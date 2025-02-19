Гособоронзаказ 2025: особенности учета и отчетности

Если вы получили уведомление о заключении контракта для выполнения ГОЗ, необходимо открыть отдельный счет. Условие о режиме отдельного счета и банковском сопровождении обязательно прописывается в контракте (п. 6 ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 8 закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ).

Для расчетов в рамках государственного оборонного заказа используются исключительно отдельные счета. Такой счет представляет собой специальный банковский счет головного подрядчика или исполнителя в аккредитованном банке (п. 10 ст. 3 закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ). Необходимо открывать отдельный счет для каждого контракта, который входит в одну сделку по гособоронзаказу.

Существует четыре аккредитованных банка для обслуживания ГОЗ (ст. 3, 8.1 закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ, распоряжение Правительства от 03.06.2016 № 1135-р):

ПАО «Промсвязьбанк» (опорный банк для ОПК России). Акционерный Банк «Россия». АКБ «Новикомбанк». Банк «Санкт-Петербург».

При открытии отдельного счета клиент подписывает с банком соглашение о банковском сопровождении, что включает усиленный контроль платежных операций, мониторинг расчетов и передачу информации в Минобороны. Заказчик производит оплату головному исполнителю только на отдельный счет, а все исполнители и соисполнители также осуществляют расчеты друг с другом через свои отдельные счета, указывая идентификатор госконтракта (ИГК), иначе платеж будет отклонен банком.

Но есть виды операций, которые могут быть выполнены без открытия отдельного счета и указания ИГК. Это относится к выплатам за товары, работы и услуги с государственным регулированием цен, а также к расходам, не превышающим 5 млн рублей в месяц. С 2024 года эта сумма индексируется ежегодно.

Таким образом, если вы заказываете работы или осуществляете перевод субподрядчикам по ГОЗ не более 5 млн рублей в месяц, можете использовать обычный банковский счет для таких переводов.