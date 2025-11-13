ЦОК КПП УСН 13.11 Мобильная
Договоры с пациентами: как создавать и подписывать за секунды

Как клиникам перейти на цифровые договоры с пациентами — быстро, законно и без бумажной волокиты. Пример и пошаговый разбор.

Каждый пациент перед приёмом должен подписать документы: договор, согласие на обработку персональных данных, информированное согласие на процедуру. Это обязательная часть медицинского обслуживания — и один из самых медленных процессов в клинике.

Администратор печатает формы, пациент ждёт, врач нервничает. Бумаги копятся, подписанные экземпляры теряются, бухгалтерия ищет нужные файлы. И всё это — при том, что договоры с пациентами уже можно оформлять полностью в цифровом виде, законно и безопасно.

Когда бумага мешает бизнесу

Бумажный документооборот в клинике — это тысячи распечаток в год, десятки часов потерь и тонны нервов.

  • Администраторы тратят по 2–3 часа в день на заполнение, печать, сканирование, уточенения.

  • Врачи ждут, пока оформят согласия, хотя кабинет уже готов к приёму.

  • Пациенты раздражаются: «Почему я снова заполняю анкету от руки?»

  • Бухгалтерия теряет копии, юристы не могут найти оригиналы.

Каждый договор с пациентом превращается в отдельную бюрократическую историю — хотя юридически всё это можно делать гораздо проще.

Что говорит закон

Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» позволяет медицинским организациям использовать простую электронную подпись (ПЭП) при работе с физическими лицами.

Это значит, что договоры с пациентами можно заключать в электронном виде: пациент подтверждает подпись СМС-кодом, а клиника подписывает документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Такие документы юридически равны бумажным оригиналам и принимаются всеми проверяющими органами.

Как это работает на практике

Современные клиники уже переходят на цифровые договоры с пациентами.
Процесс выглядит так:

  1. Пациент записывается на приём через YCLIENTS или звонок в клинику.

  2. Сотрудник клиники открывает карточку записи в YCLIENTS и нажимает на кнопку виджет DataDoc приямо в карточке.

  3. DataDoc формирует готовый пакет документов — договор, согласие на обработку персональных данных и информированное согласие на процедуру. Данные подтянулись из YCLIENTS, а тех, что ещё нет в карточке - можно заполнить в формате “вопрос/ответ”.

  4. Пациент получает SMS со ссылкой, открывает документ на телефоне и подписывает с помощью простой электронной подписи по смс-кодку. Ничего дополнительно при этом устанавливать или скачивать пациенту не нужно.

  5. Клиника подписывает со своей стороны через УКЭП.

Всё занимает 10–15 секунд. Подписанный файл автоматически сохраняется и и остаётся доступен по ссылке как для клиники, так и для пациента.

Используете YCLIENTS?

Если вы не пользуетесь YCLIENTS

Никаких проблем. DataDoc можно использовать и отдельно — из личного кабинета.
Вы просто выбираете шаблон договора, вводите данные и отправляете ссылку для подписи.Часть данных при этом заполнится автоматически, например, у сервиса есть интеграции с банковскими справочниками, что позволит заполнить часть реквизитов просто по названию банка, справочниками адресов РФ и другие интеграции.

Почему клиники переходят на цифровые договоры

1. Скорость

Создание и подписание договора с пациентом занимает 10–15 секунд.
Даже в часы пик администраторы успевают всё оформить, не задерживая очередь.

2. Безопасность

Все документы доступны по ссылке как пациенту, так и клинике.

3. Законность

Комбинация ПЭП (SMS-подпись) и УКЭП полностью соответствует законодательству РФ.При проверках ФНС электронные договоры с пациентами принимаются наравне с бумажными.

4. Удобство для пациентов

Никаких «бумажек с собой». Всё подписывается с телефона. Пациент получает копию по ссылке и может открыть документ в любой момент.

5. Интеграция

DataDoc встроен в YCLIENTS. Администраторы работают в привычном интерфейсе, а документы формируются автоматически. Если YCLIENTS нет или клиника работает в иной системе, есть веб-сервис, который работает самостоятельно. 

Как это изменило работу клиники: пример

Сеть косметологических клиник в Москве ежедневно принимает около 45 пациентов. Раньше оформление бумажных документов занимало до часа в день. Копии терялись, а сотрудники жаловались на хаос в архиве. После подключения DataDoc процесс полностью перешёл в цифровой формат.

Что изменилось:

  • Все договоры с пациентами создаются автоматически при записи в YCLIENTS.

  • Создание и подписание занимает меньше 17 секунд.

  • Ошибки в данных исключены — информация подтягивается из YCLIENTS.

  • Документы сохраняются в облаке, доступны по ссылке и не теряются.

  • Пациенты начали записываться чаще: «Теперь всё быстро и современно».

Руководство клиники подсчитало: за месяц экономится более 25 часов рабочего времени сотрудников.

Как работает электронная подпись в DataDoc

  • Пациент подписывает документ через ПЭП — вводит одноразовый код из SMS.

  • Клиника ставит УКЭП — ту же подпись, что используется для отчётности.

Что получает клиника в итоге

1. Быстрее приём.
Пациенты больше не ждут у стойки, пока напечатают бумаги.

2. Меньше ошибок.
Шаблоны исключают опечатки и пропуски полей.

3. Полная прозрачность.
Все действия фиксируются, документы доступны в архиве 24/7.

4. Больше доверия.
Пациенты видят, что клиника современная и заботится об их времени.

Вопрос безопасности и законодательства

Некоторые клиники всё ещё боятся переходить на электронные документы: «А примет ли налоговая?»
Ответ — да.

⚡63-ФЗ прямо разрешает использование электронных подписей при оказании медицинских услуг.

Когда клиника готова к переходу

Если в вашем бизнесе до сих пор печатают бумаги, ждут подписи и теряют копии — вы уже готовы.
Никаких IT-специалистов, серверов или интеграций не нужно. Достаточно загрузить шаблон, указать ответственного и начать работать.

DataDoc настроит ваши договоры с пациентами бесплатно на этапе триала. Через день у вас будет готовый процесс — полностью онлайн и законный.

Вместо вывода

Договоры с пациентами больше не должны пылиться в шкафах с папками. Они могут быть частью цифрового процесса — быстрые, безопасные и прозрачные.

Интеграция YCLIENTS и DataDoc убирает бюрократию, экономит время и повышает лояльность клиентов. А у администраторов наконец появляется время заняться главным — пациентами, а не бумагами.

