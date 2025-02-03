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Облачные технологии или блокчейн: могут ли новые технологии изменить подход к подписанию и хранению документов

Раньше искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение казались чем-то далеким и невозможным. Теперь — это реальность, которая меняет все, в том числе документооборот в крупных и небольших организациях. Электронные подписи и облачные хранилища заметно облегчают жизнь и ускоряют решение бизнес-задач.

Какие технологии пришли в нашу жизнь за последнее десятилетие

Инновации однозначно повышают эффективность документооборота и позволяют модернизировать бизнес-процессы. Некоторые из них уже прочно закрепились в офисных пространствах, а некоторым еще предстоит пройти непростой путь от отрицания до принятия и внедрения. 

Например, это:

  • Электронные подписи. Упрощают процесс подписания документов, позволяя делать это удаленно и безопасно.

  • Машиночитаемые доверенности. Позволяют обмениваться документами на расстоянии.

  • Искусственный интеллект. Автоматизирует рутинные задачи, такие как сортировка, поиск и анализ документов, а также помогает в извлечении данных и принятии решений.

  • Машинное обучение. Используется для анализа больших объемов данных и предсказания паттернов поведения, что улучшает управление документами.

  • Облачные технологии. Позволяют хранить и обмениваться документами в защищенном пространстве, обеспечивая доступ из любой точки мира.

  • Блокчейн. Обеспечивает надежное хранение и верификацию документов, снижая риск подделок и несанкционированного доступа.

  • Автоматизация процессов. Используется для автоматизации рутинных задач, связанных с обработкой документов, таких как ввод данных и управление потоками работы.

В эпоху цифровизации все эти технологии становятся не просто удобными инструментами для бизнеса, а необходимостью. Они ускоряют работу с документами, делают процессы удобнее и сокращают затраты. 

Однако в поисках новых технологий важно помнить, что надежность и простота использования остаются ключевыми факторами. Было время, когда технология блокчейн обсуждалась как возможное решение для хранения и подписания документов. Но мы уверены: эффективность и удобство уже доступны в облачных сервисах и в системах автоматизированной обработки документов, например, в таких как «Форма».

Сосредоточьтесь на главном, не отвлекаясь на вопросы документооборота и поиски документов среди папок на компьютере. С «Формой» можно:

  • создавать документы;

  • подписывать договоры с контрагентами;

  • вести базу шаблонов договоров;

  • подключать сотрудников к единому хранилищу документов.

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«Форма» vs блокчейн

Блокчейн часто упоминают как перспективное решение для хранения и подписания документов. Однако эта технология имеет свои недостатки:

  • Сложность внедрения. Технология блокчейн требует значительных ресурсов для настройки и обслуживания.

  • Отсутствие гибкости. Данные, записанные в блокчейне, сложно изменить, что может стать проблемой при работе с заменяемыми документами.

  • Проблемы с масштабируемостью. Блокчейн может замедляться при больших объемах данных.

Вместо этого хранить и подписывать документы удобнее в сервисах, которые изначально разработаны для автоматизации документооборота.

Преимущества хранения документов в «Форме»

  1. Удобство и прозрачность. Все документы и шаблоны доступны в одном месте. Вы можете быстро найти нужный файл, внести изменения и отправить его на подпись, не покидая систему.

  2. Электронная подпись в «Форме». Встроенная функция позволяет подписывать документы сразу в сервисе. Это экономит время и исключает необходимость использования сторонних приложений.

  3. Надежное хранение. Все данные хранятся в защищенном облаке, и доступ к ним имеют только авторизованные пользователи. Это удобно и безопасно.

  4. Гибкость работы. В «Форме» вы можете работать с документами динамично: изменять их, дополнять и быстро отправлять на подпись.

Почему это выгодно вашему бизнесу?

Использование электронных подписей и хранение документов в готовых автоматизированных сервисах, адаптированных под потребности вашего бизнеса, помогает:

  • Сократить затраты: нет необходимости в бумажной пересылке документов и сложной инфраструктуре.

  • Ускорить процессы: документы подписываются и отправляются за минуты, а не за дни.

  • Снизить риски: надежное хранение исключает утрату или несанкционированный доступ.

Выберите эффективность с «Формой»

Блокчейн может звучать впечатляюще, но для большинства задач малому и среднему бизнесу гораздо полезнее готовые инструменты, такие как «Форма». Сервис обеспечивает удобство работы с документами, интеграцию с электронными подписями и защищенное хранение данных.

Расскажите, где вы работаете с документами? В облачном хранилище или обмениваетесь с коллегами по почте? Нам будет интересно узнать ваш опыт и собрать статистику для новых интересных статей.

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