ТОП-40 курсов по программе 1С в 2024 году 

В этой статье мы рассмотрим подборку онлайн-курсов по 1С. Вы сможете выбрать курсы в соответствии с вашими потребностями: от аналитики и бухгалтерии до обучения по 1С-Битрикс и другим направлениям. Вас ждет качественное обучение с обратной связью от опытных специалистов.

Последнее обновление: 16 февраля 2024 года.

Предлагаем вам ознакомиться с широким выбором обучающих курсов по программированию на платформе 1С. Вы можете выбрать как платные курсы по различным направлениям, так и бесплатные варианты, которые помогут вам погрузиться в эту сферу и определить, подходит ли она для вашего полноценного обучения.

ТОП-10 лучших курсов 1С

Обучение 1С-программированию

В этом разделе рассмотрим курсы программирования 1С от топовых школ с помощью или гарантией трудоустройства. Вас ждет много теории и практики, а также поддержка кураторов и преподавателей. Еще больше 1c курсов этого раздела вы сможете найти в этой подборке.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.

На курсе 1С, который включает в себя 180 часов теории и 282 часа практики, вы изучите регистры данных, написание кода на языке программирования 1С, различные типы таблиц и форм, а также интегрирование с другими системами. Учебный процесс адаптирован под требования работодателей.

Вы сможете получить опыт программирования, выполняя задания прямо в программе «1С:Предприятие», которая доступна бесплатно. Задания будут проверять опытные наставники.

Стоимость: 125 400 ₽.

Рассрочка: 4 714 ₽/мес. в рассрочку на 28 месяцев.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + трансляции с HR-специалистами + персональная обратная связь.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: свидетельство 1С.

Особенности и преимущества школы:

Доступ к программе «1С:Предприятие» бесплатно.

Получение персональной обратной связи по выполнению заданий.

Пожизненный доступ ко всем учебным материалам курса.

Разработка проекта по реальному техническому заданию.

Гарантия трудоустройства или возврат денег за обучение.

Выдача Свидетельства 1С по завершении программы.

Недостатки школы:

В отзывах есть жалобы на навязчивый маркетинг школы.

Посмотреть программу курса

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

После 8 месяцев обучения 1С вы сможете освоить актуальную профессию с нуля, использовать передовые средства работы, такие как «1С: EDT» и Git, создавать мобильные приложения, а также успешно подготовиться к сдаче экзаменов по сертификации «1С: Профессионал» и «1С: Специалист».

В процессе обучения вы познакомитесь с работой на платформе «1С:Предприятие», разработаете собственное приложение и освоите навыки интеграции с другими сервисами при помощи инструментов «1С: EDT» и Git.

Стоимость: 115 700 ₽.

Рассрочка: 3 383 ₽/месяц на 36 месяцев.

Продолжительность: 18 месяцев.

Формат: видеоуроки + тесты + вебинары + квизы + проектные работы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Школа предлагает возможность трудоустроиться или пройти стажировку.

Обучение через личный кабинет, где собраны все необходимые материалы.

Бонусы включают изучение английского языка для начинающих разработчиков и подготовку к карьере в области 1С-разработки.

Если вам не подойдет обучение в течение первых 3 занятий, школа вернет деньги.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по качеству обучающей программы.

Посмотреть программу курса

После успешного окончания 9,5-месячного обучения по программированию 1С вы станете квалифицированным кандидатом на позицию начинающего разработчика на платформе 1С. За время обучения вам предстоит разработать 6 проектов, нацеленных на решение реальных бизнес-задач.

Основная задача программы 1С— подготовить учеников к успешному трудоустройству. После завершения обучения вы сможете пройти экзамен от компании 1С и получить престижный сертификат «1С Профессионал». Курс по программированию 1С ведут практикующие эксперты.

Стоимость: от 106 596 ₽.

Рассрочка: от 3 290 ₽/мес. при рассрочке на 36 мес.

Продолжительность: 9,5 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + вебинары.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: «1С Профессионал» сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Вечный доступ к учебным материалам.

Наставники доступны в любое время для ответов на все вопросы.

Организационная поддержка от координаторов помимо помощи с учебой.

Гарантированная помощь в трудоустройстве с возможностью возврата денег, если не найдете работу.

Возможность выполнить 6 проектов для вашего портфолио.

Недостатки школы:

В отзывах есть жалобы, что общение с преподавателями вызывает затруднения.

Посмотреть программу курса

Получите навыки программирования 1С с нуля, освоив архитектуру приложений, разработку подсистем и подготовку к экзаменам. Этот курс подходит как новичкам, так и тем, кто хочет сменить профессию на высокооплачиваемую специализацию.

Обучение по программированию 1С включает прямые эфиры, семинары, доступ к онлайн-библиотеке и курсам по улучшению навыков общения, мышления, управления собой, эмоций и многому другому. Если вам не нравится ваше текущее направление, вы можете смело менять специализацию.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 3 107 ₽/мес. в рассрочку на 36 месяцев.

Продолжительность: от 12 месяцев.

Формат: прямые эфиры + семинары + практика + обратная связь от экспертов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Особенности и преимущества школы:

Гарантия трудоустройства спустя 9 месяцев.

Тренировка на практике: вы пройдете более 50 практических заданий.

Выпускники, которые уже устроены, будут делиться своим опытом с вами.

Получите доступ к обширному набору информации с рекомендациями и советами по развитию вашей карьеры.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по поводу работы кураторов.

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5. Разработчик 1С — Яндекс Практикум

За полгода вы освоите простой и популярный язык программирования 1С:Предприятие, создавая информационные системы и конфигурации. Вы получите навыки написания кода на языке программирования 1С, решения бизнес-задач, интеграции 1С с другими системами и многое другое.

На вебинарах авторы курса представят материал на различные темы, такие как использование 1С, мобильную разработку, сертификацию и другие увлекательные области.

По итогам обучения вы сможете создать портфолио, а также получите возможность проходить стажировку у компаний-партнеров школы.

Стоимость: 124 000 ₽.

Рассрочка: 21 500 ₽/мес. на 6 месяцев.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: вебинары + воркшопы + практика + обратная связь от экспертов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Вас подготовят к прохождению экзаменов на сертификаты 1С:Специалист и 1С:Профессионал.

В результате вы пополните свое портфолио 6 проектами.

После окончания курса у вас будет возможность пройти стажировку у партнеров школы.

Программа обучения разработана профессионалами из Яндекса, у которых более чем 10 лет опыта работы с 1С.

Вы также будете иметь доступ к постоянно обновляемым материалам курса.

Недостатки школы:

Есть жалобы на качество учебных материалов.

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Курсы по 1С-аналитике

В этом разделе рассмотрим курсы по аналитике 1С, которая широко применяется в бизнес-сфере на базе программы «1С:Предприятие».

Рассмотрим курсы с обратной связью от преподавателей и выдачей официальных дипломов. С более подробным списком курсов по аналитике 1С вы сможете ознакомиться в нашей подборке.

1. Аналитика 1С — CORS Academy

Этот курс по 1С построен в гармонии как Hard skills, так и Soft skills. Вы изучите основы экономики бизнеса, линейку программных продуктов 1С, а также сможете понимать нечеткие требования, разовьете коммуникативные навыки, изучите деловой этикет и многое другое.

После изучения материалов проводится онлайн-тестирование, а затем выполняются регулярные задания для постоянного развития прогресса. Проверка выполненных заданий и их обсуждение происходят на вебинарах.

Стоимость: от 54 500 ₽.

Рассрочка: 7 757 ₽/мес.

Продолжительность: 12 недель.

Формат: видеоуроки + практика + тестирование + вебинары.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом установленного образца и свидетельство от фирмы 1С.

Особенности и преимущества школы:

Максимальная поддержка во время обучения.

После завершения курса всем успешно окончившим предоставляется возможность стажировки и последующего трудоустройства.

Бесплатная консультация перед покупкой курса.

Несколько тарифов на выбор по стоимости и необходимому наполнению.

Можно вернуть деньги по заявлению, если курс не понравился, но не позже второго вебинара с начала обучения.

Недостатки школы:

Большие ограничения у тарифа «Свободный».

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🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.

На этом 1С обучении вы освоите навыки сбора требований для автоматизации управления и учета данных, эффективной презентации идей и результатов, опыт работы с системой 1С:Предприятие, а также научитесь эффективному взаимодействию с администраторами 1С и многое другое.

Школа гарантирует трудоустройство, или она вернет вам деньги. Обучение 1С с нуля рассчитано на 8 месяцев и включает 60 практических работ. Перед покупкой вы можете получить консультацию специалиста и презентацию курса.

Стоимость: 99 275 ₽.

Рассрочка: 4 354 ₽/мес. в рассрочку на 24 месяца.

Продолжительность: 8 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + помощь куратора.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: свидетельство фирмы «1С».

Особенности и преимущества школы:

Стажировка после первых 2 месяцев.

Гарантия трудоустройства, или вам вернут деньги.

Практика по реальным бизнес-кейсам.

Помощь куратора и обратная связь от экспертов.

Обучение на удобной платформе школы.

Недостатки школы:

В отзывах есть жалобы на навязчивый маркетинг школы.

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🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Пройдя обучение 1С для начинающих всего за 4 месяца, вы освоите востребованную профессию, научитесь внедрять и совершенствовать функционал «1С» для автоматизации процессов и решения учетных задач, следуя программе, сертифицированной фирмой «1С».

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения, на время которых вы получите бесплатный доступ к «1С:ИТС» на весь срок. Онлайн обучение 1С проходит на базе просмотра видеоуроков, обратной связи по практике от программистов и поддержки от наставников.

Стоимость: 102 600 ₽.

Рассрочка: 3 000 ₽/мес на 36 месяцев.

Продолжительность: 8 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + обратная связь от экспертов + поддержка наставника.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и свидетельство от «1С».

Особенности и преимущества школы:

Помощь в поиске стажировки или работы.

Неограниченный доступ к «1С:ИТС» во время всего процесса обучения без дополнительной оплаты.

Бонусы в виде курсов: английский язык для аналитиков, карьерное планирование, Soft skills для аналитиков.

В течение первых 3 занятий можно вернуть деньги за обучение.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания обучающей программе.

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4. 1С‑аналитик — Яндекс Практикум

За 8 месяцев вы научитесь анализировать бизнес-процессы и формулировать требования к программному обеспечению, моделировать бизнес-процессы с использованием специальных нотаций.

Для возможности прохождения стажировки у партнеров необходимо посещать 80% воркшопов, своевременно сдавать все проекты и домашние задания, а также успешно проходить тесты после каждого модуля.

Стоимость: 112 700 ₽.

Рассрочка: 15 500 ₽/мес. на 8 месяцев.

Продолжительность: 8 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + воркшопы + проекты в портфолио.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Можно сделать паузу в обучении при необходимости.

Вас будет консультировать наставник.

Помощь с поиском работы.

Можно оформить возврат средств, если обучение не понравилось, но придется оплатить посещенные занятия.

Курс можно 2 часа попробовать бесплатно.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по структуре курса.

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🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Приобретите навыки востребованной профессии — аналитика в системе 1С на уровне middle-специалиста. Вы освоите навыки работы с крупными файлами, проведения тестирования и бизнес-анализа, а также обучения пользователей.

Ваше портфолио будет состоять из 7 проектов, и уже через 4 месяца вы сможете начать трудиться на младшей должности аналитика 1С.

Стоимость: 122 600 ₽.

Рассрочка: 3 583 ₽/мес. на 36 месяцев.

Продолжительность: 11 месяцев.

Формат: видеоуроки + вебинары + практика + 7 проектов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Вам помогут с трудоустройством.

Программа рассчитана на продвинутый уровень по 1C-аналитике.

Бесплатный доступ к «1С:ИТС» на весь срок обучения.

Обучение проходит на базе удобной платформы школы.

Обратная связь по практике от экспертов.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по общению с кураторами и качеству обратной связи.

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Курсы по 1С:Бухгалтерии

В этом разделе рассмотрим курсы по обучению 1С:Бухгалтерии. Они будут полезны как новичкам, так и желающим повысить свои навыки. Для более подробного ознакомления с курсами 1С, предлагаем ознакомиться с этой подборкой.

Стоимость: 1 896 ₽/мес.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Учебный курс по 1С:Бухгалтерия 8.3 поможет освоить эффективную работу с программой. После завершения курса вы станете уверенными в использовании программы 1С для различных задач бухгалтерского учета. 1с Обучение 1с нуля включает основы бухгалтерского учета, настройку программы, создание отчетов, автоматизацию работы с документами и проверку на ошибки.

Вы изучите методы работы с программой через видеоуроки в удобное время, выполните практические задания и получите обратную связь от преподавателя. Практика проводится на онлайн-тренажерах для закрепления знаний. Студентам выдается материал в виде шаблонов и шпаргалок.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Стоимость: 22 900 ₽ или 1 900 ₽/мес. на 12 месяцев.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Институт МИПО предлагает программу обучения, которая поможет вам освоить бухгалтерский учет, налоговую отчетность и расчет заработной платы. Программы созданы экспертами, сертифицированы и признаны международно. Ваши документы будут занесены в Федеральный реестр ФИС-ФРДО. Во время дистанционного обучения на курсе 1С вы примете участие в вебинарах, решите кейсы, общаетесь с одногруппниками и проходите тесты. Курс содержит только актуальный материал. По всем вопросам поможет куратор.

3. 1С для бухгалтеров — НИИДПО

Стоимость: 20 000 ₽ или 1 670 ₽/мес. на 12 месяцев.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Курс по освоению работы в программе «1С» позволяет изучить принципы финансовой отчетности и основные инструменты: «Бухгалтерия предприятия», «Электронный документооборот», «Управление торговлей», «Склад» и «Формирование отчетности организации». Онлайн обучение 1С включает вебинары, практические занятия, кейсы и тестирование. Экспертная обратная связь помогает студентам усвоить теорию по бухгалтерскому учету и применить знания на практике.

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Стоимость: 45 454 ₽ или 3 987 ₽/мес. в рассрочку на 12 месяцев.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Вы получите навыки бухгалтерского, управленческого и налогового учета с помощью программы 1С, освоите автоматизацию рутины и эффективное создание отчетов для карьерного роста и увеличения заработной платы. Курс 1С подходит для начинающих, специалистов с перерывом в работе и бухгалтеров по расчету заработной платы.

Программа включает 2 курса продолжительностью 4 месяца, с индивидуальной обратной связью от куратора в течение 24 часов. Материалы на курсе регулярно обновляются.

5. 1С Зарплата — Ольга Ушакова

Стоимость: 1 200 ₽ или от 300 ₽ × 4 платежа.

Обратная связь: нет.

О чем курс?

Курс 1С: Зарплата помогает автоматизировать расчет заработной платы сотрудников, снижает нагрузку на бухгалтера и подходит для разных областей. Состоит из 6 видеоуроков с текстовым материалом, демонстрирующих процесс расчета заработной платы. Учебный материал содержит объяснения и комментарии, что делает его доступным для всех, кто просто установит программу и повторит действия, показанные в уроках.

Курсы по 1С-Битрикс

А теперь давайте рассмотрим курсы по популярному направлению 1С-Битрикс. Здесь вы найдете подробные программы с обилием практики и поддержкой экспертов в сфере 1С-Битрикс.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Стоимость: 81 700 ₽ или 3 585 ₽/мес. на 24 месяца.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Курс 1С по разработке сайтов на CMS Bitrix Framework обеспечит вам навыки программиста для трудоустройства уже во время обучения, а также позволит подготовить 4 проекта для вашего портфолио, включая командные работы. Учеба 1С рассчитана на 13 месяцев в формате вебинаров, видеолекций, практических заданий и обратной связи от преподавателей-экспертов.

2. Разработчик Битрикс24 — OTUS

Стоимость: 57 750 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

В результате обучения вы освоите установку и настройку виртуальной машины BitrixVM для быстрой установки системы Bitrix24, кастомизацию интерфейса, компонентов и модулей, разработку собственных компонентов, а также научитесь сотрудничать с дизайнером бизнес-процессов и другими специалистами.

Обучение 1С осуществляется через онлайн-формат. Учебные сессии содержат реальные демонстрации функционала и примеры использования, основанные на реальном опыте программистов.

3. Обучение 1С Битрикс — ПРОФИ

Стоимость: от 1 000 ₽/за услугу.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

На сервисе «Профи» можно выбрать преподавателя по обучению 1С Битрикс. На платформе представлен большой выбор специалистов, которые смогут стать наставниками и помочь в освоении Битрикс в формате личных занятий. У каждого специалиста есть свой рейтинг от прошлых учеников и отзывы, так что вам не придется надеяться на компетентность, а можно довериться таким же студентам, как и вы.

4. Администратор 1С Битрикс — Содействие занятости

Стоимость: бесплатно.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Программа 1С Битрикс разработана при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения РФ. Курс подойдет всем желающим освоить новую профессию. Вас ждут лекции в записи и практики в live-режиме, а также самостоятельная работа над проектами. В процессе обучения вы выполните учебный или личный кейс по созданию чат-ботов в качестве итогового проекта. Также вас ждет помощь с трудоустройством.

Стоимость: 27 990 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Обучающий курс 1С предназначен для тех, кто хочет освоить навыки создания веб-сайтов с использованием профессиональной CMS «1С-Битрикс», а также для студентов и выпускников вузов, которые планируют заниматься разработкой сайтов как частное дело или в рамках работы в веб-студии. Курс ведет опытный программист.

Курсы по 1С-администрированию

В этом разделе рассмотрим курсы по 1С-администрированию, которые могут вас заинтересовать. Вы получите много практики и изучите базовую теорию. А для более подробного ознакомления с этой сферой, предлагаем вам ознакомиться с этой подборкой.

1. Администрирование 1С — углубленное изучение — Courses 1c

Стоимость: от 2 100 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Курс направлен на формирование навыков администрирования и использования «1С:Предприятие 8» для эффективного управления приложениями и базами данных через практические задания. Учебный процесс осуществляется по гибкому графику под руководством опытного специалиста с 20+ летним стажем. Программа обучения 1С охватывает более углубленные темы, представляя следующий уровень после освоения базовых навыков.

Стоимость: 30 990 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

По окончании курса 1с предприятие вы освоите основы администрирования системы на Windows. Получите опыт установки ПО, настройки серверов безопасности, поддержку баз данных и управление системой 1С:Предприятие. Курс подготовит вас к роли «Администратор 1С» в организациях. Рассчитан на 32 часа, а также на 16 часов самостоятельного обучения.

3. Основы 1С администрирования — Инфостарт

Стоимость: 2 100 ₽.

Обратная связь: нет.

О чем курс?

На курсе по администрированию 1С вы освоите множество задач, включая установку, обновление, и создание резервных копий баз данных, а также конфигурацию прав пользователей и многое другое. Вы узнаете, какие задачи можно выполнять самостоятельно, а когда лучше обратиться за помощью. Для выполнения заданий вам понадобится только учебная платформа 1С:Предприятие 8 и операционная система Windows. Высокий уровень начальных знаний не требуется.

Стоимость: 19 100 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

На практическом курсе по администрированию системы 1С:Предприятие 8 на виртуальных машинах слушатели осваивают навыки управления, подбора серверного оборудования, установки и настройки различных компонентов, включая базы данных, серверные и клиентские приложения. Курс 1с предприятие 8 длится всего 32 часа и ведут его опытные практикующие эксперты. Обучение 1С основано на сертифицированных методических материалах и разделено на 6 блоков. Занятия проходят в прямом эфире с преподавателем.

Стоимость: 2 900 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

По окончании 1С обучение с нуля вы освоите основные обязанности администратора: установку, обновление и создание резервных копий баз данных. Вы также освоите навыки настройки прав доступа и переноса их между различными базами данных. После прохождения двух вебинаров с преподавателем вы получите доступ к записям курса на 90 дней. По завершении успешного тестирования для подготовки к экзамену «1С:Профессионал по администрированию», вы получите официальное удостоверение от компании 1С, подтверждающее ваши компетенции.

Обучение по 1С-документообороту

В этом разделе рассмотрим курсы по 1С-документообороту от топовых школ, где вы получите хорошую теоретическую базу и практические занятия. Вы можете познакомиться с более подробной подборкой курсов по теме 1С-документооборот в этой статье.

Стоимость: 16 600 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

На этом курсе 1С вы научитесь работать с настройками, настраивать программное обеспечение, проводить классификацию документов. Также вы сможете регистрировать входящие и исходящие документы, управлять внутренними файлами, отслеживать их перемещение внутри компании, а также осуществлять архивацию и создание отчетов.

Стоимость: 13 500 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

В процессе дистанционного обучения 1С участники изучат функционал программы, получат советы по методике и освоят практические навыки по автоматизации делопроизводства, ведению электронного архива, оперативному контролю выполнения поручений и управлению движением документов через систему электронного документооборота. Консультации проходят на живых трансляциях с преподавателем с доступом к учебным материалам в облаке.

Стоимость: 4 095 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Курс «1С Электронный документооборот» научит вас работать с организационно-правовыми документами, утверждением внутренних правил, документацией по трудовым договорам, а также управлению распорядительной и информационно-справочной документацией. Практические задания проверяют эксперты-практики. Доступ к материалам остается навсегда.

Стоимость: от 5 600 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Изучив весь спектр возможностей системы автоматизированного документооборота на базе программного продукта «1С: Документооборот» (версия 2.1), вы сможете эффективно управлять входящими и исходящими документами, внутренними записями, а также следить за их движением внутри компании. Для закрепления знаний вы будете решать практические задания и получать обратную связь от преподавателей.

Стоимость: 500 ₽.

Обратная связь: нет.

О чем курс?

На этом курсе обучения 1С вы изучите возможности автоматизации электронного документооборота через программу «1С: Документооборот» 3.0.4. Познакомитесь с новым интерфейсом программы, освоите регистрацию документов, их движение в организации, а также новые функции для обработки документов.

Бесплатные курсы по программе 1С

Этот раздел посвящен бесплатным онлайн-курсам по 1С, если вы еще не готовы к полноценным платным программам и только хотите познакомиться с этой специальностью. На этих курсах 1С вы сможете получить базовую структурированную информацию для новичков.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе курсов 1С для нашей статьи мы руководствовались несколькими ключевыми критериями. Давай разберем их подробнее:

Порог входа на курс. Изучили курсы, которые предлагают обучение с нуля, для среднего уровня специалистов и для руководителей. Мы подбирали курсы, соответствующие уровню подготовки участников, чтобы обучение было эффективным и интересным.

Стоимость курса. Изучили полную стоимость курса и варианты рассрочки, если они предоставляются. Это важно для тех, кто хочет получить качественное образование, учитывая финансовые возможности.

Формат обучения и обратная связь. Исследовали формат обучения (онлайн или офлайн) и наличие обратной связи (вебинары, менторская поддержка на платформе для онлайн-обучения, текстовые отзывы). Важно, чтобы студенты могли задавать вопросы и получать обратную связь от преподавателей.

Документ об окончании курса. Проверили наличие сертификата или диплома государственного образца, что важно для подтверждения полученных знаний и навыков.

Помощь в трудоустройстве . Исследовали наличие карьерных гайдов, консультаций, круглых столов с работодателями после окончания курса.

Экспертиза спикеров. Оценили стаж и успехи спикеров в профессии, а также их опыт работы с известными работодателями и проектами.

Репутация школы и отзывы выпускников. Учли репутацию школы и отзывы выпускников, что является надежным показателем качества образовательного процесса.

Итоги

При выборе хороших курсов по 1С обрати внимание на репутацию учебного центра, подтвержденную программу обучения, квалификацию преподавателей, наличие официального сертификата, стоимость и формат обучения (онлайн/очный), наличие техподдержки и доступа к учебным материалам. Все эти аспекты важны для выбора подходящих курсов по 1С. Надеемся, что эти советы помогут вам сделать правильный выбор! А мы предлагаем вам обратить внимание на следующие программы:

Профессия «1C-разработчик» от Skillbox — курс с гарантированным трудоустройством или возможностью вернуть деньги.

1C-программист: расширенный курс от Нетологии — курс, который предоставит вам поддержку в поиске стажировки или работы.

Профессия «1С-программист» от SkillFactory — курс, в рамках которого вы завершите 6 проектов для вашего портфолио.

Если вы нашли неактуальную информацию в подборке или хотите добавить проверенную онлайн-школу в созданный нами перечень, напишите в комментариях под подборкой.