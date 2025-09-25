Переход на КЭДО: пошаговое руководство в 2025 году

Одного закона, который бы включал все аспекты кадрового электронного оборота, в России нет. Сферу КЭДО регулируют несколько нормативных актов:

По № 377-ФЗ компания сама решает, совершать ли переход на электронный кадровый документооборот. Автоматизировать кадровые процессы сегодня может любая организация. Для этого нужно принять локальный нормативный акт (ЛНА) и получить письменное согласие сотрудников.

Согласие на КЭДО обязательно, если:

сотрудник уже работает в организации и его переводят на электронный обмен документами;

кандидат устраивается в компанию после 01.01.2022 и у него был трудовой стаж до 31.12.2021.

Кроме ЛНА и согласия на КЭДО, для цифровизации кадрового документооборота понадобятся:

приказ о переходе на КЭДО;

уведомление работников;

соглашение о применении УНЭП и ПЭП;

согласие на обработку ПДн.

Важно: уже работающие сотрудники при желании могут отказаться от перехода. Это не будет считаться причиной для увольнения. Но на практике отказы случаются нечасто. Большинство сотрудников понимают преимущества КЭДО — меньше бумажной рутины, быстрее процессы, доступ к документам из любой точки мира. Даже если возникают сомнения, HR-специалисты и руководители могут донести выгоды перехода и развеять опасения.

Внедрение КЭДО сегодня добровольное. Но государство активно продвигает цифровизацию. В 2024 году в эксперимент по кадровому ЭДО вошли госкомпании, внебюджетные фонды и другие организации. Высока вероятность, что в ближайшие годы КЭДО станет обязательным.

