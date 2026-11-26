Разберем десять ситуаций, в которых компания может заплатить лишнее, и покажем, из чего складывается переплата за командировки, какие документы сверить, как посчитать разницу и что изменить перед следующей поездкой.
Причины переплаты до бронирования
Общая стоимость проезда складывается из цены билета, дополнительных услуг (багаж, питание на борту, выбор места и т. д.), изменений (обмен / возврат), трансфера, а также стоимости дополнительной ночи в отеле, если приехать нужно заранее. Разберем четыре ситуации, в которых расходы на поездку растут еще до бронирования.
1. Поздняя покупка билета
Сотрудник подал заявку заранее, но она несколько дней ждала согласования. К моменту покупки подходящий тариф исчез. Запишите, сколько стоил билет в день подачи заявки и сколько за него в итоге заплатили. Сравнивайте цены на один и тот же рейс с одинаковыми условиями. Если разница повторяется на одном маршруте, измерьте время согласования и назначьте заместителя на случай отсутствия согласующего.
2. Платные дополнительные услуги
Проверьте, что уже входит в тариф и какие суммы появляются на последнем этапе оформления заказа. Например, инженеру может понадобиться дополнительный багаж для оборудования определенного веса и размера. Сравните варианты с одинаковым набором услуг и запишите отдельно, сколько заплатили за билет и сколько — за дополнительные услуги. Эти суммы пригодятся для сметы следующей поездки по тому же маршруту.
3. Дорогой трансфер
Включите в смету дорогу до/от аэропорта. Это поможет оценить общую стоимость маршрута. Допустим, билет за 12 000 ₽, багаж за 2 500 ₽ и трансфер за 3 000 ₽ обойдутся в 17 500 ₽. Другой маршрут с билетом и багажом за 14 000 ₽ и трансфером за 1 000 ₽ стоит 15 000 ₽. Если оба рейса подходят по времени, второй сэкономит 2 500 ₽.
4. Дополнительная ночь в отеле
Если встреча запланирована на следующий день, а сотрудник летит с вечера, в стоимость командировки добавляется еще одна ночь в отеле. Проверяйте утренние рейсы, если багаж и трансфер стоят одинаково и сотрудник успевает на встречу. Когда приехать нужно с вечера, включите ночь в смету.
Переплаты при переносе или отмене поездки
5. Обмен или возврат билета
Иногда возврат билета может оказаться дешевле обмена. Это связано с тарификацией, которая устанавливается законодательством и самими перевозчиками. Тарифы бывают возвратные, за которые частично или полностью вернут стоимость, и невозвратные, за которые оплата не вернется.
При добровольном отказе от перелета по возвратному тарифу сумма возврата зависит от того, когда пассажир уведомил перевозчика. Если сотрудник по своей вине опоздал на рейс с невозвратным билетом или нужно изменить время перелета, провозную плату, как правило, не вернут.
При вынужденном отказе стоимость билета возместят и по невозвратному тарифу. Например, это возможно, если рейс отменили или пассажир заболел, подтвердил это документами и уведомил перевозчика до окончания регистрации.
Если поездка все еще нужна, компании придется купить новый билет. В этом случае сравните доплату за обмен со всеми сборами и цену нового билета за вычетом подтвержденного возврата. Порядок изменений регулирует статья 108 Воздушного кодекса РФ и приказ Минтранса России от 28.06.2007 № 82. При этом, авиакомпания вправе установить свои правила, если они не противоречат законодательству. Поэтому, прежде чем покупать билет, рекомендуем внимательно изучить детали тарифа.
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Уведомите гостиницу об отмене до дня заезда и сохраните подтверждение об аннулировании брони с номером заказа и датой. Тогда плату за размещение вернут полностью. При позднем уведомлении, опоздании или незаезде могут взять плату за номер не более чем за сутки проживания. Такое правило утверждено постановлением Правительства РФ от 27.11.2025 № 1912 (Положение о командировках).
7. Возврат подтвердили, но деньги не поступили на счет
Пока поставщик не перечислил деньги или не оформил зачет, в расходах по поездке остается сумма, которую компания рассчитывает вернуть. Учитывайте вероятность задержек и ошибок по возврату средств. В графу «Ожидаемый возврат» внесите номер заказа, сумму, срок и способ возврата. Когда деньги поступят, отметьте это по выписке. Если срок истек, а в выписке денег нет, запросите подтверждение операции у поставщика.
Переплаты при расчете после поездки
У работника есть три рабочих дня после возвращения, чтобы сдать авансовый отчет с документами о командировочных расходах и рассчитаться по авансу. К отчету он прикладывает документы о проезде, проживании и других расходах — например, билеты, гостиничный счет и чеки. Такой порядок установлен пунктом 23 постановления Правительства от 16.04.2025 № 501. Бухгалтер сверяет даты, сумму и способ оплаты и корректность платежей. На этом этапе важно исключить дублирование услуг и верно рассчитать суточные и валютные операции.
8. Двойное возмещение
Компания заплатила за номер, а сотрудник приложил счет за него к авансовому отчету. Чтобы не возместить одну сумму дважды, перед выплатой сверьте название гостиницы, даты проживания, стоимость и номер брони. Уточните, кто оплачивал счет. Если сотрудник сам оплатил отдельную согласованную услугу, проверьте документ по этой оплате.
9. Лишние дни при расчете суточных
В заявке стояло пять дней, а сотрудник вернулся на день раньше. Если фактически командировка длилась четыре дня и за все дни действует одна ставка, расчет по заявке добавит одни лишние суточные. Проверьте даты по проездным документам. Если их нет, возьмите документы о проживании, а при их отсутствии — служебную записку или другой документ с подтверждением дат принимающей стороной. Дни в пути включают в расчет, учитывая дорогу до загородного аэропорта, если она меняет дату. При возможности ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства суточные не выплачивают. Если сотрудник выехал за рубеж и вернулся в Россию в тот же день, ему положено 50% зарубежной нормы. Эти правила закреплены в пп. 4, 6, 9 и 17 Положения о командировках.
10. Ошибка при пересчете валютных расходов
Если взять курс выше того, по которому сотрудник купил валюту, компания может возместить больше, чем он потратил. Сначала выясните, каким документом подтвержден обмен.
Если сотрудник купил валюту наличными или онлайн, запросите справку или выписку. По этим данным определите фактический курс и пересчитайте только ту сумму валюты, которую сотрудник потратил на поездку. Из письма Минфина от 19.08.2022 № 07-01-09/81220 следует, что при подтвержденной покупке валюты для расчета берут фактический курс обмена.
Если документа об обмене нет. Расходы, которые были в пределах аванса, пересчитайте по курсу ЦБ на день выдачи аванса. Для суммы сверх аванса, а если аванса не было — для всей суммы, ориентиром служит курс ЦБ на день утверждения авансового отчета. Чек или счет за саму покупку все равно нужен, чтобы подтвердить расход.
Когда признать расход. Для налога на прибыль при методе начисления командировочный расход признают в день утверждения авансового отчета, как предусмотрено подп. 5 п. 7 ст. 272 НК. Курс может быть за другой день. Например, если справки об обмене нет, для части в пределах аванса берут курс на день выдачи денег, а сам расход отражают на день утверждения отчета.
Перерасход можно перевести на банковский счет сотрудника по своему порядку возмещения.
В конце месяца сверьте по закрытым командировкам смету, платежи и возвраты. Так бухгалтер увидит, из чего сложилась итоговая стоимость каждой поездки и за что есть переплата. Затем посмотрите, какая из повторяющихся причин обходится дороже всего. Если билеты дорожают, пока заявки ждут согласования, установите срок для ответа. Если компания платит за незаезд, назначьте того, кто снимает бронь при отмене встречи. В следующем месяце сравните, сколько такие случаи стоили в расчете на одну поездку. Так будет видно, помогло ли изменение сократить расходы.
— Дмитрий Аршакян, директор по продукту GATE
Чек-лист: что проверить в командировке
Расход
Когда проверить
Кто проверяет
Удорожание билета
При согласовании заявки
Координатор и руководитель
Платные дополнительные услуги
До выбора тарифа
Сотрудник и координатор
Дорогой трансфер
При сравнении маршрутов
Координатор
Дополнительная ночь в отеле
До покупки билета и брони отеля
Координатор и руководитель
Доплата за обмен билета
До переоформления билета
Координатор
Плата за позднюю отмену отеля
Сразу после решения об отмене
Ответственный за бронь
Возврат не поступил
При подтверждении суммы и по выписке
Координатор и бухгалтер
Двойное возмещение
До выплаты по отчету
Бухгалтер
Лишний день суточных
После возвращения, по фактическим датам
Бухгалтер и кадровик
Ошибка пересчета валюты
При проверке способа оплаты и документов
Бухгалтер
Чтобы задать лимиты бронирования и выбрать, кто согласует поездки, можно зарегистрироваться в GATE и настроить тревел-политику.
Иллюстративный материал к статье (варианты):
ИИ-графика. Расчет на экране ноутбука или на листе бумаги, где изображена таблица. Отметить галочкой или зеленым фоном строку, где сумма меньше.
№
Билеты
Багаж
Трансферы
Отель
Допуслуги
Итого
1
6 600 ₽
4 000 ₽
2 000
6 000 ₽
1 000 ₽
19 600 ₽
2
11 000 ₽
0 ₽
2 000 ₽
3 000 ₽
500 ₽
16 500 ₽
Фото. Что-то с изображением расчетных бухгалтерских таблиц и графиков.
Чек-лист может быть дополнительной иллюстрацией в .pdf.
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