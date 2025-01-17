Топ-8 ошибок при оформлении договора с клиентом

Ошибка первая. Неправильный выбор вида договора
Нередко выбор типа договора основывается лишь на общих представлениях о сделке, без учета всех нюансов. Например, вместо договора аренды помещения выбирают договор субаренды, хотя фактически речь идет о прямом найме.
И если вы имеете дело с недобросовестным клиентом, это может привести к убыткам и судебным разбирательствам. Предположим, компания оказывает определенную услугу. При подобных отношениях между сторонами нередко возникает путаница между договором подряда и договором оказания услуг.
Ключевое отличие здесь следующее: по договору подряда подрядчик должен не просто выполнить работы, но и сдать их результат заказчику, а по договору оказания услуг важно именно выполнить все условия. Сдавать заказчику результат работ исполнитель не должен.
Избежать неприятных ситуаций помогает учет всех особенностей взаимодействия с клиентом и четкое формулирование сути взаимоотношений.
Ошибка вторая. Некорректное определение предмета договора
Описание предмета договора — важнейший элемент, от которого напрямую зависит суть обязательств сторон. Размытые или краткие формулировки, недостаточное описание или отсутствие технических характеристик и других значимых параметров могут привести к недопониманию между сторонами.
Например, если вы заключаете договор возмездного оказания услуг, в разделе «Предмет договора» подробно фиксируйте те услуги, которые будут предоставлены. Избежать противоречий также помогает фиксация порядка предоставления услуг и указание обязанностей сторон при их оказании.
Ошибка третья. Подписание не всех страниц договора
С этой ошибкой сталкиваются те, кто продолжает использовать бумажный документооборот. Законодательство действительно не требует наличия подписей сторон на каждой из страниц документа, но если вы хотите минимизировать риски и обезопасить себя от недобросовестных клиентов, рекомендуется подписывать каждую страницу.
Нередки ситуации, когда клиент просто заменяет одну из страниц договора, прописывая более выгодные для себя условия. Предпринимателю в этом случае придется доказывать факт подмены (а это сложно) или исполнять договор на непривлекательных условиях.
Избежать подлога помогает и нумерация каждой страницы с последующей прошивкой документа.
Ошибка четвертая. Использование бесполезных или перегруженных формулировок
Добавление в текст формулировок, которые, по сути, не имеют смысла, часто можно увидеть в самых различных договорах. Фиксировать общеизвестные и закрепленные законодательно факты совсем не обязательно.
Иногда встречается другая проблема. В стремлении сократить текст договора стороны стараются вложить в каждое предложение максимум смыслов. В результате понять, о чем говорится в том или другом пункте, становится затруднительно.
Если вы видите, что один пункт договора содержит свыше двух «идей», смело разделяйте его на несколько. Так текст договора станет гораздо понятнее.
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Ошибка пятая. Невнимательность к деталям
Даже непреднамеренная и, на первый взгляд, совсем несущественная описка или опечатка может привести к судебным разбирательствам. При составлении договора иногда из-за невнимательности при нумерации «теряют» один из пунктов (например, после пункта 2.3 следующим располагают пункт 2.5).
Казалось бы, никакой проблемы здесь нет, особенно если все существенные условия прописаны и в целом текст договора составлен корректно. Но это только в том случае, если вы имеете дело с добросовестным клиентом. Иногда предпринимателям приходится сталкиваться с абсурдными претензиями: например, вторая сторона может заявить, что намеренно был исключен из текста именно невыгодный для вас пункт.
Безусловно, в процессе судебных разбирательств есть все шансы доказать свою правоту. Но это и долго, и затратно.
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Ошибка шестая. Включение в договор формулировок с двояким толкованием
Как правило, включая в договор пункты с двояким толкованием, одна из его сторон надеется извлечь для себя какую-то выгоду. Но уверенности, что такой двоякой формулировкой не воспользуется вторая сторона, быть не может.
Существует только один способ этого избежать — не включать в текст договора подобные пункты. Текст договора должен быть тщательно продуман: это позволит исключать двойное толкование.
Ошибка седьмая. Подписание договора не с тем человеком
Это ошибка чаще всего встречается при работе с клиентами, которые являются юридическими лицами. Распространенная ситуация: договор подписывается не с руководителем компании напрямую, а с его представителем по доверенности. И редко кто задумывается, на что именно распространяются полномочия представителя.
В результате вы можете подписать договор с представителем, у которого доверенности на подписания именно этого вида договора не было. Суд, как показывает практика, может признать договор незаключенным.
Ошибка восьмая. Фиксация в договоре неудобной для себя территориальной подсудности
Конечно, всегда лучше договориться в досудебном порядке. Но полностью исключить вероятность судебных разбирательств невозможно. В договоре можно зафиксировать, что споры будут рассматриваться по месту нахождения истца, по месту нахождения ответчика или в выбранном суде, который находится совершенно в другом регионе.
При определении наиболее удобной для вас территориальной подсудности учитывайте, с чьей стороны наиболее вероятно нарушение обязательств. Также уточните доступность суда в зависимости от вашего местонахождения.
Фиксация территориальной подсудности — это действительно важно. Даже если на момент заключения договора вы со второй стороной находитесь в одном регионе, вероятности, что через какое-то время она не окажется на другом конце страны, нет. И в этом случае вам придется столкнуться с массой проблем из-за территориальной удаленности суда от вашего места жительства.
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