числу календарных дней действия договора в отчетном периоде.
НДС страховые премии не облагаются (п. 3 ст. 149 НК).
Бухгалтерский учет страхования СМР
Расходы подрядчика на страхование строительно-монтажных рисков складываются из всех затрат, понесенных им в связи с выполнением работ согласно договору. Страховая премия (взнос) относится к расходам по обычным видам деятельности, на базе которых формируется себестоимость строительно-монтажных работ (п. 10 ПБУ 2/2008, п. 5, 9 ПБУ 10/99).
Расчеты со страховой компанией по страхованию СМР подрядчик отражает на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76.1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию». Аналитический учет на субсчете 76.1 ведется:
по каждой страховой компании;
по каждому заключенному договору страхования.
Затраты по конкретному объекту строительства относят в дебет счета 20 «Основное производство».
Если договор страхования заключен на страхование СМР сразу по нескольким объектам, работы по которым ведутся в рамках одного договора строительного подряда, расходы на страхование по ним распределяют пропорционально сметной стоимости работ по каждому объекту.
Расходы по страхованию СМР отражают в учете одним из двух способов, который следует закрепить в учетной политике:
Способ учета 1
Сумма страховой премии, уплаченная страховщику, единовременно признается подрядчиком в составе расходов по обычным видам деятельности на дату получения страхового полиса, то есть, с момента, когда договор страхования вступил в силу.
Обратите внимание: у подрядчиков на ОСНО, применяющих в налоговом учете метод начисления, в месяце оплаты страховой премии в бухучете возникает вычитаемая временная разница (ВВР) и отложенный налоговый актив (ОНА), учитываемый на счете 09.
Способ учета 2
Сумма уплаченной страховой премии учитывается как аванс, перечисленный в счет оказания будущих услуг по страхованию. В этом случае уплаченная премия не признается сразу расходом, а включается в состав дебиторской задолженности (п. 3 ПБУ 10/99). В расходы такой авансовый платеж относят постепенно — по мере потребления услуг страхования в течение всего срока действия договора. Уплаченную сумму премии распределяют не на весь период действия договора, а на тот, который был фактически оплачен.
Разниц между бухгалтерским и налоговым учетом при таком способе не возникает.
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Проводки по страхованию СМР
Основные проводки, применяемые для учета страховой премии по договору страхования СМР:
Дт 76.1 Кт 51 (50) — оплачена страховая премия по договору страхования СМР;
Дт 20 Кт 76.1 — страховая премия отнесена на расходы.
Если применяли способ учета 1 и возникли разницы между БУ и НУ:
Дт 09 Кт 68 — признан отложенный налоговый актив (ОНА);
Дт 68 Кт 09 — уменьшен отложенный налоговый актив (ежемесячная проводка в течение периода действия договора страхования СМР).
Если договор страхования расторгнут досрочно:
Дт 51 (50) Кт 76.1 — часть страховой премии возвращена подрядчику при досрочном расторжении договора страхования СМР.
Если произошел страховой случай:
Дт 76.1 Кт 91.1 — страховая выплата отражена в прочих доходах;
Дт 51 Кт 76.1 — страховая выплата поступила на расчетный счет;
Дт 99 Кт 76.1 — часть ущерба, не покрытая страховой выплатой, списана на убытки.
Пример. ООО «Строитель» заключило договор страхования СМР сроком на один год. Срок действия договора с 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года (365 календарных дней). Страховая премия составляет 60 тыс. руб. Согласно условиям договора, она уплачена двумя равными платежами:
первый платеж 30 тыс. руб. — 1 февраля 2025 года;
второй платеж 30 тыс. руб. — 1 августа 2025 года.
В целях налогообложения компания применяет метод начисления, а авансы по налогу на прибыль уплачивает ежеквартально.
В налоговом учете страховая премия будет учтена так:
период уплаты для первого платежа (срок страхования) — с 1 февраля по 31 июля 2025 года (181 календарный день);
период уплаты для второго платежа (срок страхования) — с 1 августа 2025 года по 31 января 2026 года (184 календарных дня).
1. В первом квартале 2025 подрядчик включит в прочие расходы сумму премии, приходящуюся на февраль и март (59 календарных дней):
30 000 / 181 х 59 = 9 779 руб.
2. Во втором квартале 2025 года в расходы включат премию за апрель — июнь 2025 (91 календарный день):
30 000 / 181 х 91 = 15 082,87 руб.
3. В третьем квартале 2025 года на расходы отнесут премию за июль (31 календарный день) и за август — сентябрь 2025 (61 календарный день):
30 000 / 181 х 31 = 5 138,13 руб.;
30 000 / 184 х 61 = 9 945,65 руб.
4. В четвертом квартале к прочим расходам следует отнести премию, относящуюся к октябрю —декабрю 2025 (92 календарных дня):
30 000 / 184 х 92 = 15 000,00 руб.
5. В первом квартале 2026 года на прочие расходы будет отнесена последняя часть страховой премии за январь 2026 (31 календарный день):
30 000 / 184 х 31 = 5 054,35 руб.
В бухгалтерском учете будут сделаны проводки:
Дата
Дт
Кт
Сумма, руб.
Содержание операции
01.02.2025
76.1
51
30 000,00
Перечислен первый взнос по договору страхования СМР
28.02.2025
20
76.1
4 640,88
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на февраль (30 000 / 181 х 28)
31.03.2025
20
76.1
5 138,12
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на март (30 000 / 181 х 31)
30.04.2025
20
76.1
4 972,38
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на апрель (30 000 / 181 х 30)
31.05.2025
20
76.1
5138,12
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на май (30 000 / 181 х 31)
30.06.2025
20
76.1
4972,38
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на июнь (30 000 / 181 х 30)
31.07.2025
20
76.1
5138,12
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на июль (30 000 / 181 х 31)
01.08.2025
76.1
51
30000,00
Перечислен второй взнос по договору страхования СМР
31.08.2025
20
76.1
5054,35
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на август (30000 / 184 х 31)
30.09.2025
20
76.1
4891,30
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на сентябрь (30 000 / 184 х 30)
31.10.2025
20
76.1
5054,35
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на октябрь (30 000 / 184 х 31)
30.11.2025
20
76.1
4891,30
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на ноябрь (30 000 / 184 х 30)
31.12.2025
20
76.1
5054,35
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на декабрь (30 000 / 184 х 31)
31.12.2026
20
76.1
5054,35
На расходы отнесена страховая премия, приходящаяся на январь (30 000 / 184 х 31)
Налоговый и бухгалтерский учет страховых выплат
В налоговом учете потери подрядчика от чрезвычайных ситуаций (аварий, стихийных бедствий, пожаров и т.п.), а также расходы на предотвращение и ликвидацию их последствий входят в состав внереализационных расходов, уменьшающих облагаемую прибыль. Соответственно, убытки, не покрываемые страховым возмещением, уменьшают налогооблагаемую прибыль (п. 2 ст. 265 НК).
Подрядчику придется восстановить НДС по приобретенным материалам, пришедшим в негодность в связи с наступлением страхового случая, если ранее налог по ним был возмещен налогоплательщику.
В бухгалтерском учете убытки, возникшие при наступлении страхового случая, фиксируются на счете 76.1.
Если страховой компанией принято решение о страховой выплате, на дату принятия такого решения всю ее сумму учитывают на счете 91.1 «Прочие доходы» проводкой Дт 76.1 Кт 91.1 (п. 2, 7, 10.2, 16 ПБУ 9/99).
Потери, которые страховая выплата не покрывает (сальдо, образовавшееся на счете 76.1), списываются на счет 99 «Прибыли и убытки».
Пример. ООО «Строймонтаж» заключило договор страхования СМР. По причине пожара на строительной площадке в негодность пришли материалы стоимостью 560 тыс. рублей. НДС по ним в сумме 112 тыс. руб. ранее принят к вычету.
Сумма страхового возмещения, полученного от страховой компании — 1 млн руб.
Расходы по ликвидации последствий составили 800 тыс. руб., в том числе:
500 тыс. руб. (НДС в сумме 100 тыс. руб. ранее принят к вычету) — использование материалов;
300 тыс. руб. — зарплата и страховые отчисления работников, занятых на работах по ликвидации последствий пожара.
Какими проводками следует отразить эти операции в учете:
Дт
Кт
Сумма, руб.
Содержание операции
76.1
10
560 000,00
Списана стоимость испорченных материалов
76.1
68/НДС
112 000,00
Восстановлен НДС
76.1
10
500 000,00
Списана стоимость материалов, использованных при восстановлении
76.1
68/НДС
100 000,00
Восстановлен НДС
76.1
70, 69
300 000,00
Расходы на оплату труда и страховые отчисления работников
76.1
91.1
1 500 000,00
Начислено страховое возмещение по договору страхования
51
76.1
1 500 000,00
Страховое возмещение от страховой компании получено
99
76.1
72 000,00
На убытки списана сумма ущерба, не покрытая страховым возмещением (560 000 + 112 000 + 500 000 + 100 000 + 300 000 - 1 500 000)
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