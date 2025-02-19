Гособоронзаказ 2025: особенности учета и отчетности

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Разбираем основные нюансы ГОЗ и даем инструкцию, что делать исполнителю, чтобы избежать больших штрафов.
Порядок действий бухгалтера при выполнении ГОЗ
Сразу после подписания ГОЗ-контракта у главных исполнителей и исполнителей возникают определенные обязательства (ст. 8 закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ). Например, главные исполнители должны:
информировать заказчика обо всех участниках кооперации и объяснить их участие;
выбрать уполномоченный банк, согласовав это с заказчиком, и заключить договор о банковском сопровождении;
обеспечить выполнение поставок по ГОЗ.
Это не исчерпывающий список обязанностей главных исполнителей.
Одна из ключевых задач — уведомление всех исполнителей кооперации о необходимости подписания договора о банковском сопровождении с назначенным банком и открытия отдельных счетов до подписания контракта. Эта ответственность также возлагается на исполнителей в отношении их соисполнителей и субподрядчиков (п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 8 закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ).
Рассмотрим, как исполнители должны действовать при реализации ГОЗ-контракта.
Открытие спецсчета
Если вы получили уведомление о заключении контракта для выполнения ГОЗ, необходимо открыть отдельный счет. Условие о режиме отдельного счета и банковском сопровождении обязательно прописывается в контракте (п. 6 ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 8 закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ).
Для расчетов в рамках государственного оборонного заказа используются исключительно отдельные счета. Такой счет представляет собой специальный банковский счет головного подрядчика или исполнителя в аккредитованном банке (п. 10 ст. 3 закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ). Необходимо открывать отдельный счет для каждого контракта, который входит в одну сделку по гособоронзаказу.
Существует четыре аккредитованных банка для обслуживания ГОЗ (ст. 3, 8.1 закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ, распоряжение Правительства от 03.06.2016 № 1135-р):
ПАО «Промсвязьбанк» (опорный банк для ОПК России).
Акционерный Банк «Россия».
АКБ «Новикомбанк».
Банк «Санкт-Петербург».
При открытии отдельного счета клиент подписывает с банком соглашение о банковском сопровождении, что включает усиленный контроль платежных операций, мониторинг расчетов и передачу информации в Минобороны. Заказчик производит оплату головному исполнителю только на отдельный счет, а все исполнители и соисполнители также осуществляют расчеты друг с другом через свои отдельные счета, указывая идентификатор госконтракта (ИГК), иначе платеж будет отклонен банком.
Но есть виды операций, которые могут быть выполнены без открытия отдельного счета и указания ИГК. Это относится к выплатам за товары, работы и услуги с государственным регулированием цен, а также к расходам, не превышающим 5 млн рублей в месяц. С 2024 года эта сумма индексируется ежегодно.
Таким образом, если вы заказываете работы или осуществляете перевод субподрядчикам по ГОЗ не более 5 млн рублей в месяц, можете использовать обычный банковский счет для таких переводов.
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Ведение раздельного учета
Как головной исполнитель, так и все участники цепочки должны вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту. Нормы для такого учета установлены:
Постановлением Правительства от 19.01.1998 № 47 — эти правила действуют для контрактов по ГОЗ, не имеющих казначейского сопровождения.
Приказом Минфина от 10.12.2021 № 210н — данные инструкции применяются к контрактам с казначейским сопровождением.
Приказом Минпромторга от 08.02.2019 № 334 — правила определения затрат, которые включаются в цену ГОЗ-продукции, действуют вне зависимости от присутствия казначейского сопровождения.
Финансовый результат определяется как разность между ценой контракта и суммой определенных расходов (п. 4 правил № 47, п. 3 порядка № 210н). В состав затрат включаются прямые расходы: материалы, комплектующие, услуги, зарплата, налоги и взносы исполнителей ГОЗ. Эти затраты отражаются на счете 20 «Основное производство» (п. 24 ФСБУ 5/2019).
Косвенные затраты, относящиеся к управлению производством, фиксируются на счетах 25 и 26. Учет может производиться двумя способами — включение в себестоимость продукции или отнесение к дебету счета 90.2 «Себестоимость продаж».
Административные и управленческие расходы представляют собой затраты на общее управление организацией — амортизация, расходы на содержание и ремонт основных средств и нематериальных активов общего назначения, на штат управления и общехозяйственный персонал. При расчете себестоимости эти расходы распределяются на контракты в зависимости от выбранной исполнителем базы распределения, характеризующей продукцию договора. Приоритетный метод — пропорциональное включение расходов в себестоимость на основе заработной платы производственных сотрудников. Итоги распределения оформляются отдельными справками для каждого контракта.
Эти расходы могут учитываться при расчете финансового результата по контракту, включая или исключая их из себестоимости. Но в учетной политике необходимо предусмотреть возможность их отнесения к финансовым результатам контракта. В бухгалтерии данные затраты фиксируются на счете 26, списываются на счет 90.2 в отчетном периоде их возникновения.
Коммерческие расходы связаны с продажами ГОЗ-продукции и учитываются по каждому контракту отдельно. Они не входят в производственную себестоимость и учитываются в финансовом результате как самостоятельный элемент. В бухгалтерии эти затраты фиксируются на счете 44 и списываются на счет 90.2.
Проценты по кредитам учитываются, если заем был взят на выполнение ГОЗ и суммируются согласно ключевой ставке ЦБ на момент расчета цены контракта. В бухгалтерском учете проценты отражаются на счете 91 и могут быть включены в состав прочих расходов или в стоимость инвестиционного актива.
Шаблоны документов для ведения раздельного учета по госконтрактам
Скачайте шаблоны, зафиксированные приказом Минфина от 10.12.2021 № 210н
Отражение порядока работы по ГОЗ в учетной политике
Федеральные и отраслевые стандарты не регулируют раздельный учет по ГОЗ — правила прописаны в постановлении № 47, приказе № 210н и приказе № 334. Поэтому исполнителям гособоронзаказа нужно внимательно разрабатывать учетную политику — она должна строго соответствовать стандартам и положениям бухучета. Можно включить положения о раздельном учете в саму политику или же оформить отдельную методику по ГОЗ как приложение к учетной политике.
В учетной политике нужно отразить следующее:
Закрепите порядок выделения и учета затрат по ГОЗ. Это позволит сгруппировать расходы в бухучете и определить финансовый результат по каждому контракту. Для этого необходимо идентифицировать прямые затраты на основании первичных документов и вести аналитический учет — также по каждому контракту.
Предусмотрите аналитику или субсчета по бухсчетам, на которых отражаются ресурсы или кредиторская задолженность по выполнению ГОЗ. Конкретный список счетов исполнитель определяет сам — по отчетным документам, которые подает по контракту. Например, по расходной декларации или отчету об исполнении госконтракта.
Установите базу для распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Базовым может быть только показатель прямых затрат, который характеризует продукцию по ГОЗ-контракту.
Предусмотрите включение административно-управленческих и общехозяйственных расходов на управление компанией на финансовый результат контракта. Другой порядок, который предусматривает включение управленческих расходов в себестоимость продукции, противоречит подп. «г» п. 26 ФСБУ 5/2019.
Закрепите формы документов по раздельному учету — справки для оформления расчетов по распределяемым затратам, карточки / ведомости для учета затрат по каждому контракту и прочие.
Предоставление отчетности по ГОЗ
Исполнители ГОЗ отправляют отчеты государственным заказчикам и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Но отчитываться перед ФАС должны не все поставщики из кооперации, а только предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Ошибки и приемы самопроверки при формировании отчета по ГОЗ
Скачайте разбор распространенных ошибок при формировании отчета по ГОЗ и рекомендации для самопроверки
Отчет по ГОЗ для заказчика
Правила заполнения отчетности для заказчика прописаны в постановлении Правительства от 19.01.1998 № 47. Там же приведена форма отчета об исполнении контракта по ГОЗ. При этом у каждого ведомственного заказчика есть свои правила и формы отчетности.
Например, регламенты Минобороны закреплены в приказах от 08.10.2018 № 554 и от 19.11.2018 № 670. Отчитываться в министерство нужно каждый месяц, пока исполняете контракт — до 25 числа следующего месяца.
Исполнители должны составлять отчет по каждому ГОЗ-контракту. Форму заполняют нарастающим итогом по всем учтенным хозяйственным операциям. Отчетный период начинается с даты заключения контракта и заканчивается, когда обе стороны выполнят все обязательства перед друг другом. Периодичность ГОЗ-отчетности заказчик определяет сам.
Отчет сдают только в электронном виде — подписывают УКЭП руководителя и предоставляют заказчику на съемном носителе. Передачу отчета оформляют сопроводительным письмом (понадобится два экземпляра). Такое письмо составляют в произвольном виде, но в тексте обязательно указывают ИГК, дату и номер контракта, отчетный период.
Отчет по ГОЗ для ФАС
До 2021 года исполнители сдавали в антимонопольную службу отчеты по форме 1-ГОЗ. Этот отчет подавали только исполнители из сводного реестра организаций ОПК.
По факту, обязанность отчитываться в ФАС распространялась только на головных исполнителей. Исполнители второго, третьего и дальнейших звеньев по этой форме не отчитывались.
Обязанность сдавать форму 1-ГОЗ временно отменили. Но ее могут возобновить в следующем году. ФАС ежегодно обновляет бланк и публикует актуальную версию 1-ГОЗ на своем официальном сайте. Следите за новостями: если отчет вернут, антимонопольное ведомство сообщит об этом.
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