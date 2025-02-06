Страхование СМР в бухгалтерском и налоговом учете

Риск повреждения или случайной гибели имущества, которым являются и строительные объекты, несет его собственник (если иное не предусмотрено законом либо договором) (ст. 211 ГК). Но по объектам строительства, еще не принятым заказчиком, такие риски будет нести подрядчик, поэтому страхование строительно-монтажных работ на объекте — в его интересах, а иногда это его прямая обязанность, если такое условие содержится в договоре строительного подряда (п. 1 ст. 741, п. 1 ст. 742 ГК).

Страхование СМР, как правило, включает не только страхование объекта строительства, но и оборудования, материалов, ответственности за причинение вреда.

Примеры рисков, от которых подрядчик может застраховать строительно-монтажные работы:

стихийные бедствия и техногенные катастрофы — землетрясение, наводнение, оползень, сель, подтопление грунтовыми водами, ураган, пожар, взрыв и т.п.;

аварии инженерных сетей — электро– и теплоснабжения, водопровода, канализации;

ошибки при монтаже конструкций;

обрушение объекта;

противоправные действия третьих лиц.

При этом ущерб не возмещается, если он возник по следующим причинам:

умышленные действия либо грубая неосторожность самого страхователя (подрядчика);

повреждение или гибель имущества в период прекращения работ на объекте;

военные действия;

теракт, забастовка и т.п.;

повреждение, уничтожение или арест имущества по распоряжению органов власти;

воздействие на застрахованное имущество ядерной энергии.