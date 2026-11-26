Переплаты при расчете после поездки

У работника есть три рабочих дня после возвращения, чтобы сдать авансовый отчет с документами о командировочных расходах и рассчитаться по авансу. К отчету он прикладывает документы о проезде, проживании и других расходах — например, билеты, гостиничный счет и чеки. Такой порядок установлен пунктом 23 постановления Правительства от 16.04.2025 № 501 . Бухгалтер сверяет даты, сумму и способ оплаты и корректность платежей. На этом этапе важно исключить дублирование услуг и верно рассчитать суточные и валютные операции.

8. Двойное возмещение

Компания заплатила за номер, а сотрудник приложил счет за него к авансовому отчету. Чтобы не возместить одну сумму дважды, перед выплатой сверьте название гостиницы, даты проживания, стоимость и номер брони. Уточните, кто оплачивал счет. Если сотрудник сам оплатил отдельную согласованную услугу, проверьте документ по этой оплате.

9. Лишние дни при расчете суточных

В заявке стояло пять дней, а сотрудник вернулся на день раньше. Если фактически командировка длилась четыре дня и за все дни действует одна ставка, расчет по заявке добавит одни лишние суточные. Проверьте даты по проездным документам. Если их нет, возьмите документы о проживании, а при их отсутствии — служебную записку или другой документ с подтверждением дат принимающей стороной. Дни в пути включают в расчет, учитывая дорогу до загородного аэропорта, если она меняет дату. При возможности ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства суточные не выплачивают. Если сотрудник выехал за рубеж и вернулся в Россию в тот же день, ему положено 50% зарубежной нормы. Эти правила закреплены в пп. 4, 6, 9 и 17 Положения о командировках .

10. Ошибка при пересчете валютных расходов

Если взять курс выше того, по которому сотрудник купил валюту, компания может возместить больше, чем он потратил. Сначала выясните, каким документом подтвержден обмен.

Если сотрудник купил валюту наличными или онлайн, запросите справку или выписку. По этим данным определите фактический курс и пересчитайте только ту сумму валюты, которую сотрудник потратил на поездку. Из письма Минфина от 19.08.2022 № 07-01-09/81220 следует, что при подтвержденной покупке валюты для расчета берут фактический курс обмена.

Если документа об обмене нет. Расходы, которые были в пределах аванса, пересчитайте по курсу ЦБ на день выдачи аванса. Для суммы сверх аванса, а если аванса не было — для всей суммы, ориентиром служит курс ЦБ на день утверждения авансового отчета. Чек или счет за саму покупку все равно нужен, чтобы подтвердить расход.

Когда признать расход. Для налога на прибыль при методе начисления командировочный расход признают в день утверждения авансового отчета, как предусмотрено подп. 5 п. 7 ст. 272 НК. Курс может быть за другой день. Например, если справки об обмене нет, для части в пределах аванса берут курс на день выдачи денег, а сам расход отражают на день утверждения отчета.

Перерасход можно перевести на банковский счет сотрудника по своему порядку возмещения.