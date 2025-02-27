Участие в госзакупках: налоговые и бухгалтерские аспекты

Заказчики, работающие по 44-ФЗ, всегда учитывают НДС в начальной максимальной цене (НМЦ) закупки, так как это обусловлено несколькими причинами:

Запрещено вычитать НДС из суммы, предложенной победителем (согласно письму Минэкономики от 11.04.2016 № Д28и-900). Невозможно прибавить налог к цене победителя, который использует упрощенную систему налогообложения. Это противоречит пункту 2 статьи 34 закона 44-ФЗ, согласно которому цена не может превышать ту, что была предложена победителем.

НМЦ закупки должна включать НДС, за исключением тех товаров и услуг, которые не облагаются налогом согласно статье 149 НК. К таким объектам относятся медицинские изделия из перечня постановления Правительства № 1042, услуги по перевозке пассажиров в городском транспорте, обслуживание морских судов и другие.

В отличие от строго регламентированных закупок по 44-ФЗ, организаторы торгов по 223-ФЗ и в коммерческих процедурах имеют большую степень свободы. Они создают собственные положения о закупках, в которых формулируют правила определения начальной максимальной цены контракта (НМЦ).

Заказчик должен установить единое значение НМЦ для всех участников процесса, вне зависимости от их налогового статуса. Это позволяет заказчикам проводить тендеры с НМЦ, не включая в него НДС.

Победитель закупки, работающий на УСН, может оказаться в ситуации, когда в контракте установленная цена включает НДС. Чтобы внести соответствующие изменения в соглашение, нужно:

направить заказчику протокол разногласий;

приложить уведомление о применении УСН.

Это позволит заказчику убедиться, что участник действительно применяет УСН, и корректно ссылаться в контракте на основание, по которому цена не подлежит налогообложению НДС.

Если же заказчик указал в контракте цену с НДС и отказывается вносить изменения, отклоняя протокол разногласий победителя на УСН, его действия остаются законными (определение Верховного суда от № 305-ЭС19-391 30.05.2019).

Победитель не может отказаться от подписания контракта, так как это приведет к включению в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В таком случае участнику следует подписать контракт и придерживаться позиции ФНС — выставлять счета-фактуры обязаны только организации на ОСНО. У «упрощенцев» такой обязанности нет, и, если поставщик на УСН не выставляет счет-фактуру, то он не должен уплачивать НДС (письмо ФНС от 10.10.2023 № СД-4-3/12950@).