Внедрение КЭДО: пошаговая инструкция в 2025 году

Преимущества перехода на КЭДО

1. Удобство для команды. Сотрудники могут подписывать документы онлайн — с телефона или компьютера. Это особенно ценно для компаний с распределенной структурой и гибридным форматом работы.

Без КЭДО оформление одного документа у сотрудника занимает около 2 часов с учетом поездки в офис. Это время выпадает из рабочего дня, что негативно сказывается на продуктивности. С HRlink весь процесс занимает не больше 2 минут — работник может поставить подпись прямо с телефона, находясь в любом месте. Сотрудники клиентов HRlink подписывают 75% документов в день отправки.

Организация «‎Движение Первых» оцифровала кадровые процессы и перевела всю команду на КЭДО. Более 7000 сотрудников подписывают документы в HRlink в пару кликов. А у кадровых специалистов освободилось время для решения стратегически важных задач. Читать подробнее

2. Уменьшение ошибок. В бумажных документах могут встречаться опечатки и другие неточности. Иногда сотрудники ошибаются в процессе подписания. Приходится повторно распечатывать документы и многократно все перепроверять.

В HRlink есть готовые шаблоны документов и заявлений, данные сотрудников подставляются автоматически, поэтому ошибиться невозможно. Во время подписания система подсказывает сотруднику, что делать. Он не может поставить подпись не там или пропустить ее. А электронный документ не уйдет в архив, пока не будет подписан.

3. Быстрое согласование. Когда согласование документов состоит из нескольких этапов и включает разных участников, кадровому специалисту приходится вручную контролировать каждый шаг. С КЭДО он может создать гибкий маршрут и добавить в него всех согласующих. Документ будет автоматически двигаться по цепочке. А кадровый специалист всегда сможет проверить в системе его статус и при необходимости отправить напоминание о подписании.

В HRlink доступны гибкие маршруты документов и заявлений, которые позволяют автоматизировать подписание несколькими согласующими. Кадровые специалисты могут самостоятельно создавать и редактировать маршруты под процессы компании.

4. Документы всегда под рукой. Все кадровые файлы хранятся в защищенной системе. HR-специалист может быстро найти нужный документ. Например, в HRlink есть удобные фильтры, которые упрощают поиск. Для повышения безопасности доступ к документам можно разграничить: HR видит весь архив, руководитель — только документы своего подразделения, сотрудник — свой личный комплект.