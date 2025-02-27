Участие в госзакупках: налоговые и бухгалтерские аспекты

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Правовое регулирование госзакупок
Порядок участия в госзакупках регламентируется двумя законами:
Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — закон № 44-ФЗ).
Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — закон № 223-ФЗ).
По закону № 44-ФЗ организаторами закупок являются бюджетные и казенные учреждения, МУПы и ГУПы в рамках бюджетного финансирования.
По закону № 223-ФЗ круг заказчиков шире. Например, это госкомпании, субъекты естественных монополий, плюс те же ГУПы, МУПы, бюджетные учреждения — иногда они обязаны проводить госзакупки не только по 44-ФЗ, но и в рамках закона № 223-ФЗ.
Для целей бухгалтерского учета и налогообложения не важно, по какому из этих законов проводится госзакупка — правила единые.
Особенности НДС в госзакупках
Заказчики, работающие по 44-ФЗ, всегда учитывают НДС в начальной максимальной цене (НМЦ) закупки, так как это обусловлено несколькими причинами:
Запрещено вычитать НДС из суммы, предложенной победителем (согласно письму Минэкономики от 11.04.2016 № Д28и-900).
Невозможно прибавить налог к цене победителя, который использует упрощенную систему налогообложения. Это противоречит пункту 2 статьи 34 закона 44-ФЗ, согласно которому цена не может превышать ту, что была предложена победителем.
НМЦ закупки должна включать НДС, за исключением тех товаров и услуг, которые не облагаются налогом согласно статье 149 НК. К таким объектам относятся медицинские изделия из перечня постановления Правительства № 1042, услуги по перевозке пассажиров в городском транспорте, обслуживание морских судов и другие.
В отличие от строго регламентированных закупок по 44-ФЗ, организаторы торгов по 223-ФЗ и в коммерческих процедурах имеют большую степень свободы. Они создают собственные положения о закупках, в которых формулируют правила определения начальной максимальной цены контракта (НМЦ).
Заказчик должен установить единое значение НМЦ для всех участников процесса, вне зависимости от их налогового статуса. Это позволяет заказчикам проводить тендеры с НМЦ, не включая в него НДС.
Победитель закупки, работающий на УСН, может оказаться в ситуации, когда в контракте установленная цена включает НДС. Чтобы внести соответствующие изменения в соглашение, нужно:
направить заказчику протокол разногласий;
приложить уведомление о применении УСН.
Это позволит заказчику убедиться, что участник действительно применяет УСН, и корректно ссылаться в контракте на основание, по которому цена не подлежит налогообложению НДС.
Если же заказчик указал в контракте цену с НДС и отказывается вносить изменения, отклоняя протокол разногласий победителя на УСН, его действия остаются законными (определение Верховного суда от № 305-ЭС19-391 30.05.2019).
Победитель не может отказаться от подписания контракта, так как это приведет к включению в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В таком случае участнику следует подписать контракт и придерживаться позиции ФНС — выставлять счета-фактуры обязаны только организации на ОСНО. У «упрощенцев» такой обязанности нет, и, если поставщик на УСН не выставляет счет-фактуру, то он не должен уплачивать НДС (письмо ФНС от 10.10.2023 № СД-4-3/12950@).
Учет исполнения контрактов
Бухгалтерский и налоговый учет операций по реализации товаров (продукции, работ, услуг) в рамках госзакупок не отличается от учета обычной реализации коммерческим структурам вне рамок госзакупок.
Обычно участники госзакупок несут следующие расходы:
Оплата обеспечения заявки. На спецсчете участника резервируются средства или он предоставляет банковскую гарантию на соответствующую сумму. За резервирование банк может взимать комиссию.
Комиссия непосредственно площадки — оплачивается в момент заключения контракта.
Оплата обеспечения контракта. Участнику предоставляется банковская гарантия, или он направляет средства на счет заказчика. По факту выполнения контракта денежные средства возвращаются.
Оплата обеспечения гарантийных обязательств в случае, если на товар (работу, услугу) они установлены. Тут возможны два варианта: участник либо предоставляет банковскую гарантию, либо перечисляет свои деньги с последующим возвратом по окончании гарантийного срока.
Оплата обеспечения аванса. Заказчику предоставляется банковская гарантия, которая при выплате поставщику или подрядчику аванса снижает риски невыполнения принятых им обязательств.
Рассмотрим, как выглядит учет подобных операций на ОСНО и спецрежимах.
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Оформление КЭП
Как отражать в бухгалтерском учете
Дт 26 (44) Кт 60 — приняли расходы на приобретение ЭП.
При этом ЭП одновременно нужно поставить за баланс. Даже если срок действия электронной подписи (более 12 месяцев) бухгалтер посчитает критерием для отнесения к НМА, большинство организаций спишут расходы на приобретение ЭП в бухучете единовременно. Лимит признания НМА закрепляется в учетной политике для целей бухгалтерского учета (п. 7 ПБУ 1/2008, п. 4 и 7 ФСБУ 14/2022).
Как принимать в налоговом учете
На ОСНО расходы учитываются равномерно ежемесячно в течение срока действия подписи (письмо Минфина от 23.08.2022 № 03-03-06/1/82167). На УСН «Доходы минус расходы» по мнению налоговиков расходы не принимаются (п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 08.08.2014 № 03-11-11/39673).
Комиссия банка за открытие специального закупочного счета
Как отражать в бухгалтерском учете
Дт 91.2 Кт 51 — списана с расчетного счета комиссия банка.
Как принимать в налоговом учете
На ОСНО и УСН «Доходы минус расходы» расходы признаются единовременно (пп. 25 п. 1 ст. 264, пп. 15 п. 1 ст. 265, пп. 3 п. 7 ст. 272, пп. 9 п. 1 ст. 346.16, пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК).
Услуги по подготовке к началу работы в сфере госзакупок: регистрация в ЕИС, на торговых площадках, настройка компьютера и программного обеспечения
Как отражать в бухгалтерском учете
Дт 26 (44) Кт 60 — отразили расходы по услугам.
Как принимать в налоговом учете
На ОСНО расходы учитываются единовременно по факту оказания услуг (пп. 3, 14, 41, 49 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК).
На УСН «Доходы минус расходы» эти расходы лучше не принимать, так как они не указаны в п. 1 ст. 346.16 НК (письмо Минфина от 24.01.2020 № 03-11-06/2/4241).
В случае оказания таких услуг физлицом без статуса ИП и самозанятого можно отразить их в составе расходов на оплату труда по факту оказания и оплаты услуги (пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16, п. 21 ст. 255, пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК, письмо УФНС по г. Москве от 14.09.2006 № 18-12/3/081449@, письмо Минфина от 22.07.2020 № 03-03-06/1/63730).
Услуги по ведению блока задач госзакупок третьим лицом
Как отражать в бухгалтерском учете
Дт 26 (44) Кт 60 — отразили расходы по услугам.
Как принимать в налоговом учете
На ОСНО расходы учитываются по мере оказания услуг (пп. 3, 14, 41, 49 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК).
На УСН «Доходы минус расходы» эти расходы лучше не принимать, так как они не указаны в п. 1 ст. 346.16 НК (письмо Минфина от 24.01.2020 № 03-11-06/2/4241).
Если услуги оказывало юрлицо, ИП или самозанятый, и вы учли эти расходы, можно попытаться отстоять правомерность их учета в составе материальных расходов (пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16, пп. 6 п. 1 ст. 254 НК).
Оформление гарантии и обеспечение заявки
Как отражать в бухгалтерском учете
Дт 91.2 Кт 51 — отразили расходы на банковские услуги.
Как принимать в налоговом учете
На ОСНО, если гарантия действует в одном отчетном периоде, расходы признаются единовременно (пп. 25 п. 1 ст. 264, пп. 15 п. 1 ст. 265, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК). Если гарантия действует в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов, то расходы безопаснее учитывать равномерно в течение срока действия гарантии (письмо Минфина от 07.02.2022 № 03-03-06/1/7902, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.10.2014 по делу № А65-26975/2013).
На УСН «Доходы минус расходы» расходы на банковскую гарантию учитываются единовременно в качестве услуг банка по факту получения гарантии и выплаты вознаграждения за нее (пп. 9 п. 1 ст. 346.16, пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК, письмо ФНС от 28.07.2005 № 22-1-11/1451@, ст. 5 закона от 02.12.1990 № 395-1).
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Комиссия банка за резервирование средств на спецсчете в обеспечение заявки
Как отражать в бухгалтерском учете
Дт 91.2 Кт 51 — отразили расходы на банковские услуги.
Как принимать в налоговом учете
На ОСНО расходы учитываются единовременно (пп. 25 п. 1 ст. 264, пп. 15 п. 1 ст. 265, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК).
На УСН «Доходы минус расходы» расходы учитываются единовременно (пп. 9 п. 1 ст. 346.16, пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК).
Перечисление средств на счет госзаказчика в обеспечение гарантийных обязательств
Как отражать в бухгалтерском учете
Дт 76 Кт 51 — перечислили обеспечительный платеж на расчетный счет заказчика.
Как принимать в налоговом учете
Расходы не образуются при условии возврата денежных средств после исполнения контракта.
Для плательщиков ЕСХН при участии в госзакупках на поставку сельхозпродукции разработана мера: они могут учитывать расходы на участие в госзакупках по мере их оплаты (пп. 41 п. 2, пп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК).
На ОСНО можно учесть для целей налогообложения почти все расходы на госзакупки в том же порядке, в котором такие расходы учитываются в бухучете. Поэтому необходимости применения ПБУ 18/02 по таким операциям не возникает, кроме платы за гарантию, выданную на несколько отчетных (налоговых) периодов.
На УСН «Доходы минус расходы» нельзя учесть большинство расходов на госзакупки без риска спора с налоговиками.
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