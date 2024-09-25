ТОП-10 курсов рекрутинга

На платных онлайн-курсах начинающих рекрутеров научат анализировать потребности компании, разрабатывать стратегии поиска кандидатов и эффективно проводить интервью. Более опытные специалисты могут пройти курсы повышения квалификации, чтобы увеличить свою востребованность на рынке труда.

1. «Менеджер по работе с персоналом» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Студенты научатся эффективно проводить собеседования и оформлять документы сотрудников. Преподаватели расскажут, как помогать новым сотрудникам освоиться в коллективе и создавать доброжелательную атмосферу в команде. Слушатели научатся собирать HR-данные в таблицы и графики.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

По окончании обучения выпускникам помогут оформить резюме и портфолио, а лучших студентов возьмут на стажировку или работу в Skillbox или в одну из компаний-партнеров.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 3948 рублей в месяц на 31 месяц.

Длительность : от 4 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, домашние задания, помощь личного куратора, прямые эфиры с HR-менеджерами, закрытый чат, защита итогового проекта.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке в тарифе «Расширенный».

Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, лучшим выпускникам предложат работу или стажировку.

Программа:

Базовый курс.

Работа на симуляторе.

Составление резюме и портфолио.

Две карьерные консультации.

Дополнительные курсы для HR.

Достоинства:

Наставницы курса — действующие руководители в HR-сфере.

Помощь с трудоустройством.

Возможность оформить налоговый вычет.

Две консультации с HR-специалистом.

Поддержка куратора с опытом в HR-сфере более десяти лет.

Недостатки:

Документ об окончании обучения не выдают в тарифе «Базовый».

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Инструменты для эффективного рекрутмента» — Topcareer

Студенты научатся создавать стратегии подбора и связывать задачи рекрутинга с задачами бизнеса. Узнают, как прогнозировать результаты подбора и вовремя реагировать на изменения рынка. Преподаватели — действующие HR-специалисты из таких компаний, как МТС, «Авито», «Яндекс» и VK.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

Topcareer — победители в номинации «Лучшая платформа для обучения в области подбора персонала» на премии Recruitments Awards 2024. В школе уже прошли обучение сотрудники компаний «Брусника», «Золотое Яблоко» и Hoff.

По окончании курса выпускники получают удостоверение о повышении квалификации, а также более 50 шаблонов и чек-листов в подарок.

Цена полностью: 136 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : для опытных.

Формат : видеоуроки, помощь ментора в выполнении домашних заданий, общий чат с преподавателями и одногруппниками.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Коммуникации с заказчиками и кандидатами, Candidate Experience.

Бренд работодателя и HR-маркетинг.

Поиск кандидатов, особые случаи, оценка кандидатов.

ТК РФ для рекрутера.

Инструменты массового подбора.

Достоинства:

Перед началом обучения можно получить консультацию по телефону.

Преподаватели — действующие HR-специалисты.

Готовый пакет документов, чек-листов и шаблонов в помощь выпускникам.

Возможность оформить налоговый вычет.

Начало обучения сразу после оплаты.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» — НИИДПО

Курс профессиональной переподготовки подойдет тем, кто планирует смену деятельности. После прохождения программы выпускники смогут работать аналитиком, менеджером по подбору персонала или рекрутером. Студенты научатся проводить углубленную оценку кандидатов во время рекрутмента, смогут работать с электронными базами данных для поиска сотрудников.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

Во время всего обучения оказывать поддержку будут кураторы и эксперты курса. Слушатели будут выполнять практические задания и получать обратную связь от преподавателей. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и бессрочный доступ к материалам.

Цена полностью : от 18 600 рублей.

Цена в рассрочку : от 1550 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, практические задания с обратной связью от преподавателя, тестирование по каждой дисциплине, итоговый междисциплинарный экзамен, поддержка куратора, общий чат с одногруппниками.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы трудового законодательства.

Законодательство о защите персональных данных.

Рынок труда.

Основные направления и технологии рекрутмента.

Информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности рекрутера.

Документационное сопровождение рекрутмента.

Достоинства:

Беспроцентная рассрочка.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».

Доступ к архиву из более 10 000 вебинаров в записи на время обучения и 90 дней после прохождения курса.

Обратная связь от преподавателей.

Поддержка экспертов курса и кураторов.

Недостатки:

По отзывам студентов, недостаточно быстрая обратная связь по организационным вопросам.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы НИИДПО: «Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации».

4. «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» — НАДПО

Курс профессиональной переподготовки подойдет начинающим и действующим рекрутерам, владельцам бизнеса и специалистам рекрутинговых агентств. Студенты научатся выбирать оптимальные стратегии поиска для привлечения потенциальных кандидатов. Поймут, как проводить отбор и собеседования с будущими сотрудниками. По окончании обучения выпускники смогут определять потребности организации в новых сотрудниках.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

Преподаватели имеют стаж научной и педагогической работы более 19 лет. Выпускники получат помощь в трудоустройстве от HR-эксперта после обучения и диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью : 38 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 3890 рублей в месяц.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары, практические задания, тестирование, итоговый междисциплинарный экзамен, помощь куратора, общение в чате.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме, ежедневная рассылка с новыми вакансиями.

Программа:

Основы трудового законодательства.

Законодательство о защите персональных данных.

Основы управления персоналом.

Современный рынок труда России.

Корпоративная культура.

Достоинства:

Поддержка личного куратора.

Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».

Возможность оформить налоговый вычет.

Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

По отзывам, недостаточно практических заданий.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Рекрутмент и оценка персонала» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Программа курса пригодится HR-специалистам, менеджерам и руководителям, которые подбирают команду самостоятельно. Студенты получат новые знания и навыки в области профессионального рекрутмента и оценки персонала. Улучшат производительность и эффективность в поиске и выборе кандидатов. Научатся правильно оценивать потенциальных сотрудников и принимать более обоснованные решения при найме.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

Слушатели просмотрят видеолекции, выполнял практические задания и получат обратную связь от преподавателей. По всем вопросам во время обучения студенты могут обращаться за помощью к кураторам.

Цена полностью : 48 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, кейсы, тренажеры, практические задания с проверкой от преподавателей, помощь куратора.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Рекрутмент и кадровое планирование.

Стратегия предприятия и профиль должности.

Подбор персонала. Источники привлечения персонала.

Система оценки кандидатов на вакантную должность.

Стандартизация, сертификация и контроль в управлении качеством.

Эффективные технологии обучения и развития персонала.

Достоинства:

Актуальная программа: последнее обновление — август 2024.

Бесплатная консультация.

Преподаватели курса — практикующие эксперты.

Вернут полную стоимость в течение 14 дней, если студент передумает проходить обучение.

Возможность оформить налоговый вычет.

Беспроцентная рассрочка.

Помощь кураторов и обратная связь от преподавателей.

Возможность окончить курс экстерном.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Менеджер по персоналу» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Во время обучения студенты узнают о работе HR-службы и научатся выявлять слабые места в управлении персоналом. Слушатели систематизируют и обновят знания, научатся выявлять слабые места в управлении персоналом. Узнают новые методы мотивации сотрудников.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

Студенты посетят видеолекции, на которых смогут задать вопросы и получить обратную связь от экспертов курса. После каждого модуля программы предстоит выполнить практикум.

По окончании обучения выпускники пройдут итоговую аттестацию и получат диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью : 125 100 рублей.

Цена в рассрочку : от 5792 рублей в месяц.

Длительность : 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, практические занятия, разбор кейсов с экспертами, защита итоговой работы, общение с сокурсниками в чатах и форумах.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: предоставляют доступ к вакансиям от партнеров.

Программа:

Экономическая среда бизнеса.

Стратегический менеджмент.

Управление человеческими ресурсами.

Организационное поведение.

Специализация «Специализированный HR-менеджмент».

Итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы.

Достоинства:

Возможность получить образование за счет юридического лица.

Безлимитное посещение курсов Moscow Business School.

Возможность вернуть деньги на любом этапе обучения.

Обратная связь от преподавателей.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Рекрутер» — АПОК

Будущие специалисты разберут порядок подготовки отчетной документации по подбору сотрудников. Узнают, как эффективно организовать поиск кандидатов на должности и привлечь их к сотрудничеству. А также поймут, как помочь новым работникам адаптироваться в команде. Познакомятся с этикой трудового общения при найме кандидатов и работе с руководителями.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

Обучение проходит на собственной онлайн-платформе школы. Можно осваивать курс по индивидуальной программе, составленной под запросы конкретного студента.

Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. По окончании обучения слушатели проходят итоговое тестирование.

Цена полностью : от 29 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : от 1 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, практические занятия, итоговая аттестация, помощь менеджера по организационным вопросам.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Законодательные и нормативно-правовые документы в области трудовых отношений и работы с персоналом.

Коучинг, адаптация и стажировка персонала.

Обучение, развитие и мотивация персонала.

Методы оценки персонала.

Корпоративная культура организации.

Достоинства:

Беспроцентная рассрочка.

Бесплатная консультация.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность обучаться по индивидуальной программе.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров.

Необходимо наличие законченного среднего профессионального или высшего образования.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Менеджер по подбору персонала» — «Контур.Школа»

Студенты узнают, как анализировать рынок труда, какие показатели эффективности подбора персонала нужно контролировать и как это делать. Поймут, по каким причинам можно отказывать кандидату и как это сделать грамотно, чтобы избежать вопросов от трудовой инспекции. Получат советы и рекомендации о том, как курировать нового сотрудника в период адаптации, обучения и испытательного срока.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

Во время изучения курса слушатели будут получать методические материалы: примеры текстов вакансий, структуру интервью, анализ резюме и методы оценки кандидатов. В программе есть домашние задания с обратной связью от экспертов для отработки навыков.

Цена полностью: 27 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4500 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 60 академических часов.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, практические задания, обратная связь от экспертов, поддержка куратора, итоговый тест.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в подбор персонала.

Законодательные аспекты рекрутмента.

Тексты вакансий и первый контакт с кандидатом.

Оценка кандидата и принятие решения о найме.

Оценка эффективности подбора.

Адаптация персонала. Рекомендации для менеджера по подбору.

Достоинства:

Преподаватели — действующие руководители подбора кадров с опытом работы более семи лет.

Подборка методических материалов подарок.

Возможно корпоративное обучение.

Поддержка кураторов и обратная связь от преподавателей.

Мобильное приложение для обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Технология рекрутмента» — «Русская школа управления»

Программа разработана в помощь специалистам и руководителям, которые подбирают персонал. Доступна в офлайн- и онлайн-формате, а также в виде видеокурса. Студенты освоят инструменты подбора и оценки сотрудников. Улучшат навыки собеседования и научатся оценивать профессиональные компетенции и личностные качества кандидатов. Узнают, как разрабатывать программы адаптации новых сотрудников, включая наставничество.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

Есть бесплатный пробный урок в видеоформате. На нем можно познакомиться со структурой и содержанием курса, а также оценить удобство личного кабинета и платформы для обучения.

Цена полностью : от 63 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 5250 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 дня.

Порог входа : для опытных.

Формат : видеолекции, практические задания, общение с преподавателем во время занятия, помощь куратора.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Разработка системы премирования. Система управления эффективностью. Система сбалансированных показателей BSC.

Профайлинг. Знание характера.

Идеальное собеседование.

Достоинства:

Бесплатная консультация.

Бесплатный пробный урок.

Бессрочный доступ к материалам в личном кабинете.

Предоставляют методические материалы и гайд по проведению интервью, рабочую тетрадь по каждому этапу собеседования.

Возможность корпоративного обучения.

Недостатки:

Обратная связь от преподавателей недоступна в формате видеокурса.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Технология подбора персонала» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Авторский курс проводит генеральный директор HR-агентства Propeople. Студенты смогут быстрее закрывать вакансии и находить наиболее подходящих сотрудников для решения задач компании.

Слушатели поймут, как организовывать поиск кандидатов, научатся разрабатывать HR-стратегию. Смогут эффективно оценивать персонал и правильно проводить интервью.

Иллюстрация: Jigar Panchal/Unsplash

Цена полностью : от 790 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : 2 часа 46 минут.

Порог входа : с нуля.

Формат : запись вебинара.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Организация процесса подбора персонала.

Стратегия и виды поиска. Анализ резюме.

Способы оценки персонала.

Интервью как ключевой способ оценки кандидатов.

Аналитика и оценка эффективности деятельности.

Компетенции и этика рекрутера.

Достоинства:

Преподаватель — генеральный директор HR-агентства.

После каждой темы проводится обязательная проверка и закрепление знаний.

Все примеры — из практики спикера.

1% от покупки курса перечислят в фонд помощи бездомным животным «Ника».

Начало обучения сразу после покупки курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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