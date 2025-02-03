Облачные технологии или блокчейн: могут ли новые технологии изменить подход к подписанию и хранению документов

Инновации однозначно повышают эффективность документооборота и позволяют модернизировать бизнес-процессы. Некоторые из них уже прочно закрепились в офисных пространствах, а некоторым еще предстоит пройти непростой путь от отрицания до принятия и внедрения.

Например, это:

Электронные подписи. Упрощают процесс подписания документов, позволяя делать это удаленно и безопасно.

Машиночитаемые доверенности. Позволяют обмениваться документами на расстоянии.

Искусственный интеллект. Автоматизирует рутинные задачи, такие как сортировка, поиск и анализ документов, а также помогает в извлечении данных и принятии решений.

Машинное обучение. Используется для анализа больших объемов данных и предсказания паттернов поведения, что улучшает управление документами.

Облачные технологии. Позволяют хранить и обмениваться документами в защищенном пространстве, обеспечивая доступ из любой точки мира.

Блокчейн. Обеспечивает надежное хранение и верификацию документов, снижая риск подделок и несанкционированного доступа.

Автоматизация процессов. Используется для автоматизации рутинных задач, связанных с обработкой документов, таких как ввод данных и управление потоками работы.

В эпоху цифровизации все эти технологии становятся не просто удобными инструментами для бизнеса, а необходимостью. Они ускоряют работу с документами, делают процессы удобнее и сокращают затраты.

Однако в поисках новых технологий важно помнить, что надежность и простота использования остаются ключевыми факторами. Было время, когда технология блокчейн обсуждалась как возможное решение для хранения и подписания документов. Но мы уверены: эффективность и удобство уже доступны в облачных сервисах и в системах автоматизированной обработки документов, например, в таких как «Форма».