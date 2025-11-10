Как бизнесу перейти на цифровые документы: просто, законно и без хаоса

Почему цифровые документы - это необходимость

Главный аргумент в пользу цифровых документов — скорость. Бумажный договор идёт по цепочке согласований 3–5 дней. Цифровой — подписывается за минуты, прямо в браузере или с телефона. Но скорость — не единственное преимущество.

1. Экономия.

Больше не нужно тратиться на бумагу, печать и пересылку договоров. Всё хранится онлайн.

2. Порядок.

Никаких потерянных актов и бесконечных поисков в архиве. Каждый документ доступен по ссылке — в любой момент.

3. Законность.

Согласно закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи», цифровой документ, подписанный электронной подписью (ЭП), имеет ту же юридическую силу, что и бумажный оригинал.

Поэтому бизнес спокойно может переходить на цифровой документооборот без риска получить претензии от контролирующих органов.