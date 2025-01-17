Топ-8 ошибок при оформлении договора с клиентом

Нередко выбор типа договора основывается лишь на общих представлениях о сделке, без учета всех нюансов. Например, вместо договора аренды помещения выбирают договор субаренды, хотя фактически речь идет о прямом найме.

И если вы имеете дело с недобросовестным клиентом, это может привести к убыткам и судебным разбирательствам. Предположим, компания оказывает определенную услугу. При подобных отношениях между сторонами нередко возникает путаница между договором подряда и договором оказания услуг.

Ключевое отличие здесь следующее: по договору подряда подрядчик должен не просто выполнить работы, но и сдать их результат заказчику, а по договору оказания услуг важно именно выполнить все условия. Сдавать заказчику результат работ исполнитель не должен.

Избежать неприятных ситуаций помогает учет всех особенностей взаимодействия с клиентом и четкое формулирование сути взаимоотношений.