Собрали платные курсы для рекрутеров, на которых помогут изучить методы оценки кандидатов и научат анализировать рынок труда. Есть программы с получением удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке. Добавили бесплатные курсы в виде записей вебинаров и видеолекций.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для рекрутеров от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов рекрутинга 2024 году
«Менеджер по работе с персоналом» от Skillbox: профессиональная подготовка с поддержкой куратора, помощью в трудоустройстве и двумя консультациями с HR-специалистом (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Инструменты для эффективного рекрутмента» от Topcareer: курс повышения квалификации от преподавателей — HR-специалистов из таких компаний, как МТС, «Авито», «Яндекс» и VK.
«Специалист по подбору персонала (рекрутер)» от НИИДПО: курс с практическими заданиями, обратной связью от преподавателей и бессрочным доступом к материалам.
«Специалист по подбору персонала (рекрутер)» от НАДПО: профессиональная переподготовка с помощью наставника на старте частной практики после освоения профессии.
«Рекрутмент и оценка персонала» от Moscow Business Academy: курс от школы с государственной лицензией на обучение с поддержкой куратора и обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Менеджер по персоналу» от Moscow Business School: программа профессиональной переподготовки с возможностью безлимитного посещения онлайн- и офлайн-курсов школы и участия в закрытом бизнес-клубе (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Рекрутер» от АПОК: курс, который позволит получить диплом о профессиональной переподготовке за срок от полутора месяцев, а также оформить налоговый вычет.
«Менеджер по подбору персонала» от «Контур.Школы»: курс с персональной поддержкой и практическими заданиями от действующих руководителей отделов подбора кадров с опытом работы более семи лет.
«Технология рекрутмента» от «Русской школы управления»: курс повышения квалификации с бесплатным пробным уроком и бессрочным доступом к материалам.
«Технология подбора персонала» от «Нетологии»: курс, на котором генеральный директор HR-агентства обучит студентов быстро закрывать вакансии и находить наиболее подходящих сотрудников для решения задач компании (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
Онлайн-курсы рекрутинга
На платных онлайн-курсах начинающих рекрутеров научат анализировать потребности компании, разрабатывать стратегии поиска кандидатов и эффективно проводить интервью. Более опытные специалисты могут пройти курсы повышения квалификации, чтобы увеличить свою востребованность на рынке труда.
1. «Менеджер по работе с персоналом» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Студенты научатся эффективно проводить собеседования и оформлять документы сотрудников. Преподаватели расскажут, как помогать новым сотрудникам освоиться в коллективе и создавать доброжелательную атмосферу в команде. Слушатели научатся собирать HR-данные в таблицы и графики.
По окончании обучения выпускникам помогут оформить резюме и портфолио, а лучших студентов возьмут на стажировку или работу в Skillbox или в одну из компаний-партнеров.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3948 рублей в месяц на 31 месяц.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, домашние задания, помощь личного куратора, прямые эфиры с HR-менеджерами, закрытый чат, защита итогового проекта.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке в тарифе «Расширенный».
Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, лучшим выпускникам предложат работу или стажировку.
Программа:
Базовый курс.
Работа на симуляторе.
Составление резюме и портфолио.
Две карьерные консультации.
Дополнительные курсы для HR.
Достоинства:
Наставницы курса — действующие руководители в HR-сфере.
Помощь с трудоустройством.
Возможность оформить налоговый вычет.
Две консультации с HR-специалистом.
Поддержка куратора с опытом в HR-сфере более десяти лет.
Недостатки:
Документ об окончании обучения не выдают в тарифе «Базовый».
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Инструменты для эффективного рекрутмента» — Topcareer
Студенты научатся создавать стратегии подбора и связывать задачи рекрутинга с задачами бизнеса. Узнают, как прогнозировать результаты подбора и вовремя реагировать на изменения рынка. Преподаватели — действующие HR-специалисты из таких компаний, как МТС, «Авито», «Яндекс» и VK.
Topcareer — победители в номинации «Лучшая платформа для обучения в области подбора персонала» на премии Recruitments Awards 2024. В школе уже прошли обучение сотрудники компаний «Брусника», «Золотое Яблоко» и Hoff.
По окончании курса выпускники получают удостоверение о повышении квалификации, а также более 50 шаблонов и чек-листов в подарок.
Цена полностью: 136 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, помощь ментора в выполнении домашних заданий, общий чат с преподавателями и одногруппниками.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Коммуникации с заказчиками и кандидатами, Candidate Experience.
Бренд работодателя и HR-маркетинг.
Поиск кандидатов, особые случаи, оценка кандидатов.
ТК РФ для рекрутера.
Инструменты массового подбора.
Достоинства:
Перед началом обучения можно получить консультацию по телефону.
Преподаватели — действующие HR-специалисты.
Готовый пакет документов, чек-листов и шаблонов в помощь выпускникам.
Возможность оформить налоговый вычет.
Начало обучения сразу после оплаты.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» — НИИДПО
Курс профессиональной переподготовки подойдет тем, кто планирует смену деятельности. После прохождения программы выпускники смогут работать аналитиком, менеджером по подбору персонала или рекрутером. Студенты научатся проводить углубленную оценку кандидатов во время рекрутмента, смогут работать с электронными базами данных для поиска сотрудников.
Во время всего обучения оказывать поддержку будут кураторы и эксперты курса. Слушатели будут выполнять практические задания и получать обратную связь от преподавателей. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и бессрочный доступ к материалам.
Цена полностью: от 18 600 рублей.
Цена в рассрочку: от 1550 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания с обратной связью от преподавателя, тестирование по каждой дисциплине, итоговый междисциплинарный экзамен, поддержка куратора, общий чат с одногруппниками.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы трудового законодательства.
Законодательство о защите персональных данных.
Рынок труда.
Основные направления и технологии рекрутмента.
Информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности рекрутера.
Документационное сопровождение рекрутмента.
Достоинства:
Беспроцентная рассрочка.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».
Доступ к архиву из более 10 000 вебинаров в записи на время обучения и 90 дней после прохождения курса.
Обратная связь от преподавателей.
Поддержка экспертов курса и кураторов.
Недостатки:
По отзывам студентов, недостаточно быстрая обратная связь по организационным вопросам.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НИИДПО: «Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации».
4. «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» — НАДПО
Курс профессиональной переподготовки подойдет начинающим и действующим рекрутерам, владельцам бизнеса и специалистам рекрутинговых агентств. Студенты научатся выбирать оптимальные стратегии поиска для привлечения потенциальных кандидатов. Поймут, как проводить отбор и собеседования с будущими сотрудниками. По окончании обучения выпускники смогут определять потребности организации в новых сотрудниках.
Преподаватели имеют стаж научной и педагогической работы более 19 лет. Выпускники получат помощь в трудоустройстве от HR-эксперта после обучения и диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: 38 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3890 рублей в месяц.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания, тестирование, итоговый междисциплинарный экзамен, помощь куратора, общение в чате.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме, ежедневная рассылка с новыми вакансиями.
Программа:
Основы трудового законодательства.
Законодательство о защите персональных данных.
Основы управления персоналом.
Современный рынок труда России.
Корпоративная культура.
Достоинства:
Поддержка личного куратора.
Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.
Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».
Возможность оформить налоговый вычет.
Помощь с трудоустройством.
Недостатки:
По отзывам, недостаточно практических заданий.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Рекрутмент и оценка персонала» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Программа курса пригодится HR-специалистам, менеджерам и руководителям, которые подбирают команду самостоятельно. Студенты получат новые знания и навыки в области профессионального рекрутмента и оценки персонала. Улучшат производительность и эффективность в поиске и выборе кандидатов. Научатся правильно оценивать потенциальных сотрудников и принимать более обоснованные решения при найме.
Слушатели просмотрят видеолекции, выполнял практические задания и получат обратную связь от преподавателей. По всем вопросам во время обучения студенты могут обращаться за помощью к кураторам.
Цена полностью: 48 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, кейсы, тренажеры, практические задания с проверкой от преподавателей, помощь куратора.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Рекрутмент и кадровое планирование.
Стратегия предприятия и профиль должности.
Подбор персонала. Источники привлечения персонала.
Система оценки кандидатов на вакантную должность.
Стандартизация, сертификация и контроль в управлении качеством.
Эффективные технологии обучения и развития персонала.
Достоинства:
Актуальная программа: последнее обновление — август 2024.
Бесплатная консультация.
Преподаватели курса — практикующие эксперты.
Вернут полную стоимость в течение 14 дней, если студент передумает проходить обучение.
Возможность оформить налоговый вычет.
Беспроцентная рассрочка.
Помощь кураторов и обратная связь от преподавателей.
Возможность окончить курс экстерном.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Менеджер по персоналу» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Во время обучения студенты узнают о работе HR-службы и научатся выявлять слабые места в управлении персоналом. Слушатели систематизируют и обновят знания, научатся выявлять слабые места в управлении персоналом. Узнают новые методы мотивации сотрудников.
Студенты посетят видеолекции, на которых смогут задать вопросы и получить обратную связь от экспертов курса. После каждого модуля программы предстоит выполнить практикум.
По окончании обучения выпускники пройдут итоговую аттестацию и получат диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: 125 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 5792 рублей в месяц.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические занятия, разбор кейсов с экспертами, защита итоговой работы, общение с сокурсниками в чатах и форумах.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: предоставляют доступ к вакансиям от партнеров.
Программа:
Экономическая среда бизнеса.
Стратегический менеджмент.
Управление человеческими ресурсами.
Организационное поведение.
Специализация «Специализированный HR-менеджмент».
Итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы.
Достоинства:
Возможность получить образование за счет юридического лица.
Безлимитное посещение курсов Moscow Business School.
Возможность вернуть деньги на любом этапе обучения.
Обратная связь от преподавателей.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Рекрутер» — АПОК
Будущие специалисты разберут порядок подготовки отчетной документации по подбору сотрудников. Узнают, как эффективно организовать поиск кандидатов на должности и привлечь их к сотрудничеству. А также поймут, как помочь новым работникам адаптироваться в команде. Познакомятся с этикой трудового общения при найме кандидатов и работе с руководителями.
Обучение проходит на собственной онлайн-платформе школы. Можно осваивать курс по индивидуальной программе, составленной под запросы конкретного студента.
Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. По окончании обучения слушатели проходят итоговое тестирование.
Цена полностью: от 29 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические занятия, итоговая аттестация, помощь менеджера по организационным вопросам.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Законодательные и нормативно-правовые документы в области трудовых отношений и работы с персоналом.
Коучинг, адаптация и стажировка персонала.
Обучение, развитие и мотивация персонала.
Методы оценки персонала.
Корпоративная культура организации.
Достоинства:
Беспроцентная рассрочка.
Бесплатная консультация.
Возможность оформить налоговый вычет.
Возможность обучаться по индивидуальной программе.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров.
Необходимо наличие законченного среднего профессионального или высшего образования.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Менеджер по подбору персонала» — «Контур.Школа»
Студенты узнают, как анализировать рынок труда, какие показатели эффективности подбора персонала нужно контролировать и как это делать. Поймут, по каким причинам можно отказывать кандидату и как это сделать грамотно, чтобы избежать вопросов от трудовой инспекции. Получат советы и рекомендации о том, как курировать нового сотрудника в период адаптации, обучения и испытательного срока.
Во время изучения курса слушатели будут получать методические материалы: примеры текстов вакансий, структуру интервью, анализ резюме и методы оценки кандидатов. В программе есть домашние задания с обратной связью от экспертов для отработки навыков.
Цена полностью: 27 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4500 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 60 академических часов.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, практические задания, обратная связь от экспертов, поддержка куратора, итоговый тест.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в подбор персонала.
Законодательные аспекты рекрутмента.
Тексты вакансий и первый контакт с кандидатом.
Оценка кандидата и принятие решения о найме.
Оценка эффективности подбора.
Адаптация персонала. Рекомендации для менеджера по подбору.
Достоинства:
Преподаватели — действующие руководители подбора кадров с опытом работы более семи лет.
Подборка методических материалов подарок.
Возможно корпоративное обучение.
Поддержка кураторов и обратная связь от преподавателей.
Мобильное приложение для обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Технология рекрутмента» — «Русская школа управления»
Программа разработана в помощь специалистам и руководителям, которые подбирают персонал. Доступна в офлайн- и онлайн-формате, а также в виде видеокурса. Студенты освоят инструменты подбора и оценки сотрудников. Улучшат навыки собеседования и научатся оценивать профессиональные компетенции и личностные качества кандидатов. Узнают, как разрабатывать программы адаптации новых сотрудников, включая наставничество.
Есть бесплатный пробный урок в видеоформате. На нем можно познакомиться со структурой и содержанием курса, а также оценить удобство личного кабинета и платформы для обучения.
Цена полностью: от 63 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5250 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 дня.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, практические задания, общение с преподавателем во время занятия, помощь куратора.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Разработка системы премирования. Система управления эффективностью. Система сбалансированных показателей BSC.
Профайлинг. Знание характера.
Идеальное собеседование.
Достоинства:
Бесплатная консультация.
Бесплатный пробный урок.
Бессрочный доступ к материалам в личном кабинете.
Предоставляют методические материалы и гайд по проведению интервью, рабочую тетрадь по каждому этапу собеседования.
Возможность корпоративного обучения.
Недостатки:
Обратная связь от преподавателей недоступна в формате видеокурса.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Технология подбора персонала» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Авторский курс проводит генеральный директор HR-агентства Propeople. Студенты смогут быстрее закрывать вакансии и находить наиболее подходящих сотрудников для решения задач компании.
Слушатели поймут, как организовывать поиск кандидатов, научатся разрабатывать HR-стратегию. Смогут эффективно оценивать персонал и правильно проводить интервью.
Цена полностью: от 790 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 часа 46 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: запись вебинара.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Организация процесса подбора персонала.
Стратегия и виды поиска. Анализ резюме.
Способы оценки персонала.
Интервью как ключевой способ оценки кандидатов.
Аналитика и оценка эффективности деятельности.
Компетенции и этика рекрутера.
Достоинства:
Преподаватель — генеральный директор HR-агентства.
После каждой темы проводится обязательная проверка и закрепление знаний.
Все примеры — из практики спикера.
1% от покупки курса перечислят в фонд помощи бездомным животным «Ника».
Начало обучения сразу после покупки курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы для рекрутера
Собрали бесплатные видеоуроки и курсы с пробными занятиями, на которых студенты смогут получить представление о профессии рекрутера и примерить ее на себя. Преподаватели расскажут, сколько могут зарабатывать специалисты по подбору персонала и от чего зависит размер их зарплаты. После некоторых курсов выдают документ об окончании.
1. «Рекрутер: подбор и оценка кандидатов в современных компаниях» — «Содействие занятости»
Программа курса входит в федеральный проект Министерства труда и социальной защиты. Разработана для того, чтобы помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда или сменить профессию.
Студенты научатся собирать и анализировать информацию о потребностях организации в персонале. Сформируют навыки поиска, привлечения и отбора персонала. Научатся проводить собеседование с кандидатом. Узнают правовые аспекты рекрутинга.
По окончании курса смогут проводить переговоры с кандидатом и работодателем по всем существенным условиям найма.
Длительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, практические задания, решение кейсов, обратная связь от преподавателя, помощь куратора, видеозащита итогового проекта.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Карьера IT-рекрутера: как стать профи» — «Нетология»
Запись вебинара от сооснователя и ИТ-рекрутера компании Index. Преподаватель разберет вопросы начинающих технических рекрутеров о профессиональном росте и карьерном пути.
Слушатели узнают, какую профессиональную литературу читать начинающем рекрутеру и какими навыками должен обладать опытный специалист. Поймут, как бороться с профессиональным выгоранием и что делать с несерьезным отношением ИТ-специалистов к рекрутеру.
Длительность: 1 вебинар.
Формат: видеолекция.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «HR» — Skillbox
Бесплатные видеоуроки по HR. Начинающим специалистам расскажут об основных обязанностях и задачах рекрутера. Объяснят, какие основные профессии есть в HR-сфере и чем они отличаются. Студенты узнают, как проводить оценку персонала. Разберут три способа развития команды. Действующие специалисты по подбору кадров смогут узнать возможные модели бизнес-партнерства.
Длительность: 9 вебинаров.
Формат: записи вебинаров.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Хочу в HR» — GeekBrains
Вводный курс по HR, в которых входят 17 видеоуроков. Студенты узнают, кем можно работать в этой сфере. Ознакомятся с этапами подбора персонала и поймут, как организовать рекрутинг в небольшой компании.
В конце обучения получат сертификат о прохождении курса.
Длительность: 17 уроков.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Управление изменениями. Базовый уровень» — TSQ Consulting
Программа для HR-специалистов и руководителей. Слушатели разберутся, как создать условия для изменений в компании и правильно донести эту информацию до сотрудников.
Курс состоит из восьми блоков, каждый из которых включает видеоурок с обзором инструментов и методологий, подробный методический материал и задание для самопроверки или тестирование.
Преподаватели курса — бывшие HR-директора. Доступ к курсу откроется после заполнения формы и подтверждения почты.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, практические задания, методический материал.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При составлении подборки проанализировали десятки онлайн-школ и оценили их по следующим критериям:
Порог входа на курс. Большинство курсов легко освоят начинающие рекрутеры. Для специалистов и руководителей подобрали несколько программ по повышению квалификации.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Указывали полную стоимость курса и возможность рассрочки, если она предусмотрена. Также проверили наличие сезонных и иных скидок.
Бесплатный ознакомительный контент. Проверяли, предлагает ли школа вводный урок или консультацию, чтобы потенциальные студенты могли оценить содержание программы перед покупкой.
Формат обучения и обратной связи. Включили в подборку курсы, в которые входят практические задания для студентов и обратная связь по ним.
Документ об окончании. Все школы в подборке выдают документы о прохождении обучения: сертификат, диплом, удостоверение, чтобы выпускники могли подтвердить свои знания.
Помощь в трудоустройстве. Нашли курсы, на которых проводят карьерные консультации и помогают в поиске работы.
Репутация школы и отзывы выпускников. Программы обучения отбирали на основании реальных отзывов на сторонних ресурсах.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Добавили образовательные учреждения, которые имеют лицензии на оказание образовательных услуг, что дает возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Какой курс по рекрутингу выбрать
Рекрутер составляет описания должностей, размещает объявления о вакансиях. Проводит собеседования и оценивает квалификацию кандидатов. Кроме того, рекрутеры играют важную роль в налаживании отношений с новыми сотрудниками и их адаптации на рабочем месте.
Для успешного старта в сфере HR не нужно иметь профильное образование. Обучиться навыкам рекрутера можно на следующих курсах:
«Менеджер по работе с персоналом» от Skillbox: профессиональная подготовка с поддержкой куратора, помощью в трудоустройстве и двумя консультациями с HR-специалистом.
«Инструменты для эффективного рекрутмента» от Topcareer: курс повышения квалификации от преподавателей — HR-специалистов из таких компаний, как МТС, «Авито», «Яндекс» и VK.
«Специалист по подбору персонала» от НИИДПО: курс с практическими заданиями с обратной связью от преподавателей и бессрочным доступом к материалам.
«Специалист по подбору персонала (рекрутер)» от НАДПО: профессиональная переподготовка с помощью наставника на старте частной практики после освоения профессии.
«Рекрутмент и оценка персонала» от Moscow Business Academy: курс от школы с государственной лицензией на обучение с поддержкой куратора и обратной связью от преподавателей.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
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