Договоры с пациентами: как создавать и подписывать за секунды

Каждый пациент перед приёмом должен подписать документы: договор, согласие на обработку персональных данных, информированное согласие на процедуру. Это обязательная часть медицинского обслуживания — и один из самых медленных процессов в клинике.

Администратор печатает формы, пациент ждёт, врач нервничает. Бумаги копятся, подписанные экземпляры теряются, бухгалтерия ищет нужные файлы. И всё это — при том, что договоры с пациентами уже можно оформлять полностью в цифровом виде, законно и безопасно.