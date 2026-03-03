Как мы помогли молодому предпринимателю делегировать работу с документами

К нам обратился Алексей, молодой предприниматель в сфере образования детей. Он всегда увлекался инженерным направлением, сам получает высшее образование на технической специальности и очень заинтересован в вовлечении детей в науку.

Алексей открыл сеть кружков по робототехнике “Рободом” и стал сотрудничать с несколькими государственными и коммерческими школами. Школы предоставляли площадку для уроков, где обучающиеся могли бы пойти на кружок внутри учебного заведения.

В таком бизнесе заинтересованы все: дети получают дополнительное образование, родители экономят личное время на дороге до кружков, школа получает дополнительные деньги за аренду, а Алексей быстро формирует заполняемость групп.

*Мы заменили настоящие имена и название компании на вымышленные, но история клиента реальная.

Проблема возникла в количестве документов. Чем больше открывалось кружков, тем больше приходилось заполнять бумажек. С каждой школой под каждое мероприятие нужно было заполнять договоры со школой. Количество учеников тоже постоянно росло. Все это отнимало много времени и отдаляло Алексея от идеи масштабировать свой бизнес.

Алексей пришел в DataDoc за автоматизацией операционной деятельности и сокращением времени на формирование документов. Рассказываем, как избавили Алексея от рутины и помогли делегировать работу с документами администратору.